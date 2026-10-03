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Şekersiz Diye Satılıyordu, Mahkemeye Taşındı: 5 Milyon Dolarlık Dava Açıldı

Şekersiz Diye Satılıyordu, Mahkemeye Taşındı: 5 Milyon Dolarlık Dava Açıldı

Dava
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
03.10.2026 - 19:01
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ABD'li perakende devi Costco, kendi markası Kirkland Signature'ın 'şekersiz' etiketiyle sattığı elektrolit içecek tozu yüzünden mahkemelik oldu. Illinois'de yaşayan bir tüketici, ürünün içinde bir şeker türü olan allülozun bulunduğunu öne sürerek zincire toplu dava açtı. Talep edilen tazminat tam 5 milyon dolar.

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Etikette "şekersiz" yazıyordu, dava 30 Eylül'de açıldı.

Etikette "şekersiz" yazıyordu, dava 30 Eylül'de açıldı.

Dava, 30 Eylül 2026'da Washington Batı Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'ne sunuldu. Davacı Mason Maldonado, Kirkland Signature Hydration Electrolyte Mix adlı ürünün ambalajında 'şekersiz' ifadesinin yer aldığını, oysa içinde allüloz bulunduğunu savunuyor. Maldonado'ya göre bu etiket, tüketicileri yanıltıyor.

Maldonado, kendisini sağlığına dikkat eden bir tüketici olarak tanımlıyor. Ürünü seçerken ambalajdaki 'şekersiz' vurgusunun belirleyici olduğunu söylüyor. Dava, yalnızca kendisi adına değil, benzer ürünü satın alan diğer tüketiciler adına da açıldığı için toplu dava niteliği taşıyor. Dilekçede 5 milyon dolar tazminat isteniyor.

Kirkland Signature, Costco'nun kendi markası olarak biliniyor. Dava konusu elektrolit karışımı da bu marka altında satılan ürünlerden biri.

Allüloz nedir, neden tartışma konusu oldu?

Allüloz nedir, neden tartışma konusu oldu?

Allüloz, incir ve akçaağaç şurubu gibi bazı gıdalarda doğal olarak bulunan bir şeker türü. Düşük kalorili olması nedeniyle tatlandırıcı olarak kullanılıyor.

Davanın özü de tam burada düğümleniyor. Davacı taraf, bir şeker türü içeren üründe 'şekersiz' ifadesinin kullanılmasını yanıltıcı buluyor. Etiketlerdeki 'şekersiz' vurgusu, özellikle şeker tüketimini azaltmak isteyenler için satın alma kararında öne çıkan ifadelerden biri. Bu nedenle dava, tek bir ürünün ötesinde, gıda ambalajlarındaki iddiaların ne kadar güvenilir olduğu tartışmasını da gündeme getiriyor.

Tüketici davalarında etiket ve ambalaj bilgisi, ürünün ne vadettiğini gösteren ilk ve en görünür kanıt sayılıyor. Alıcı, raftaki ürünün içeriğini çoğu zaman yalnızca bu ifadelere bakarak değerlendiriyor. Maldonado'nun dilekçesi de tam olarak bu noktaya, etiketteki iddia ile içerik arasındaki farka dayanıyor.

Dava henüz ilk aşamada. Mahkemenin ürün etiketiyle ilgili ne karar vereceği ise şimdilik belli değil.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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