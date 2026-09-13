Uzman Sosyolog Emir Sayar "Eşitlikçi İlk Buluşma" İçin Tavsiyelerini Paylaştı

Türkiye'de ilk buluşmalarda hesabı kimin ödeyeceği konusu hala tartışmalı. Çoğu zaman da herkesin hissettiği bir gerilim yaratıyor. Geleneksel olarak erkeğin ödemesi bekleniyor fakat değişen toplumsal normlarla birlikte artık bu konu daha açık ve eşitlikçi bir hal aldı. Modern ilişkilerde eşitlikçilik ile centilmenlik arasındaki o ince çizgi, sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri haline geldi.

Sosyal medya hesabından toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili paylaşımlar yapan Uzman Sosyolog Emir Sayar 'eşitlikçi ilk buluşma' için yapılabilecekleri anlattı. Serinin ilk bölümünde özellikle hesap ödeme anında yaşanan garip sessizliklere ve klişe davranışlara dikkat çekerek daha rahat bir buluşma için önerilerde bulundu.

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