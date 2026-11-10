Sevildiğini Hissetmek İçin Neye İhtiyacın Var?
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Herkes sevilmek ister ama herkes sevgiyi aynı şekilde hissetmez. Kimisi güzel sözler duymadan sevildiğine inanamazken kimisi küçük bir dokunuşla, birlikte geçirilen kaliteli zamanla ya da düşünülerek yapılan bir sürprizle kendini çok değerli hisseder. Peki senin kalbine gerçekten dokunan şey ne? Birinin seni anlaması mı, yanında olduğunu hissettirmesi mi, yoksa sevgisini davranışlarıyla göstermesi mi? Bu testte vereceğin cevaplarla sevildiğini hissetmek için en çok neye ihtiyaç duyduğunu keşfedeceğiz!
1. Zor bir gün geçirdiğinde sevdiğin kişinin ne yapmasını istersin?
2. Bir ilişkide seni en çok hangi davranış mutlu eder?
3. Sevdiğin kişi sana nasıl bir mesaj attığında yüzünde gülümseme oluşur?
4. Birinin seni gerçekten önemsediğini nasıl anlarsın?
5. Hayalindeki romantik buluşma nasıl olurdu?
6. Bir tartışmanın ardından senden özür dilendiğinde ne seni gerçekten rahatlatır?
7. Hangi cümle seni daha çok etkiler?
8. Sevdiğin kişi uzun süre yoğun olduğunda en çok neyi özlersin?
Güzel Sözlere ve Duygusal Onaya İhtiyacın Var
Küçük Sürprizler ve Düşünülmek Seni Mutlu Ediyor
Birlikte Geçirilen Zaman Senin İçin Her Şeyden Değerli
Davranışlarla Gösterilen Sevgiye İhtiyacın Var
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