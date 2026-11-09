İçindeki Çocuğun Senden Beklediği Şey Ne?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hepimizin içinde bir zamanlar hayaller kuran, küçük şeylerle mutlu olan, anlaşılmak ve sevilmek isteyen bir çocuk var. Büyüdükçe sorumluluklarımız, yaşadığımız hayal kırıklıkları ve kurduğumuz ilişkiler bu küçük çocuğun sesini zaman zaman bastırabiliyor. Belki de bugün verdiğin tepkilerin, korkularının veya beklentilerinin ardında geçmişinden gelen karşılanmamış ihtiyaçların vardır. Peki, içindeki çocuk bugün senden ne bekliyor?
1. Çocukluğundan aklına gelen en belirgin duygu hangisi?
2. Bir hata yaptığında kendine nasıl davranırsın?
3. Birinin seni gerçekten sevdiğini nasıl anlarsın?
4. Kendine bir gün ayırdığında ne yapmak istersin?
5. Küçükken en çok neye ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsun?
6. Birisi sana beklemediğin bir şekilde güzel bir söz söylediğinde ne hissedersin?
7. Geçmişteki bir anını değiştirebilseydin hangisini seçerdin?
8. Bir tartışma sırasında kendini nasıl hissedersin?
İçindeki Çocuk Senden Güven ve Şefkat Bekliyor
İçindeki Çocuk Senden Kendine İnanmanı Bekliyor
İçindeki Çocuk Senden Yeniden Eğlenmeni Bekliyor
İçindeki Çocuk Senden Duygularını İfade Etmeni Bekliyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın