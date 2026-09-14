Midyeci Ahmet Şimdi de Babası İçin Evlilik İlanı Verdi: "Kumarı Yok, İçkisi Yok, Tertemiz İnsan"

Kadınlarla tanışmak için flört uygulamalarını ya da gece kulüplerini tercih etmek için yaşının ilerlediğini düşünen Ahmet Çiçek, doğrudan ve açık bir yöntem seçerek ciddi niyeti olanların kendisine sosyal medya üzerinden ulaşmasını istemişti. Burç tercihlerinden karakter özelliklerine kadar beklediği kriterleri tek tek sıraladığı bu sıra dışı ilan, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı buldu ve aradığı yanıtı getirdi.

Çok geçmeden babasını da yanına alarak kız istemeye gideceklerini duyuran ünlü işletmeci, ardından romantik bir evlilik teklifiyle mutlu sona ulaştı. Teklif anını sosyal medya hesabından paylaşıp altına 'Yanında olduğum her an işte benim kadınım dedim, seni seviyorum aşkım' notunu düşen Midyeci Ahmet, dijital dünyada başlattığı bu izdivaç sürecini kısa sürede resmiyete taşıyarak takipçilerini şaşırttı.