Senin en büyük korkun, değer verdiğin insanların bir gün hayatından çıkması. İnsanlarla kurduğun bağlara oldukça fazla anlam yüklüyorsun. Birini hayatına aldığında onunla güzel anılar biriktirmek, güven dolu bir ilişki kurmak ve uzun süre birlikte olmak istiyorsun. Bu nedenle ilişkilerindeki en küçük değişiklik bile seni düşündürebiliyor. Birinin mesajlarına eskisi kadar hızlı cevap vermemesi, seninle plan yapmayı bırakması veya davranışlarının değişmesi zihninde pek çok soru oluşturabilir. Acaba bir şey mi yaptım, artık beni eskisi kadar önemsemiyor mu, hayatında başka biri mi var gibi düşüncelerle kendini yorabilirsin. Bu korku nedeniyle bazen ilişkilerinde gereğinden fazla fedakârlık yapıyor olabilirsin. Karşındaki insan üzülmesin diye kendi isteklerinden vazgeçebilir, tartışma çıkmasın diye rahatsız olduğun konuları içine atabilirsin. Bir ilişkinin bitme ihtimali seni korkuttuğu için bazı sorunları görmezden gelmen de mümkün.