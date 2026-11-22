Yaparım/Yapmam Testine Göre Ne Kadar İyi Bir Dostsun?
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İyi bir dost olmak sadece güzel günlerde birlikte gülmekten ibaret değil. Bazen gece yarısı gelen bir telefona cevap vermek, bazen arkadaşının hatasını yüzüne söylemek, bazen de hiçbir şey sormadan yanında durmak gerekiyor. Peki, sen dostluk konusunda ne kadar başarılısın? Arkadaşların için neleri göze alırsın, hangi durumlarda kendi sınırlarını korumayı tercih edersin?
1. Arkadaşın gece saat 03.00'te seni arayıp kötü hissettiğini söylerse onunla konuşmak için uykumdan feragat ederim.
2. Arkadaşımın herkesin içinde yaptığı büyük bir hatayı fark edersem onu daha sonra kenara çekip uyarırım.
3. Çok yakın arkadaşımın arkamdan konuştuğunu öğrenirsem onunla yüzleşirim.
4. Arkadaşımın maddi durumu kötüyse ve benim de imkanım varsa ona karşılık beklemeden yardım ederim.
5. Arkadaşımın sevmediğim biriyle sevgili olması durumunda fikrimi açıkça söylerim.
6. Arkadaşımın önemli bir günü varsa kendi işlerimi erteleyip yanında olmaya çalışırım.
7. Arkadaşımın sırrını öğrenirsem başka bir arkadaşım sorsa bile asla paylaşmam.
8. Arkadaşımın başarısını kendim başarmışım gibi sevinerek kutlarım.
9. Arkadaşım sürekli aynı hatayı yapıp benden tavsiye isterse onu tekrar tekrar dinlerim.
10. Arkadaş grubunda dışlanan birini fark edersem onun yanında dururum.
Sen Gerçek Bir Dostsun!
Sen Dostlukta Biraz Daha Kendini Düşünüyorsun!
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