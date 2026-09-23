Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Mugisha Markior Kyaruzi Doktorlar'daki Meşhur Şah Damarı Sahnesini Yorumladı

Türkiye'de 2004-2015 yılları arasında ekrana gelen 'Doktorlar' dizisi, aradan geçen yıllara rağmen dramatik ve bazen de gerçeklikten uzak sahneleriyle sosyal medyada hala sık sık gündeme geliyor. Dizinin unutulmayan kesitleri, özellikle tıp alanında çalışan içerik üreticilerine sık sık soruluyor. Haliyle onlar da bu sahneleri izleyerek 'Bu gerçek hayatta mümkün mü?' sorusunu yanıtlıyor.

Kalp damar cerrahı Op. Dr. Mugisha Markior Kyaruzi sosyal medya hesabından dizinin en akılda kalan sahnelerinden birini izledi. Bir karakterin şah damarının patladığı, hepimizde travma yaratan o sahneyi izleyen cerrah, 'Dizide gördüğümüz gibi bir şah damarı gerçekten patlayabilir mi? sorusunu kendi uzmanlık alanıyla değerlendirerek yanıtladı.

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