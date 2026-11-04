Fransa'da Kan Hizmetinin Yüklenicisine Siber Saldırı: Dondurucular -30 Dereceden 110 Dereceye Programlandı
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Fransa'nın ulusal kan hizmeti Établissement français du sang'a (EFS) soğutma ekipmanı sağlayan bir yüklenici siber saldırıya uğradı. Le Canard enchaîné'nin haberine göre 1-2 Kasım gecesi bilgisayar korsanları, normalde -30 °C'de tutulan dondurucuların sıcaklığını 110 °C'ye çıkaracak şekilde programladı. Olay, nöbetçi bir teknisyenin gece fark ettiği sıcaklık artışı sayesinde ortaya çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı, Le Canard enchaîné
Kan örneklerinin saklandığı dondurucuların sıcaklığı -30 °C'den 110 °C'ye programlandı.
Saldırıyı pazar-pazartesi gecesi nöbetçi bir teknisyen fark etti.
Olay, Avrupa'da market dondurucularını hedef alan saldırı dalgasının ardından geldi.
Saldırganların kimliği ve sisteme nasıl girdikleri hâlâ bilinmiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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