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Uzman Sosyolog Emir Sayar "Eşitlikçi İlk Buluşma" İçin Tavsiyelerini Paylaştı

Uzman Sosyolog Emir Sayar "Eşitlikçi İlk Buluşma" İçin Tavsiyelerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.09.2026 - 13:36 Son Güncelleme: 13.09.2026 - 14:27

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Türkiye'de ilk buluşmalarda hesabı kimin ödeyeceği konusu hala tartışmalı. Çoğu zaman da herkesin hissettiği bir gerilim yaratıyor. Geleneksel olarak erkeğin ödemesi bekleniyor fakat değişen toplumsal normlarla birlikte artık bu konu daha açık ve eşitlikçi bir hal aldı. Modern ilişkilerde eşitlikçilik ile centilmenlik arasındaki o ince çizgi, sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri haline geldi.

Sosyal medya hesabından toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili paylaşımlar yapan Uzman Sosyolog Emir Sayar 'eşitlikçi ilk buluşma' için yapılabilecekleri anlattı. Serinin ilk bölümünde özellikle hesap ödeme anında yaşanan garip sessizliklere ve klişe davranışlara dikkat çekerek daha rahat bir buluşma için önerilerde bulundu.

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Eşitlikçi bir ilişkide ilk buluşma her iki taraf için de rahat, baskısız ve samimi olmalı.

Eşitlikçi bir ilişkide ilk buluşma her iki taraf için de rahat, baskısız ve samimi olmalı.

Partnerinize olan ilginizi gösterirken nezaket sınırlarını korumak, yersiz imalardan ve rahatsız edici tavırlardan kaçınmak sağlıklı bir iletişimin temeli. Fakat genelde insanlar heyecanla sınırları biraz hızlı alabiliyor. Daha da önemlisi ve kaotik olanı ise hesap ödeme meselesi.

Peki Eşitlikçi Bir İlk Buluşmada Hesap Nasıl Ödenmeli?

Hesap ödeme anı geldiğinde ise, her konuda olduğu gibi, açık ve doğrudan bir iletişim kurmak en sağlıklı yaklaşım;

  • Hesabı Bölüşmek: Hesabı tek başınıza ödemek istemiyorsanız, garson geldiğinde bunu çekinmeden 'Nasıl ödeyelim?' diye sorabilir veya ayrı ayrı ödeyeceğinizi açıkça belirtebilirsiniz. Bu, sonradan içten içe rahatsızlık duymaktan çok daha sağlıklı bir yöntemdir.

  • Hesabın Tamamını Ödemek: Eğer hesabın tamamını ödemek istiyorsanız, bunu bir güç gösterisi veya üstünlük tavrıyla değil; 'Müsaaden olursa bu sefer ben ısmarlamak isterim' gibi nazik bir dille ifade etmeniz gerekir.

  • Gizli Ödemelerden Kaçınmak: Tuvalete gider gibi yapıp hesabı gizlice ödemek veya masadakine imalı üstünlük taslamak karşı tarafa zorla minnet yükler. Doğrudan ve şeffaf olmak, cinsiyetçi kalıplardan uzak durarak karşı tarafın iradesine saygı duyulduğunu gösterir.

Uzmanlara göre bu tür küçük detaylar, ilk buluşmanın genel atmosferini doğrudan etkiliyor. Açık iletişim kurulan buluşmalarda taraflar kendilerini daha rahat hissediyor ve ilişkinin ilerleyen dönemlerinde de bu şeffaflık alışkanlık haline geliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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