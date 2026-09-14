article/comments
article/share
Haberler
Video
Midyeci Ahmet Şimdi de Babası İçin Evlilik İlanı Verdi: "Kumarı Yok, İçkisi Yok, Tertemiz İnsan"

Midyeci Ahmet Şimdi de Babası İçin Evlilik İlanı Verdi: "Kumarı Yok, İçkisi Yok, Tertemiz İnsan"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.09.2026 - 11:38 Son Güncelleme: 14.09.2026 - 12:21

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir sokak lezzeti olan midyeyi kendi ismiyle markalaştıran Midyeci Ahmet hem özel hayatıyla hem de işiyle ilgili sık sık gündeme geliyordu. Midyeci Ahmet adıyla bilinen Ahmet Çiçek, sosyal medyada ilan açıp eş kriterlerini sıralayarak aradığı aşkı bulmuştu. Hatta kısa süre içinde kız isteme ve teklif aşamalarını tamamladı. Kendi üzerinde işe yarayan bu yöntemi şimdi de bekar babası için devreye soktu. Hesabından yeni bir duyuru yapan ünlü işletmeci, babasının zararsız, düzgün bir hayatı olduğunu vurgulayıp arkasında durarak takipçilerine açık bir gelin adayı çağrısında bulundu ve ilgilenenlerin ulaşması için babasının profilini paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DdOM7tnuwXQ/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Akrep, Koç, Yay veya Terazi burçları öncelikliydi.

Akrep, Koç, Yay veya Terazi burçları öncelikliydi.

Kadınlarla tanışmak için flört uygulamalarını ya da gece kulüplerini tercih etmek için yaşının ilerlediğini düşünen Ahmet Çiçek, doğrudan ve açık bir yöntem seçerek ciddi niyeti olanların kendisine sosyal medya üzerinden ulaşmasını istemişti. Burç tercihlerinden karakter özelliklerine kadar beklediği kriterleri tek tek sıraladığı bu sıra dışı ilan, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı buldu ve aradığı yanıtı getirdi.

Çok geçmeden babasını da yanına alarak kız istemeye gideceklerini duyuran ünlü işletmeci, ardından romantik bir evlilik teklifiyle mutlu sona ulaştı. Teklif anını sosyal medya hesabından paylaşıp altına 'Yanında olduğum her an işte benim kadınım dedim, seni seviyorum aşkım' notunu düşen Midyeci Ahmet, dijital dünyada başlattığı bu izdivaç sürecini kısa sürede resmiyete taşıyarak takipçilerini şaşırttı.

Sıra babada!

Sıra babada!

Kendi yaptığı çağrı kısa sürede yanıt bulunca bu sefer de babası için birini aradıklarını duyurdu. Yine hayırlı bir iş için kamera karşısına geçen ünlü işletmeci, bekar olan babasını evlendirmek istediğini belirterek yine sosyal medya hesabı üzerinden ilanı verdi. Babasının özelliklerini tek tek sıralayan Midyeci Ahmet; babasının alkol, kumar ya da sigara gibi kötü alışkanlıklarının olmadığını, son derece beyefendi, tertemiz ve kendine bakan bir insan olduğunu vurgulayarak ilgilenen adayların mesaj atabileceğini söyledi. Babasının sosyal medya hesabını videonun altına etiketleyeceğini belirten ünlü midyeci, babasına sarılarak videoyu sonlandırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın