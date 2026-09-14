Midyeci Ahmet Şimdi de Babası İçin Evlilik İlanı Verdi: "Kumarı Yok, İçkisi Yok, Tertemiz İnsan"

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Kaynak: https://www.instagram.com/p/DdOM7tnuwXQ/
Bir sokak lezzeti olan midyeyi kendi ismiyle markalaştıran Midyeci Ahmet hem özel hayatıyla hem de işiyle ilgili sık sık gündeme geliyordu. Midyeci Ahmet adıyla bilinen Ahmet Çiçek, sosyal medyada ilan açıp eş kriterlerini sıralayarak aradığı aşkı bulmuştu. Hatta kısa süre içinde kız isteme ve teklif aşamalarını tamamladı. Kendi üzerinde işe yarayan bu yöntemi şimdi de bekar babası için devreye soktu. Hesabından yeni bir duyuru yapan ünlü işletmeci, babasının zararsız, düzgün bir hayatı olduğunu vurgulayıp arkasında durarak takipçilerine açık bir gelin adayı çağrısında bulundu ve ilgilenenlerin ulaşması için babasının profilini paylaştı.
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Akrep, Koç, Yay veya Terazi burçları öncelikliydi.
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Sıra babada!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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