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İçindeki Çocuğun Senden Beklediği Şey Ne?

İçindeki Çocuğun Senden Beklediği Şey Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
09.11.2026 - 10:24
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Hepimizin içinde bir zamanlar hayaller kuran, küçük şeylerle mutlu olan, anlaşılmak ve sevilmek isteyen bir çocuk var. Büyüdükçe sorumluluklarımız, yaşadığımız hayal kırıklıkları ve kurduğumuz ilişkiler bu küçük çocuğun sesini zaman zaman bastırabiliyor. Belki de bugün verdiğin tepkilerin, korkularının veya beklentilerinin ardında geçmişinden gelen karşılanmamış ihtiyaçların vardır. Peki, içindeki çocuk bugün senden ne bekliyor?

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1. Çocukluğundan aklına gelen en belirgin duygu hangisi?

1. Çocukluğundan aklına gelen en belirgin duygu hangisi?

2. Bir hata yaptığında kendine nasıl davranırsın?

2. Bir hata yaptığında kendine nasıl davranırsın?

3. Birinin seni gerçekten sevdiğini nasıl anlarsın?

4. Kendine bir gün ayırdığında ne yapmak istersin?

5. Küçükken en çok neye ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsun?

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6. Birisi sana beklemediğin bir şekilde güzel bir söz söylediğinde ne hissedersin?

7. Geçmişteki bir anını değiştirebilseydin hangisini seçerdin?

8. Bir tartışma sırasında kendini nasıl hissedersin?

İçindeki Çocuk Senden Güven ve Şefkat Bekliyor

Senin içindeki çocuk, artık her şeyi tek başına halletmek zorunda olmadığını bilmek istiyor. Belki geçmişte yeterince destek göremediğini düşündün, belki de sevilmek için güçlü görünmen gerektiğine inandın. İnsanlara karşı anlayışlı ve koruyucu davranırken kendine aynı şefkati göstermeyi unutmuş olabilirsin. İçindeki çocuk senden kusursuz olmanı değil, yorulduğunda dinlenmeni, üzüldüğünde ağlamanı ve ihtiyaç duyduğunda yardım istemeni bekliyor. Her zaman güçlü olmak zorunda değilsin. Bazen birinin yanında savunmasız hissetmeden oturabilmek de büyük bir ihtiyaçtır. Artık kendini sürekli kanıtlamaya çalışmak yerine sana iyi gelen insanlara ve ortamlara yer açmalısın. Kendine verdiğin sözleri tutmak, sınırlarını korumak ve kendi ihtiyaçlarını önemsemek bu yolculuğun önemli parçaları.

İçindeki Çocuk Senden Kendine İnanmanı Bekliyor

İçindeki çocuk, bir zamanlar kurduğu büyük hayalleri hâlâ hatırlıyor. Belki büyüdükçe başarısız olmaktan korkmaya, başkalarının beklentilerine göre yaşamaya veya kendini sürekli başkalarıyla kıyaslamaya başladın. Bir şeyleri başarmak senin için yalnızca mutlu olmak değil, aynı zamanda yeterli olduğunu kanıtlamak anlamına da gelebiliyor. Oysa değerli olmak için sürekli başarılı olman gerekmiyor. Bir hedefe ulaşamadığında, hata yaptığında veya istediğin sonucu alamadığında da değerlisin. İçindeki çocuk senden artık kendini başkalarının gözünden değerlendirmemeni istiyor. Uzun zamandır ertelediğin hayallerine yeniden dönmek, küçük adımlarla ilerlemek ve kendine başarısız olma hakkı tanımak sana iyi gelebilir. Her şeyi hemen başarmak zorunda değilsin. Bazen yalnızca denemeye cesaret etmek bile büyük bir adımdır.

İçindeki Çocuk Senden Yeniden Eğlenmeni Bekliyor

Senin içindeki çocuk, hayatın yalnızca sorumluluklardan, yapılacak işlerden ve yetiştirilmesi gereken hedeflerden oluşmadığını hatırlatmak istiyor. Belki büyüdükçe daha ciddi, planlı ve kontrollü biri oldun. Günlerini verimli geçirmek için çabalarken seni gerçekten mutlu eden küçük şeyleri ihmal etmeye başladın. Eskiden hiçbir sebep yokken gülebildiğin, saatlerce oyun oynayabildiğin veya küçücük bir şeyden heyecan duyabildiğin zamanları hatırlıyor musun? İçindeki çocuk işte o duyguları yeniden yaşamak istiyor. Senden büyük değişiklikler yapmanı beklemiyor. Sevdiğin bir şarkıyı açmanı, plansız bir yürüyüşe çıkmanı, yeni bir hobi edinmeni veya sırf hoşuna gittiği için kendine küçük bir hediye almanı istiyor. Eğlenmek için her şeyin yolunda olmasını beklemene gerek yok. Hayatını sürekli geleceğe hazırlık yaparak geçirmek yerine bugünün de tadını çıkarmalısın. Çünkü mutluluk yalnızca ulaşılacak hedeflerde değil, yaşarken fark ettiğin küçük anlarda da saklı.

İçindeki Çocuk Senden Duygularını İfade Etmeni Bekliyor

Senin içindeki çocuk, yıllardır içinde tuttuğun duyguların artık duyulmasını istiyor. Belki küçükken üzülmenin, korkmanın veya kızmanın yeterince anlaşılmadığını düşündün. Zamanla duygularını anlatmak yerine içine atmayı, sorun yokmuş gibi davranmayı veya başkalarının seni kendiliğinden anlamasını beklemeyi öğrendin. Fakat hissettiklerin görmezden gelindiğinde ortadan kaybolmuyor. Bazen bir tartışmada gereğinden fazla etkilenmen, geçmişte yaşananları unutamaman veya kendini anlatmakta zorlanman bu birikmiş duygularla ilişkili olabilir. İçindeki çocuk senden artık susmamanı istiyor. Kırıldığında bunu söylemeni, bir şey istemediğinde hayır diyebilmeni ve seni üzen davranışları normalleştirmemeni bekliyor. Herkesin seni anlamasını sağlayamazsın ama kendini ifade etmekten vazgeçmek zorunda da değilsin. Duygularını paylaşabileceğin güvenli ilişkiler kurmak, kendini yazıyla ifade etmek ve ihtiyaçlarını fark etmek sana yardımcı olabilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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