Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Mugisha Markior Kyaruzi Doktorlar'daki Meşhur Şah Damarı Sahnesini Yorumladı
Türkiye'de 2004-2015 yılları arasında ekrana gelen 'Doktorlar' dizisi, aradan geçen yıllara rağmen dramatik ve bazen de gerçeklikten uzak sahneleriyle sosyal medyada hala sık sık gündeme geliyor. Dizinin unutulmayan kesitleri, özellikle tıp alanında çalışan içerik üreticilerine sık sık soruluyor. Haliyle onlar da bu sahneleri izleyerek 'Bu gerçek hayatta mümkün mü?' sorusunu yanıtlıyor.
Kalp damar cerrahı Op. Dr. Mugisha Markior Kyaruzi sosyal medya hesabından dizinin en akılda kalan sahnelerinden birini izledi. Bir karakterin şah damarının patladığı, hepimizde travma yaratan o sahneyi izleyen cerrah, 'Dizide gördüğümüz gibi bir şah damarı gerçekten patlayabilir mi? sorusunu kendi uzmanlık alanıyla değerlendirerek yanıtladı.
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Peki böyle bir şey gerçekten mümkün mü?
Halk arasında 'şah damarı' olarak bilinen damar, günlük kullanımda genellikle boyundaki ana atardamarı, yani karotis arterini tarif etmek için kullanılıyor. Bazen de yine boyunda yer alan büyük bir toplardamarla karıştırılabiliyor. Bu yüzden dizideki 'şah damarı' ifadesi, tıp diline birebir çevrildiğinde aslında biraz genelleme içeriyor.
Gerçek tıbbi vakalarda böyle bir atardamarın yırtılması genellikle ciddi bir travma, anevrizma çatlaması ya da nadir görülen bir tümörün damara sızması gibi nedenlere bağlı gelişiyor. Bu durumda kan basıncındaki ani düşüş, saniyeler içinde bilinç kaybına yol açabiliyor. Bu da hastanın ekrandaki gibi sakin sakin konuşmaya devam etmesini büyük ölçüde imkansız kılıyor. Bu tarz olayların ancak ameliyat ortamında olabileceğini belirten Op. Dr. Mugishakyaruzi, böyle bir durumda sakince duruma müdahale edebildiklerini belirtti.
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