Hangisi Kime Uygun? Casper PAD D10 vs. Casper VIA S50
Biri 9 bin, diğeri 13 bin lira civarında: Casper PAD D10 ile Casper VIA S50'yi fiyat, ekran, kalem, batarya ve kamerada yan yana koyduk, hangisinin kime uygun olduğunu netleştirdik.
Son Güncelleme: 25 Kasım 2026
Casper PAD D10 ile Casper VIA S50 arasındaki seçim aslında bütçe ve kalem sorusu. 8.999 TL'lik Casper VIA S50, 10 bin TL'yi geçmeyen bir okul, ödev ve dizi-film tableti arayanlar için daha mantıklı: 500 nit parlaklıkta 11 inç FHD+ ekran, 8000 mAh batarya, AI destekli 13 MP + 2 MP arka ve 8 MP ön kamera sunuyor ve PAD D10'dan 4.000 TL (yaklaşık %31) daha uygun. 12.999 TL'lik Casper PAD D10 ise 12-15 bin lira bandında çizim yapmak, not almak ve daha keskin bir ekran isteyenler için daha doğru tercih: kutudan 4096 basınç seviyeli aktif kalem ve stand kılıfla çıkıyor; 2300 x 1600 çözünürlüklü 90 Hz 2.3K ekranı VIA S50'ye göre yaklaşık %60 daha fazla piksel gösteriyor, 6 nm Helio G99 işlemci ve 8 GB RAM ile geliyor. Kısacası: Kalem ve ekran keskinliği istiyorsan PAD D10, bütçe, parlaklık, batarya ve kamera öncelikliyse VIA S50.
4.000 TL fark ne kazandırıyor? Casper PAD D10 kalem, 2.3K ekran ve 8 GB RAM'le, Casper VIA S50 ise daha uygun fiyat, parlaklık ve batarya ile öne çıkıyor.
Kalemi ve kalem yuvalı kılıfı kutudan çıkan Casper PAD D10, 12-15 bin lira bandında çizim yapmak ve not almak isteyenlerin tableti.
8.999 TL fiyat, 500 nit ekran ve çift arka kamera: Casper VIA S50, 10 bin TL'yi geçmeyen okul ve dizi-film tableti arayanların adı.
Batarya, şarj ve günlük kullanım: Casper VIA S50'nin 8000 mAh, Casper PAD D10'un 7000 mAh bataryası hangi tempoya daha uygun?
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Casper PAD D10 ile Casper VIA S50 arasındaki en önemli fark ne?
Cevap: En önemli fark kalem ve ekran. Casper PAD D10 kutudan 4096 basınç seviyeli USI 2.0 aktif kalemle çıkıyor ve 2300 x 1600 çözünürlüklü 90 Hz ekran sunuyor. Casper VIA S50'nin ürün sayfasında kalem desteğine dair bilgi yok; buna karşılık 4.000 TL daha uygun ve 500 nit parlaklık, 8000 mAh batarya ve 13 MP + 2 MP arka kamera sunuyor.
Soru: 10 bin TL'yi geçmeyen bir okul tableti için hangisini almalıyım?
Cevap: Bütçen 10 bin TL ile sınırlıysa Casper VIA S50. 8.999 TL fiyatıyla sınırın altında kalıyor; 11 inç FHD+ ekran, 8 MP ön kamera, 128 GB depolama ve deri kılıfla ödev, online ders ve video izleme için hazır geliyor.
Soru: 15 bin lirayı geçmeyen bir çizim tableti için hangisi daha uygun?
Cevap: Casper PAD D10. 12.999 TL fiyatına aktif kalem, avuç içi algılama, 0-60 derece eğim hassasiyeti ve kalem yuvalı kılıf dahil. 2.3K ekran da çizimlerin ince hatlarını daha net gösteriyor.
Soru: İki tabletin de garantisi ve SIM kart desteği nasıl?
Cevap: Casper'ın ürün sayfalarına göre iki modelin de garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıl. İkisi de Wi-Fi ile internete bağlanıyor; Casper'ın SSS'sine göre SIM kart takılabilen tabletleri güncel L serisi modeller.
Kimler İçin Uygun Değil?
İki tablet de kendi bantında dengeli, ama bazı ihtiyaçları karşılamayabilir:
- Casper VIA S50, kalemle çizim ya da el yazısıyla not almak isteyenlere uygun olmayabilir: Ürün sayfasında kalem desteğine dair bir bilgi yer almıyor.
- Casper PAD D10, bütçesi 10 bin TL'de kesin sınırlı olanlara uygun değil: 12.999 TL fiyatı bu sınırı yaklaşık 3 bin TL aşıyor.
- Casper PAD D10, tabletle sık fotoğraf çekenler için ideal olmayabilir: 8 MP arka ve 5 MP ön kamera, VIA S50'nin 13 MP + 2 MP arka ve 8 MP ön kamerasının gerisinde.
- Casper VIA S50, kısa molada hızlı dolum bekleyenlere uzun gelebilir: Casper'ın verilerine göre 18 W şarjla tam dolum 160 dakika sürüyor.
- İkisi de mobil veriyle her yerde bağlanmak ya da TV'ye kabloyla görüntü aktarmak isteyenlere uygun değil: İki model de Wi-Fi ile çalışıyor ve Casper'ın SSS'sine göre HDMI ile görüntü aktarımı desteği yok.
Sonuç: Casper PAD D10 mu, Casper VIA S50 mi?
İki Casper tableti de 11 inç ekran, 128 GB depolama ve 2 yıl garantiyle geliyor; farkı nasıl kullanacağın belirliyor.
- Bütçen 9-10 bin TL ise: Casper VIA S50 (8.999 TL)
- Çizim yapacak, el yazısıyla not alacaksan: Casper PAD D10 (kalem kutuda)
- Ekran keskinliği ve akıcılık önceliğinse: Casper PAD D10 (2.3K, 90 Hz)
- Parlak ekran ve büyük batarya istiyorsan: Casper VIA S50 (500 nit, 8000 mAh)
- Kamera senin için önemliyse: Casper VIA S50 (13 MP + 2 MP arka, 8 MP ön)
- Daha fazla fiziksel RAM ve güncel Android istiyorsan: Casper PAD D10 (8 GB RAM, Android 16)
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 25 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Casper PAD D10 ve Casper VIA S50 ürün sayfalarından derlenmiştir.
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