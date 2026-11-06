İlişkilerde Seni Vazgeçilmez Yapan Özelliğin Ne?
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Bazı insanlar hayatımıza girer ve aradan ne kadar zaman geçerse geçsin onlarda bıraktıkları etkiyi unutamayız. Kimisi güven veren tavrıyla, kimisi eğlenceli kişiliğiyle, kimisi de kimsenin gösteremediği kadar derin bir anlayışla insanların kalbinde özel bir yer edinir. Peki senin ilişkilerde seni farklı ve vazgeçilmez yapan özelliğin ne?
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yeni tanıştığın bir insanla yakınlaşmanı sağlayan en önemli şey nedir?
3. Sevdiğin biri kötü bir gün geçirdiğinde nasıl davranırsın?
4. Bir ilişkide senin için en önemli şey nedir?
5. Arkadaşların seni genellikle hangi özelliğinle tanımlar?
6. Bir tartışma yaşadığında nasıl davranırsın?
7. Sevdiğin insanlara sevgini en çok nasıl gösterirsin?
8. Birinin sana gerçekten değer verdiğini nasıl anlarsın?
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