Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Lvbel C5, ifadeyi Cengiz Topel'e duyduğu sevgi, saygı ve hayranlıkla kullandığını söyledi. Sözlerinin farklı anlamlara çekilmesini doğru bulmadığını belirten sanatçı, herhangi bir kesimi incitmek istemediğini vurgulayarak özür diledi. Açıklamada 'Niyetim de sözüm de bellidir.' ve 'Cengiz Topel'i saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.' ifadeleri yer aldı.

Sanatçı, 'Ayrıca, şarkıdaki ilgili sözü de değiştirdim.' diyerek bu adımı tartışmanın parçası olmak için değil, toplumdaki hassasiyetlere saygı nedeniyle attığını belirtti.

Önceki halinde 'Uçuyorum sanki Cengiz Topel' olan dize, değiştirilmiş haliyle 'Uçuyorum sanki he-helikopter' şeklinde. Dizenin geri kalanında değişiklik yapılmadı.

Lvbel C5, bir gün önce de Instagram hesabından uzun bir açıklama paylaşmış ve hakkında yürütüldüğünü söylediği karalama kampanyalarına yanıt vermişti.