Gülümseten Kasım Fırsatları Bitmeden Sepete Eklemeniz Gereken Yılın En Düşük Fiyatlı Ürünleri
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Amazon'un Gülümseten Kasım kampanyası sona ermeden önce son 365 günün en düşük fiyatlarına gerileyen yıldız ürünleri sizin için bir araya getirdik! Spor ayakkabıdan kahve makinelerine, akıllı robot süpürgelerden seyahat ekipmanlarına ve termos modellerine kadar yılın dip fiyatlarıyla öne çıkan fırsatlar burada:
Bu içerik 28.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
adidas Gazelle Indoor erkek spor ayakkabı 7.334,00 TL yerine %51 indirimle 3.575,47 TL!
Baseus Enerfill GaN 100W 3 portlu hızlı şarj adaptörü 2.999,00 TL yerine %40 indirimle 1.799,00 TL!
Nespresso Inissia D40 siyah kapsüllü kahve makinesi 12.168,00 TL yerine %42 indirimle 6.999,00 TL!
Roborock Saros 10R robot süpürge ve paspas son 365 günün en düşük fiyatıyla 51.999,00 TL!
De'Longhi Magnifica Plus tam otomatik kahve makinesi 31.499,10 TL yerine %5 indirimle 29.999,00 TL!
Medcursor ısıtmalı Shiatsu ayak masaj aleti son 365 günün en düşük fiyatıyla 9.999,00 TL!
BISSELL SpotClean C5 döşemelik koltuk ve halı yıkama makinesi 13.433,29 TL yerine %25 indirimle 10.074,97 TL!
Anthony Jackson Ultra Hafif ABS kabin boy valiz 1.599,90 TL yerine %26 indirimle 1.180,00 TL!
Tapo TP-Link C211 2K 3MP ev güvenliği Wi-Fi kamerası son 365 günün en düşük fiyatıyla 999,00 TL!
STANLEY Quencher H2.0 FlowState pipetli termos bardak 1.18 L 2.849,05 TL yerine %41 indirimle 1.694,96 TL!
Asics Gel-Nimbus 28 erkek koşu ayakkabısı 8.999,25 TL yerine %14 indirimle 7.779,00 TL!
Nespresso OriginalLine 50 adet çeşitlilik paketi espresso kahve kapsülleri 2.444,00 TL yerine %23 indirimle 1.885,50 TL!
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