Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda aralıklı yağış görülecek. Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu, Ordu, Batman ve Siirt çevreleriyle Diyarbakır'ın doğu ilçeleri de yağışlı bir gün geçirecek.

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur ve kar yağacak. Rize, Artvin, Bitlis, Van ve Şırnak çevrelerinde yağmur etkili olurken Kars, Ardahan, Iğdır ve Hakkari çevrelerinde kar bekleniyor.