Kendini Hep Eksik Hisseden İnsanların 5 Ortak Özelliği
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Herkes zaman zaman kendini yetersiz hisseder. Ama bu his bazı insanlarda geçip gitmez; kararlarını, ilişkilerini, hatta kendilerini nasıl sunduklarını yönetmeye başlar.
Avusturyalı psikiyatrist Alfred Adler, bu tabloyu yüz yılı aşkın bir süre önce tanımladı. Peki aşağılık kompleksi tam olarak nedir ve bu kişilerde hangi ortak davranışlar görülür?
Aşağılık kompleksi nedir? Kavramın babası Alfred Adler
Adler'e göre kompleksin kökleri çocuklukta
1. Kendilerini sürekli başkalarıyla kıyaslarlar
2. Eleştiriye aşırı hassastırlar
3. Zorluklardan ve rekabetten kaçarlar
4. Eksikliklerini kibirle örterler
5. Sürekli onay ve dikkat ararlar
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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