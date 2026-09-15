1976'da Çekilen Videodaki Geleceğin Mutfak Teknolojisi Tasarımı Beğeni Topladı

Videodaki detaylara bakıldığında ilk dikkat çeken unsur, alan tasarrufu sağlayan modüler ve silindirik yapı. Yaklaşık 1.5 metrelik tek bir silindirin içerisine bulaşık makinesi, mikrodalga fırın, çift kapılı geniş bir buzdolabı, ekstra dolap alanları ve çiftli pişirme ünitesi sığdırılmış. Bu silindirik ünite kendi etrafında dönebildiği için, yemek yapan kişi yerinden bile kıpırdamadan tek bir itme hareketiyle ihtiyaç duyduğu eşyaya ya da pişirme alanına erişebiliyor. Bununla da kalmıyor, tavana entegre edilmiş dönen depolama üniteleri ve otomatik plastik dağıtıcılar sayesinde şekerden kuru bezelyeye kadar her türlü malzeme elinin altında bulunuyor.

Videonun en büyüleyici kısmı ise mutfakta yer alan bilgi depolama ünitesi, yani günümüzün yapay zekası. Yemek yapmayı hiç bilmeyen birine dahi rehberlik eden bu sistem, menü önerileri sunuyor, otomatik alışveriş listesi hazırlıyor ve adım adım pişirme talimatları veriyor. Kişi kaç kişilik yemek hazırlayacağını girdiğinde bilgisayar malzemeleri hesaplıyor ve zamanlayıcı ayarlayarak yemeğin masaya geleceği anı dakikası dakikasına takip ediyor. Bunu günümüzde bazı uygulamalar ya da yapay zeka ile yapabiliyoruz.

Bugün gelinen noktaya bakıldığında, bazı tahminlerin gerçeğe yakın çıktığı görülüyor. Akıllı buzdolapları, programlanabilir fırınlar ve sesli komutla çalışan mutfak robotları artık günlük hayatın bir parçası ama videodaki gibi tek bir düğmeyle koca bir sofranın dakikalar içinde hazırlanması, hala bilim kurgu sınırında kalan bir hayal.