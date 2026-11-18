Bir Pencere Seç, İçinde Sakladığın Özlemi Bulalım!
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Bazen insan en çok neyi özlediğini kendine bile itiraf edemez. Belki hiç yaşamadığın bir hayatı, belki artık yanında olmayan birini, belki de geçmişteki kendini özlüyorsun. İçinde bir yerlerde tamamlanmamış bir hikaye, söylenmemiş bir söz ya da kavuşmayı beklediğin bir hayal olabilir. Şimdi önünde birbirinden farklı manzaralara açılan pencereler var. Her pencerenin ardında bambaşka bir duygu, farklı bir özlem saklı. Fazla düşünmeden kalbine en yakın gelen pencereyi seç. Bakalım sen aslında neyin özlemini çekiyorsun?
Seç bakalım!
Geçmişte Kalan Birini Özlemle Anıyorsun
Hayatında Aradığın Şey Huzur
Hiç Yaşamadığın Bir Hayatın Özlemini Çekiyorsun
Çocukluğunu ve Eski Kendini Özlüyor olabilirsin
Anlaşılmayı ve Gerçek Bir Bağ Kurmayı Özlemle Bekliyorsun
Kaybettiğin Neşeni ve Heyecanını Özlüyor Olabilirsin
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