Seçtiğin Tatlılara Göre Kaç Yaşında Bir Ruhun Var?
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Yaşımızı nüfus cüzdanımız söylese de ruhumuzun yaşı bambaşka olabilir! Kimi zaman çocuklar gibi heyecanlanır, kimi zaman yılların deneyimini taşıyan biri gibi davranırız. Peki en sevdiğin tatlılar senin ruhunun kaç yaşında olduğunu ele verebilir mi? Bu testte birbirinden lezzetli tatlılar arasından seçimler yapacaksın. Bakalım tercihlerine göre ruhun çocuk mu, genç mi, olgun mu, yoksa yılların bilgeliğini taşıyan yaşlı bir ruh mu? Tatlılarını seç ve gerçek ruh yaşını öğren!
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Ruhun 7-15 Yaşında: İçindeki Çocuk Hiç Büyümemiş!
Ruhun 30-45 Yaşında: Dengeli, Seçici ve Olgun!
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