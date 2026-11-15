10/10 Yapabilir misin? Bu Ünlü Kişiler Tarihe Hangi Katkılarıyla Geçti?
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Tarih boyunca bazı insanlar yaptıkları keşifler, ortaya koydukları fikirler, kazandıkları savaşlar ve gerçekleştirdikleri buluşlarla dünyanın seyrini değiştirdi. Bu testte karşına tarihe damga vurmuş 10 ünlü isim çıkacak. Her birinin hangi katkısıyla tanındığını bulabilecek misin? Bakalım genel kültürün seni 10/10'a taşıyabilecek mi, yoksa bazı sorularda tarihin tozlu sayfalarında kaybolacak mısın?
1. Isaac Newton'un bilim dünyasına en büyük katkısı nedir?
2. Nelson Mandela, hangi mücadelesiyle tarihe geçti?
3. Albert Einstein hangi bilimsel teorisiyle dünya çapında tanınmıştır?
4. Florence Nightingale hangi alanda yaptığı çalışmalarla tanınır?
5. Wright Kardeşler tarihe hangi katkılarıyla geçti?
6. Louis Pasteur'ün bilim dünyasına en önemli katkılarından biri nedir?
7. Gutenberg hangi gelişmeyle tarihte önemli bir yer edinmiştir?
8. Charles Darwin hangi çalışmasıyla bilim tarihinde çığır açmıştır?
9. Tim Berners-Lee tarihe hangi katkısıyla geçmiştir?
10. Marie Curie, bilim tarihine hangi önemli katkısıyla geçti?
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