Biri 9 bin, diğeri 13 bin lira civarında: Casper PAD D10 ile Casper VIA S50'yi fiyat, ekran, kalem, batarya ve kamerada yan yana koyduk, hangisinin kime uygun olduğunu netleştirdik.

Son Güncelleme: 25 Kasım 2026

Casper PAD D10 ile Casper VIA S50 arasındaki seçim aslında bütçe ve kalem sorusu. 8.999 TL'lik Casper VIA S50, 10 bin TL'yi geçmeyen bir okul, ödev ve dizi-film tableti arayanlar için daha mantıklı: 500 nit parlaklıkta 11 inç FHD+ ekran, 8000 mAh batarya, AI destekli 13 MP + 2 MP arka ve 8 MP ön kamera sunuyor ve PAD D10'dan 4.000 TL (yaklaşık %31) daha uygun. 12.999 TL'lik Casper PAD D10 ise 12-15 bin lira bandında çizim yapmak, not almak ve daha keskin bir ekran isteyenler için daha doğru tercih: kutudan 4096 basınç seviyeli aktif kalem ve stand kılıfla çıkıyor; 2300 x 1600 çözünürlüklü 90 Hz 2.3K ekranı VIA S50'ye göre yaklaşık %60 daha fazla piksel gösteriyor, 6 nm Helio G99 işlemci ve 8 GB RAM ile geliyor. Kısacası: Kalem ve ekran keskinliği istiyorsan PAD D10, bütçe, parlaklık, batarya ve kamera öncelikliyse VIA S50.