Buzdolabının arkasındaki tozlu ızgara cihazın ısıyı atmasını zorlaştırıyor ve motor daha çok çalışıyor. Yılda iki kez temizlemek yeterli. Kapağı uzun süre açık tutmamak ve sıcak yemeği soğutmadan içeri koymamak da tüketimi düşürüyor.

Çamaşır ve bulaşık makinelerini yarım değil dolu çalıştırmak, çamaşırı mümkünse 30-40 derecede yıkamak, suyu ısıtmak için harcanan enerjiyi azaltıyor. Su ısıtıcıdaki kireç temizliği de tüketimi etkileyen unutulan ayrıntılardan biri.