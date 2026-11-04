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Fransa'da Kan Hizmetinin Yüklenicisine Siber Saldırı: Dondurucular -30 Dereceden 110 Dereceye Programlandı

Fransa'da Kan Hizmetinin Yüklenicisine Siber Saldırı: Dondurucular -30 Dereceden 110 Dereceye Programlandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 07:45
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Fransa'nın ulusal kan hizmeti Établissement français du sang'a (EFS) soğutma ekipmanı sağlayan bir yüklenici siber saldırıya uğradı. Le Canard enchaîné'nin haberine göre 1-2 Kasım gecesi bilgisayar korsanları, normalde -30 °C'de tutulan dondurucuların sıcaklığını 110 °C'ye çıkaracak şekilde programladı. Olay, nöbetçi bir teknisyenin gece fark ettiği sıcaklık artışı sayesinde ortaya çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı, Le Canard enchaîné

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Kan örneklerinin saklandığı dondurucuların sıcaklığı -30 °C'den 110 °C'ye programlandı.

Kan örneklerinin saklandığı dondurucuların sıcaklığı -30 °C'den 110 °C'ye programlandı.

Le Canard enchaîné'nin salı günü yayımladığı habere göre saldırı 1-2 Kasım gecesi gerçekleşti. Hedef, EFS için saklama ve soğutma ekipmanlarının bakımını yapan Coolworld şirketiydi. Normalde yaklaşık -30 °C'de tutulan dondurucular, kontrol sistemine girilen komutla 110 °C'ye ulaşacak şekilde programlandı. Bourgogne-Franche-Comté bölgesindeki tesisler de etkilenenler arasında.

Saldırıyı pazar-pazartesi gecesi nöbetçi bir teknisyen fark etti.

Saldırıyı pazar-pazartesi gecesi nöbetçi bir teknisyen fark etti.

EFS, olayın nöbetçi bir teknisyenin gece boyunca sıcaklıklardaki olağandışı yükselişi fark etmesiyle belirlendiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı ise durum zamanında tespit edildiği için olayın 'operasyonel bir sonucu olmadığını' bildirdi.

Başlangıçta etkilenen malzemenin bağışçılardan alınan kan örnekleri olduğu söylenmişti. Sonrasında EFS, Le Canard enchaîné'ye transfüzyon için ayrılmış donmuş plazmanın da kapsama girdiğini aktardı.

Olay, Avrupa'da market dondurucularını hedef alan saldırı dalgasının ardından geldi.

Olay, Avrupa'da market dondurucularını hedef alan saldırı dalgasının ardından geldi.

Bildirildiğine göre 12 Ekim'de Fransa'da birkaç yüz süpermarketin soğutma sistemleri kötü niyetle değiştirilmiş, ürünler zarar görmüştü. Fransa Ulusal Siber Güvenlik Ajansı ANSSI de bunun üzerine Danfoss ve Copeland markalı kontrolcüleri kapsayan bir uyarı yayımladı. 2 Kasım'da ise Belçika, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Hollanda ve Estonya'da yeni olaylar bildirildi.

ANSSI Genel Müdürü Vincent Strubel, 21 Ekim'deki Senato dinlemesinde soğutma sistemlerine yönelik riskleri gündeme getirmişti.

Saldırganların kimliği ve sisteme nasıl girdikleri hâlâ bilinmiyor.

Saldırganların kimliği ve sisteme nasıl girdikleri hâlâ bilinmiyor.

Saldırganların kim olduğu, Coolworld'ün sistemlerine nasıl girdikleri, kaç tesisin etkilendiği ve kesintinin ne kadar sürdüğü açıklanmadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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