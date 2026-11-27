Psikoloji Testi: Hangi Konuda Kontrolü Kaybetmekten Korkuyorsun?
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Hayatımızın her alanında her şeyi kontrol edemeyiz. Ancak bazı konularda kontrolü kaybetme düşüncesi bizi diğerlerinden çok daha fazla endişelendirir. Kimi insanlar duygularına hâkim olamamaktan korkarken kimi insanlar sevdiklerini kaybetmekten, başarısız olmaktan veya geleceklerinin belirsizleşmesinden endişe duyar. Peki senin en büyük kontrol kaybı korkun ne?
1. Hayatında beklenmedik bir değişiklik yaşandığında ilk tepkin ne olur?
2. Bir konuda karar vermen gerekiyor ama yeterli bilgiye sahip değilsin. Ne yaparsın?
3. Bir tartışma sırasında kendini tutamadığını fark edersen ne hissedersin?
4. Hayatında en çok hangi durum seni huzursuz eder?
5. Bir arkadaşının sana eskisi kadar yakın davranmadığını fark etsen ne yaparsın?
6. Bir hedefin için uzun zamandır çalışıyorsun ama sonuç alamıyorsun. Ne hissedersin?
7. Bir insanın sana karşı dürüst olmadığını düşünüyorsun. Nasıl davranırsın?
8. Kendinle baş başa kaldığında en çok hangi düşünce zihnini meşgul eder?
9. Birinin senin adına önemli bir karar vermesi gerekse nasıl hissedersin?
10. Hayatında bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiğinde ilk ne yaparsın?
Hayatının Kontrolünü Kaybetmekten Korkuyorsun!
Sevdiklerini Kaybetmekten Korkuyorsun!
Belirsizlik ve Gelecekten Korkuyorsun!
Başarısız Olmaktan ve Yetersiz Hissetmekten Korkuyorsun!
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