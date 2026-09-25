"Popomu Koyamam" Dedi, Salah'ın Oturduğu Taşı Öptü

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Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'ın Trabzon'daki bir yaylada üzerine oturarak fotoğraf paylaştığı taş, ziyaretçi akınına uğruyor. Trabzonsporlular taşı ziyaret edip hatıra fotoğrafı çektirirken bir vatandaş Salah'ın oturduğu taşı öptü.
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"Ben buraya affedersiniz popomu koyamam."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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