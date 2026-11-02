Seçtiğin Tatlılara Göre Auran Yüksek mi?
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Bazı insanlar girdikleri ortamda hemen fark edilir, bazılarıysa sessizce durmasına rağmen merak uyandıran bir enerjiye sahiptir. Peki, senin enerjin nasıl bir izlenim bırakıyor? Tatlı seçimlerinin kişiliğin ve çevrene yansıttığın enerji hakkında eğlenceli ipuçları verebileceğini söylesek ne dersin?
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Auran Yüksek, Girdiğin Ortamda İz Bırakıyorsun
Auran Gizemli, Seni Tanımak Zaman Alıyor
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