FBI'dan Güney Kore'ye Uzanan Hack Dalgasının Arkasında Ne Var?
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FBI, CIA, Güney Kore'nin kamu e-posta sistemi ve şifre yöneticisi 1Password, Kasım ayında peş peşe siber saldırı haberleriyle anıldı. Saldırganların izlediği yol ve ulaştığı bilgiler her olayda farklılık gösteriyor. Güvenlik kurumlarının son haftalarda yaptığı uyarılar ise saldırıların hızını değiştiren yeni nesil araçlara işaret ediyor.
FBI'ın ardından CIA sistemine de girildi.
Güney Kore'de saldırganlar belediye ağlarından sızdı.
1Password'a bir çalışanın hesabından ulaşıldı.
Yapay zeka eski açıkları dakikalar içinde buluyor.
Bazı saldırılar artık insan müdahalesi olmadan ilerliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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