Aşkta Ne Kadar Ulaşılmazsın?
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Aşk söz konusu olduğunda herkesin kendine özgü bir yaklaşımı var. Kimileri duygularını kolayca belli ederken kimileri kalbinin kapılarını açmak için karşısındaki kişinin büyük bir çaba göstermesini bekliyor. Peki sen aşkta ne kadar ulaşılmazsın? Kolayca etkileniyor musun, yoksa birinin sana yaklaşabilmesi için önce güvenini mi kazanması gerekiyor? Vereceğin cevaplara göre aşk hayatındaki ulaşılmazlık seviyeni ortaya çıkarıyoruz. Bakalım kalbinin kapısını açmak ne kadar zor!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Hoşlandığın biri sana mesaj attığında nasıl davranırsın?
4. Birinin senden hoşlandığını fark ettiğinde ne yaparsın?
5. İlk buluşmada seni en çok ne etkiler?
6. Hoşlandığın kişi sana beklediğinden fazla ilgi gösterirse ne hissedersin?
7. Bir ilişkide ilk adımı atmak konusunda ne düşünüyorsun?
8. Sosyal medyada hoşlandığın kişinin paylaşımlarına nasıl yaklaşırsın?
9. Bir tartışmanın ardından barışmak için ne yaparsın?
10. Birinin seni etkilemek için sürekli çabalaması nasıl hissettirir?
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