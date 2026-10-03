Şekersiz Diye Satılıyordu, Mahkemeye Taşındı: 5 Milyon Dolarlık Dava Açıldı
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ABD'li perakende devi Costco, kendi markası Kirkland Signature'ın 'şekersiz' etiketiyle sattığı elektrolit içecek tozu yüzünden mahkemelik oldu. Illinois'de yaşayan bir tüketici, ürünün içinde bir şeker türü olan allülozun bulunduğunu öne sürerek zincire toplu dava açtı. Talep edilen tazminat tam 5 milyon dolar.
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Etikette "şekersiz" yazıyordu, dava 30 Eylül'de açıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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