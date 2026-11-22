İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek O Ayı İşaret Etti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'da kar yağışı için ocak ayını işaret etti. Tek'e göre aralık sonuna kadar kentte kar beklenmiyor.
İşte detaylar...
Adil Tek, bu kış sıcaklıkların çoğunlukla mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyledi.
İstanbul'da aralık sonuna kadar kar yağışı ihtimali zayıf görünüyor.
Ocak ayındaki bir ya da iki sert soğuk hava dalgası İstanbul'a kar getirebilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın