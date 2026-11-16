La Poste'un Yan Kuruluşu Maileva'ya Siber Saldırı: 22 Milyon Kişinin Kişisel Verisi Çalındı
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Fransa'nın ulusal posta operatörü La Poste'un dolaylı yan kuruluşu Maileva, 14 Kasım'da yaşadığı büyük bir siber saldırıyı açıkladı. Şirketin duyurusuna göre yaklaşık 22 milyon kişinin iletişim bilgileri çalındı; bu rakam Fransa nüfusunun kabaca üçte birine denk geliyor.
Kaynak: Franceinfo
Saldırı eylül ortasında yaşandı ama kamuoyuna iki ay sonra duyuruldu.
Çalınan bilgiler ad, soyad ve posta adresi; bazı kurumlar için riskin daha geniş olduğu belirtiliyor.
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