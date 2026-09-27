Kim ve Roberto'nun Ölümsüz Aşkı: Çocukluğumuzun Şipsevdi Sakızlarının Arkasındaki Gerçek Aşk Hikayesi

Kim Casali, Yeni Zelanda doğumlu bir ressamdı ve İtalyan asıllı Roberto Casali ile tanıştıktan sonra ona olan duygularını basit çizgilerle kağıda dökmeye başladı. Başlangıçta bu çizimler tamamen kişisel bir jestti. Sevgilisine gönderdiği kartpostallardan ibaretti ve herhangi bir yayın amacı taşımıyordu. Çizimler 1970'li yılların başında bir gazete grubunun dikkatini çekti ve resmi olarak gazetelerde yayınlanmaya başladı. Yayına girmesinin ardından 'Love is...' kısa sürede onlarca ülkede farklı devasa bir fenomene dönüştü.

Serinin en dikkat çekici yanlarından biri de çizim tarzının kasıtlı olarak çok basit tutulması. Kim Casali, karmaşık detaylar yerine birkaç çizgiyle anlatılabilecek küçük anları tercih etti. Bu sadelik, farklı dil ve kültürlerden okuyucuların da kendini kolayca bu çizimlerde bulmasını sağladı. Bu yüzden seri sadece İngilizce konuşulan ülkelerde değil, çevirileriyle birlikte pek çok farklı ülkede de büyük ilgi gördü.

Kim Casali 1997 yılında hayatını kaybetti, ancak seri onun ardından da farklı çizerler eliyle üretilmeye devam etti ve bugün hala dünyanın birçok ülkesinde okuyucularla buluşuyor. Bir sevgiliye gönderilen tek bir kartpostalın, on yıllar boyunca milyonlarca insanın aşkı en yalın haliyle anlatmasına aracılık etmesi, bu hikayenin en iç ısıtan yanı.