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SGK'daki Kritik 3 Ay Kuralını İsa Karakaş Açıkladı: "Tüm Maaşınızı Kaybedebilirsiniz"

SGK'daki Kritik 3 Ay Kuralını İsa Karakaş Açıkladı: "Tüm Maaşınızı Kaybedebilirsiniz"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.08.2026 - 07:55
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bağlanan engelli ve malul aylıklarında zorunlu kontrol muayenelerini zamanında yaptırmayanlar büyük maddi mağduriyetler yaşıyor. SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, kurumun uyarısına rağmen hastane işlemlerini üç ay geciktirenlerin, engellilik durumları sürse dahi geçmişe dönük tüm birikmiş maaş haklarını kalıcı olarak kaybedeceği konusunda hak sahiplerini uyarıyor.

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ko...
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Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yaş şartı aranmaksızın malullük veya engellilik aylığı alan vatandaşların, kurum tarafından talep edilen periyodik sağlık kontrollerini kesinlikle aksatmaması gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yaş şartı aranmaksızın malullük veya engellilik aylığı alan vatandaşların, kurum tarafından talep edilen periyodik sağlık kontrollerini kesinlikle aksatmaması gerekiyor.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında da dikkat çektiği üzere, her ay düzenli yatan bu maaşların kesintiye uğramaması için kurumun belirlediği kontrol tarihlerine harfiyen uyulması şart. Belirlenen muayene tarihini kendi ihmaliyle üç aydan fazla geçiren hak sahipleri, sağlıklarındaki engellilik durumu devam etse dahi geçmiş aylara ait dondurulmuş maaşlarını tamamen kaybediyor ve devletten hiçbir şekilde geriye dönük hak talep edemiyor. Bu ağır ihmalin ardından hastaneye gidilip yeni bir rapor alınması durumunda ise hak edilen maaş ancak bir sonraki ayın başından itibaren yeniden bağlanıyor, fakat aradaki boşlukta kalan günlerin maddi telafisi kesinlikle yapılmıyor.

İşte İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde konuya dair verdiği bilgiler şu şekilde:

İşte İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde konuya dair verdiği bilgiler şu şekilde:

Kontrol muayenesi, sakatlık veya hastalık durumunun devam edip etmediğini ölçer. SGK, şu durumlarda yeni rapor ister:

  • Kurum Sevk Ederse: Sağlık kurulları lüzum görebilir.

  • Durum Değişirse: Sigortalı veya hak sahibi durumunun kötüleştiğini beyan edebilir.

  • Eksik Muayene Varsa: İlk raporda noksanlık tespit edilirse dosya yeniden açılır.

  • İhbar ve Şikâyet: Üçüncü şahıslardan gelen ihbarlar incelenir.

  • Denetim ve Soruşturma: Müfettiş incelemeleri sonucu kontrol istenebilir. (Malul çocuklar ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar da bu kontrole tabidir.)

Mevcut cari düzenlemeye göre SGK, kontrol tarihinden en az 3 ay önce yazıyla haber verir ve sevk belgesini gönderir. Kararda sadece yıl ve ay yazıyorsa, o ayın ilk günü kontrol tarihi sayılır. 'Erken kalkan yol alır, geç kalan yolda kalır.' Bildirim yazısı gelir gelmez hastane işlemleri başlatılmalıdır. SGK’nın öngördüğü süreye titizlikle uyulmalıdır. Keza SGK uygulamalarında süre hayati ehemmiyet arz etmektedir.

Hastaneden alınan yeni raporun tarihi geleceğinizi belirler:

 Rapor Kontrol Tarihinden Önceki 3 Ay İçinde Alınırsa:

  • Malullük Devam Ediyorsa: Maaş hiç kesilmez, kesintisiz ödenir.

  • Malullük Bitiyorsa: Kontrol tarihini takip eden ödeme döneminde maaş kesilir. O tarihe kadarki maaşlar helaldir, geri istenmez.

Rapor Kontrol Tarihinden Sonraki 3 Ay İçinde Alınırsa:

  • Malullük Devam Ediyorsa: Maaş geçici olarak durur. Onaylandığında kesildiği tarihten itibaren tekrar bağlanır ve geride biriken toplu maaş ödenir.

  • Malullük Bitiyorsa: Maaş zaten kesilmiştir, başkaca işlem yapılmaz.

Rapor 3 Aylık Süre Geçtikten Sonra Alınırsa (Ağır İhmal):

  • Ağır Bedel: Muayenesini 3 aydan fazla geciktiren kişinin malullüğü devam etse dahi geçmişe dönük kesilen aylıkları tamamen yanar ve ÖDENMEZ!

  • Yeni aylık, ancak yeni rapor tarihini takip eden ay başından itibaren başlatılır. Kendi ihmaliyle hak kaybına uğrayan, geçmiş günlerin maaşını SGK’dan talep edemez.

SGK’nın şefkat eli her daim sigortalıların yanındadır; lakin nizam ve intizam disiplin ister. SGK'dan gelen her yazı, hayati bir ihtardır. Kontrol muayenesi de bir yük değil. Haklarınızı koruyan bir kalkan. Gecikmek zarar verir. Erken hareket etmek kazandırır. Kurum sizi uyarır. Siz de dinlersiniz. Raporu zamanında alırsınız. Aylığınız güvende kalır. 'Yarın giderim, haftaya bakarım' diyerek ertelenen her gün, cebinizdeki rızkın eksilmesi demektir. Sevk yazısı geldiği an hastane kapısını çalınız. Muayenenizi zamanında yaptırınız ki, helal hakkınız zayi olmasın, yuvanızın huzuru kaçmasın! “Devlette Devamlılık, Takipte Basiret Esastır: Zamanında Atılmayan Adım Maaşı Keser!”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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