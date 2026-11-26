ABD'de FBI'ın, polis birimlerinin sabıka kayıtları, yakalama kararları ve kayıp kişi bilgilerini paylaştığı ülke çapındaki Ulusal Suç Bilgi Merkezi (NCIC) veri tabanında bir ihlal soruşturduğu 20 Kasım'da ortaya çıktı. Eylül ayında ShinyHunters adlı grubun kurumun sistemlerine sızdığını öne sürmesinin ardından bu, iki ay içinde FBI'la ilgili ikinci vaka oldu. Başkan Donald Trump ertesi gün veri tabanının hedef alındığını doğrularken şu ifadeleri kullandı:

'Bunu daha yeni duyduk ve şunu söyleyeyim, iyi bir şey değil. Hoşuma gitmedi.'

Birkaç gün sonra CIA ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nin açık kaynaklardan analiz yapmak için kullandığı, gizlilik dereceli olmayan bir sisteme de girildiği basına yansıdı. Gizli bilgiler ve sistemler olaydan etkilenmezken ABD basınına konuşan bir kaynak, saldırıda Artex adlı yapay zekalı sızma testi aracının kullanıldığını ileri sürdü.