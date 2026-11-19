JPMorgan Chase Hizmet Sağlayıcılarına Yönelik Siber Saldırıyı Duyurdu
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ABD'li dev banka JPMorgan Chase, hizmet aldığı üçüncü taraf sağlayıcılara yönelik bir siber saldırı gerçekleştiğini duyurdu. Banka sözcüsüne göre saldırganlar bu sağlayıcıların elindeki bazı pazarlama verilerine erişmiş olabilir. Etkilenen müşterilerle doğrudan iletişime geçileceği bildirildi.
Saldırı üçüncü taraf sağlayıcıları hedef aldı.
Bazı müşteri adları ve e-postalar etkilenmiş olabilir.
Haftanın başındaki kesinti saldırıyla ilgisiz çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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