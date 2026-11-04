Fransa'da Kan Hizmetinin Yüklenicisine Siber Saldırı: Dondurucular -30 Dereceden 110 Dereceye Programlandı

Bildirildiğine göre 12 Ekim'de Fransa'da birkaç yüz süpermarketin soğutma sistemleri kötü niyetle değiştirilmiş, ürünler zarar görmüştü. Fransa Ulusal Siber Güvenlik Ajansı ANSSI de bunun üzerine Danfoss ve Copeland markalı kontrolcüleri kapsayan bir uyarı yayımladı. 2 Kasım'da ise Belçika, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Hollanda ve Estonya'da yeni olaylar bildirildi.

ANSSI Genel Müdürü Vincent Strubel, 21 Ekim'deki Senato dinlemesinde soğutma sistemlerine yönelik riskleri gündeme getirmişti.