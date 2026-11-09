İçindeki Çocuğun Senden Beklediği Şey Ne?

Senin içindeki çocuk, hayatın yalnızca sorumluluklardan, yapılacak işlerden ve yetiştirilmesi gereken hedeflerden oluşmadığını hatırlatmak istiyor. Belki büyüdükçe daha ciddi, planlı ve kontrollü biri oldun. Günlerini verimli geçirmek için çabalarken seni gerçekten mutlu eden küçük şeyleri ihmal etmeye başladın. Eskiden hiçbir sebep yokken gülebildiğin, saatlerce oyun oynayabildiğin veya küçücük bir şeyden heyecan duyabildiğin zamanları hatırlıyor musun? İçindeki çocuk işte o duyguları yeniden yaşamak istiyor. Senden büyük değişiklikler yapmanı beklemiyor. Sevdiğin bir şarkıyı açmanı, plansız bir yürüyüşe çıkmanı, yeni bir hobi edinmeni veya sırf hoşuna gittiği için kendine küçük bir hediye almanı istiyor. Eğlenmek için her şeyin yolunda olmasını beklemene gerek yok. Hayatını sürekli geleceğe hazırlık yaparak geçirmek yerine bugünün de tadını çıkarmalısın. Çünkü mutluluk yalnızca ulaşılacak hedeflerde değil, yaşarken fark ettiğin küçük anlarda da saklı.