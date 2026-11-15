10/10 Yapabilir misin? Bu Ünlü Kişiler Tarihe Hangi Katkılarıyla Geçti?

Tarih boyunca bazı insanlar yaptıkları keşifler, ortaya koydukları fikirler, kazandıkları savaşlar ve gerçekleştirdikleri buluşlarla dünyanın seyrini değiştirdi. Bu testte karşına tarihe damga vurmuş 10 ünlü isim çıkacak. Her birinin hangi katkısıyla tanındığını bulabilecek misin? Bakalım genel kültürün seni 10/10'a taşıyabilecek mi, yoksa bazı sorularda tarihin tozlu sayfalarında kaybolacak mısın?