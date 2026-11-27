Kasım fırsatları tüm hızıyla devam ederken 27 Kasım gününün öne çıkan dip fiyatlı ürünlerini, özel indirim oranlarını ve sepet kampanyalarını sizin için bir araya getirdik. Teknolojiden ev yaşamına, kozmetikten giyime, termoslardan sağlıklı gıda ürünlerine kadar günün dikkat çeken fırsatları burada:

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