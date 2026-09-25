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"Popomu Koyamam" Dedi, Salah'ın Oturduğu Taşı Öptü

"Popomu Koyamam" Dedi, Salah'ın Oturduğu Taşı Öptü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.09.2026 - 17:59

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Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'ın Trabzon'daki bir yaylada üzerine oturarak fotoğraf paylaştığı taş, ziyaretçi akınına uğruyor. Trabzonsporlular taşı ziyaret edip hatıra fotoğrafı çektirirken bir vatandaş Salah'ın oturduğu taşı öptü.

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"Ben buraya affedersiniz popomu koyamam."

"Ben buraya affedersiniz popomu koyamam."

Videodaki vatandaş şunları dedi:

'Ben ben bunu bunu öperim yani anladın mı? Bunu öperim. Allah ondan razı olsun. Allah ondan bin kere, milyon kere razı olsun. 1200 km yol geldim ben burayı görmek için. Belki dedim bu enerji bana da sirayet eder; hayatıma, ne bileyim iş hayatıma, aile hayatıma etki eder dedim. Böyle pozitif bir düşünceyle geldik buraya. Umarım lig boyunca da devam eder Muhammed Salah'ın böyle başarıları, hat-trick'leri. Bu kadar abi.'

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

İngiltere lig tarihinin en başarılı oyuncularından biri olarak gösterilen ve sezon başında Liverpool'dan Trabzonspor'a transfer olan Muhammed Salah, 14 Eylül'de sosyal medya hesabından yayladan bir kare paylaştı. Yaylada bir taşın üzerinde poz veren Salah, sevenlerinin kalbini fethetti. Binlerce kişinin ilgisini çeken paylaşım kısa sürede yayılınca hayranlar yaylanın yolunu tuttu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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