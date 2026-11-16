La Poste'un Yan Kuruluşu Maileva'ya Siber Saldırı: 22 Milyon Kişinin Kişisel Verisi Çalındı

Maileva, şirketler, sosyal konut kurumları ve hastaneler adına çevrim içi mektup ve belge gönderen bir platform. Franceinfo'nun aktardığına göre 70 binden fazla kullanıcısı var ve 2024'te 180 milyon belge gönderdi. Şirket, La Poste'un posta ve dijital belge hizmetleri kolu Docaposte'a bağlı.

La Poste'a göre saldırı eylül ortasında gerçekleşti. Şüpheli etkinlik fark edilince platform bir süre askıya alındı. Kasım başında Flandre Opale Habitat ve Altéal gibi sosyal konut kurumları veri sızıntısı yaşandığını duyurdu. Maileva ise olayı 14 Kasım'da kamuoyuna açıkladı.