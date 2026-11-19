Haftanın başında JPMorgan, diğer bankaları da etkileyen bir yazılım hatası nedeniyle işlemleri işlemekte sorun yaşamıştı. Banka sözcüsü bu kesintinin siber saldırıyla bağlantılı olmadığını söyledi. İkinci bir kaynağa dayanan habere göre ABD Hazinesi ve Para Birimi Denetçiliği (OCC) bankaları arayarak sorunun dakikalar içinde kontrol altına alındığını ve bunun bir siber olay olmadığını doğruladı. OCC bu tür olaylardan sonra rutin kontrol yaptığını belirtiyor, bir sektör yöneticisi de bankaların OCC'den etkiler ve müşteri iletişimi hakkında sorular aldığını söyledi. Saldırı, ülke genelinde uygulanan FAA uçuş yasağı, geçen hafta seyahati aksatan küresel Microsoft e-posta kesintisi ve geçen ay kripto borsası Binance'e yönelik büyük siber saldırı gibi son dönemdeki olayların ardından geldi.