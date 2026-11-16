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La Poste'un Yan Kuruluşu Maileva'ya Siber Saldırı: 22 Milyon Kişinin Kişisel Verisi Çalındı

La Poste'un Yan Kuruluşu Maileva'ya Siber Saldırı: 22 Milyon Kişinin Kişisel Verisi Çalındı

Cemşit Kürdanoğlu
Cemşit Kürdanoğlu - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 10:17
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Fransa'nın ulusal posta operatörü La Poste'un dolaylı yan kuruluşu Maileva, 14 Kasım'da yaşadığı büyük bir siber saldırıyı açıkladı. Şirketin duyurusuna göre yaklaşık 22 milyon kişinin iletişim bilgileri çalındı; bu rakam Fransa nüfusunun kabaca üçte birine denk geliyor.

Kaynak: Franceinfo

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Saldırı eylül ortasında yaşandı ama kamuoyuna iki ay sonra duyuruldu.

Saldırı eylül ortasında yaşandı ama kamuoyuna iki ay sonra duyuruldu.

Maileva, şirketler, sosyal konut kurumları ve hastaneler adına çevrim içi mektup ve belge gönderen bir platform. Franceinfo'nun aktardığına göre 70 binden fazla kullanıcısı var ve 2024'te 180 milyon belge gönderdi. Şirket, La Poste'un posta ve dijital belge hizmetleri kolu Docaposte'a bağlı.

La Poste'a göre saldırı eylül ortasında gerçekleşti. Şüpheli etkinlik fark edilince platform bir süre askıya alındı. Kasım başında Flandre Opale Habitat ve Altéal gibi sosyal konut kurumları veri sızıntısı yaşandığını duyurdu. Maileva ise olayı 14 Kasım'da kamuoyuna açıkladı.

Çalınan bilgiler ad, soyad ve posta adresi; bazı kurumlar için riskin daha geniş olduğu belirtiliyor.

Çalınan bilgiler ad, soyad ve posta adresi; bazı kurumlar için riskin daha geniş olduğu belirtiliyor.

Maileva, çalınan verilerin ad, soyad ve posta adreslerinden oluştuğunu açıkladı. Etkilenenler, Maileva'nın müşterisi olan şirketlerin ve kurumların mektup gönderdiği kişiler. Banka bilgilerinin saldırıdan etkilenmediği belirtildi.

Flandre Opale Habitat ise tablonun biraz daha geniş olabileceğini söyledi. Konut kurumuna göre fatura tutarı gibi idari ve finansal bilgilere de erişilmiş olabilir; son on yıl içinde gönderilen mektuplardaki kişisel veriler de risk altında. Maileva, müşteri kurumları bilgilendirdiğini ve Fransa'nın veri koruma kurumu CNIL'e bildirim yaptığını duyurdu. Etkilenen kişilere haber verme sorumluluğu ise verileri Maileva üzerinden paylaşan şirketlerde.

Foch Hastanesi, ödeme hatırlatma mektuplarının bir korsan tarafından okunmuş olabileceğini duyurdu.

Foch Hastanesi, ödeme hatırlatma mektuplarının bir korsan tarafından okunmuş olabileceğini duyurdu.

Paris'in Suresnes bölgesindeki Foch Hastanesi, hastalarına gönderdiği ödeme hatırlatma mektuplarının Maileva üzerinden saldırganların eline geçmiş olabileceğini bildirdi. Hastane, bu mektuplarda tıbbi bilgi ya da banka bilgisi bulunmadığını vurguladı.

Yine de bir uyarıda bulundu: Foch Hastanesi adına gelen her para talebine şüpheyle yaklaşılmalı. Sızıntıdan sosyal konut kurumları, sağlık kuruluşları ve kamu hizmetleri öne çıkıyor. Mektuplar gerçek bir kurumun ismiyle ve doğru adrese geldiği için, dolandırıcıların işi bu tür verilerle kolaylaşıyor.

Paris Savcılığı soruşturma açtı, uzmanlar sahte mektup ve dolandırıcılık konusunda uyardı.

Paris Savcılığı soruşturma açtı, uzmanlar sahte mektup ve dolandırıcılık konusunda uyardı.

Paris Savcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Tugayı'nın yürüttüğü soruşturma için 'otomatik bir veri işleme sistemine saldırı' suçlamasıyla dosya açıldığını duyurdu. Fransa Maliye ve Kamu Hesapları Bakanı David Amiel de siber saldırıların arttığını, siber güvenliğin uzun süre ihmal edildiğini söyledi.

Siber güvenlik şirketi Almond'dan Antoine Hautin, Maileva'nın çok sayıda kuruluşa hizmet vermesi nedeniyle olayın sistemik bir risk taşıdığını belirtti. Hautin'e göre çalınan veriler dark web'deki büyük veri tabanlarına eklenebilir ve kişi profilleri zamanla zenginleştirilebilir. Yapay zekânın da sahte mektup kampanyalarını kolaylaştırdığına dikkat çeken uzman, beklenmedik ama resmi görünen mektuplara karşı temkinli olunmasını, olağandışı bir talep geldiğinde göndericiyle telefon ya da resmî site gibi başka bir kanaldan iletişime geçilmesini önerdi.

Hangi kurumların mektuplarının okunduğu ve verilerin kimlerin eline geçtiği ise soruşturmanın ilerleyişiyle netleşecek.

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Cemşit Kürdanoğlu
Cemşit Kürdanoğlu
Yaşam Editörü
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