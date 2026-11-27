Herkes zaman zaman kendini yetersiz hisseder. Ama bu his bazı insanlarda geçip gitmez; kararlarını, ilişkilerini, hatta kendilerini nasıl sunduklarını yönetmeye başlar.

Avusturyalı psikiyatrist Alfred Adler, bu tabloyu yüz yılı aşkın bir süre önce tanımladı. Peki aşağılık kompleksi tam olarak nedir ve bu kişilerde hangi ortak davranışlar görülür?

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