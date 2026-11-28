Prizdeki Bu Cihazlar Siz Kullanmasanız Da Elektrik Harcıyor: Faturanın Gizli Sebebi
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Evde hiçbir şey değişmedi ama elektrik faturası her ay biraz daha yüksek geliyor. Sebep çoğu zaman büyük cihazlar değil, fark etmeden her gün tekrarladığımız küçük alışkanlıklar. Elektrik harcamıyor diye düşündüğünüz prizde bıraktığınız cihaz da aslına faturayı kabartıyor.
1. Eski ampuller ve ütü alışkanlığı faturaya yansıyor
2. Buzdolabı ve çamaşır makinesi doğru kullanılınca tasarruf sağlıyor.
3. Bekleme modundaki cihazlar sessizce tüketiyor.
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