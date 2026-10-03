Şekersiz Diye Satılıyordu, Mahkemeye Taşındı: 5 Milyon Dolarlık Dava Açıldı

Allüloz, incir ve akçaağaç şurubu gibi bazı gıdalarda doğal olarak bulunan bir şeker türü. Düşük kalorili olması nedeniyle tatlandırıcı olarak kullanılıyor.

Davanın özü de tam burada düğümleniyor. Davacı taraf, bir şeker türü içeren üründe 'şekersiz' ifadesinin kullanılmasını yanıltıcı buluyor. Etiketlerdeki 'şekersiz' vurgusu, özellikle şeker tüketimini azaltmak isteyenler için satın alma kararında öne çıkan ifadelerden biri. Bu nedenle dava, tek bir ürünün ötesinde, gıda ambalajlarındaki iddiaların ne kadar güvenilir olduğu tartışmasını da gündeme getiriyor.

Tüketici davalarında etiket ve ambalaj bilgisi, ürünün ne vadettiğini gösteren ilk ve en görünür kanıt sayılıyor. Alıcı, raftaki ürünün içeriğini çoğu zaman yalnızca bu ifadelere bakarak değerlendiriyor. Maldonado'nun dilekçesi de tam olarak bu noktaya, etiketteki iddia ile içerik arasındaki farka dayanıyor.

Dava henüz ilk aşamada. Mahkemenin ürün etiketiyle ilgili ne karar vereceği ise şimdilik belli değil.