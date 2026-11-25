Meteoroloji 20 İle Sarı Kod Verdi, Kar ve Fırtına Aynı Gün Kapıya Dayandı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Kasım Çarşamba günü için yayımladığı hava durumu raporunda 20 ile sarı kodlu uyarı verdi. Yurdun kuzeyinde ve doğusunda yağış etkili olurken bazı bölgelerde rüzgar fırtınaya dönüşecek. Meteoroloji, iç ve doğu kesimlerde yaşayanları sıcaklıklar konusunda da uyardı.
Kuzeyde ve doğuda yağış bekleyen iller belli oldu.
Rize ve Artvin'de kuvvetli yağış uyarısı var.
Rüzgar saatte 90 kilometreye ulaşacak.
Sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşecek.
Dört bölgede sis ve pus etkili olacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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