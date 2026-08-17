SGK'daki Kritik 3 Ay Kuralını İsa Karakaş Açıkladı: "Tüm Maaşınızı Kaybedebilirsiniz"
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Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ko...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bağlanan engelli ve malul aylıklarında zorunlu kontrol muayenelerini zamanında yaptırmayanlar büyük maddi mağduriyetler yaşıyor. SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, kurumun uyarısına rağmen hastane işlemlerini üç ay geciktirenlerin, engellilik durumları sürse dahi geçmişe dönük tüm birikmiş maaş haklarını kalıcı olarak kaybedeceği konusunda hak sahiplerini uyarıyor.
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Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yaş şartı aranmaksızın malullük veya engellilik aylığı alan vatandaşların, kurum tarafından talep edilen periyodik sağlık kontrollerini kesinlikle aksatmaması gerekiyor.
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İşte İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde konuya dair verdiği bilgiler şu şekilde:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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