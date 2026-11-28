Lvbel C5, Cengiz Topel'in Adının Geçtiği Şarkı Sözü Tepki Çekince Özür Dileyip Sözü Değiştirdi
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'Havhavhav' ve 'DACIA' gibi parçalarıyla tanınan rapçi Lvbel C5, yeni albümündeki 'Ohaohaoha' şarkısıyla gündemde. Şarkıdaki 'Uçuyorum sanki Cengiz Topel' dizesi sosyal medyada tepki çekti. Sanatçı, tepkilerin ardından yaptığı açıklamada özür diledi ve sözü değiştirdi.
Lvbel C5, "Havhavhav", "DACIA" ve "10 Numara" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.
Ohaohaoha, Lvbel C5'in Her Şeye Rağmen Gülümse albümünde Batuflex ile yer aldı.
"Uçuyorum sanki Cengiz Topel" dizesi sosyal medyada tepki çekti.
Lvbel C5, özür dileyip sözü "Uçuyorum sanki he-helikopter" olarak değiştirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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