"Popomu Koyamam" Dedi, Salah'ın Oturduğu Taşı Öptü

Videodaki vatandaş şunları dedi:

'Ben ben bunu bunu öperim yani anladın mı? Bunu öperim. Allah ondan razı olsun. Allah ondan bin kere, milyon kere razı olsun. 1200 km yol geldim ben burayı görmek için. Belki dedim bu enerji bana da sirayet eder; hayatıma, ne bileyim iş hayatıma, aile hayatıma etki eder dedim. Böyle pozitif bir düşünceyle geldik buraya. Umarım lig boyunca da devam eder Muhammed Salah'ın böyle başarıları, hat-trick'leri. Bu kadar abi.'