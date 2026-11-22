Senin için dostluk, hayatın en değerli bağlarından biri. Bir insanı arkadaşın olarak kabul ettiğinde onu yalnızca güzel günlerinde değil, zor zamanlarında da sahipleniyorsun. Bir telefonun ucunda olmak, gerektiğinde elinden geleni yapmak ve arkadaşının mutluluğuyla gerçekten mutlu olmak senin için oldukça doğal davranışlar. İnsanların sana güvenebilmesi senin için çok önemli. Sana anlatılan sırları korumaya, verilen sözleri tutmaya ve arkadaşlarının arkasından konuşmamaya dikkat ediyorsun. Üstelik yalnızca kendi yakın çevrene değil, kendini yalnız hisseden veya desteğe ihtiyaç duyan insanlara karşı da duyarlısın. Birinin dışlandığını gördüğünde sessiz kalmak yerine onun yanında olmayı tercih ediyorsun. Ancak seni iyi bir dost yapan tek şey fedakarlığın değil. Gerektiğinde arkadaşına doğruyu söyleyebilmen de önemli bir özelliğin. Onun hoşuna gitmeyecek olsa bile yanlış yaptığını düşündüğün bir konuda dürüst davranabiliyorsun. Çünkü senin gözünde gerçek dostluk, her davranışı onaylamak değil, birbirinin iyiliğini istemek demek. Yine de dikkat etmen gereken bir nokta var: Herkesin sorunlarını çözmeye çalışırken kendi ihtiyaçlarını unutabilirsin. Bazen sırf arkadaşın üzülmesin diye kendi planlarından vazgeçebilir, kırıldığın halde belli etmeyebilirsin. Dostluk karşılıklı olmalı. Senin de anlaşılmaya, dinlenmeye ve destek görmeye hakkın var.