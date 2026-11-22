Tek'e göre bu hafta ve önümüzdeki hafta hava biraz daha soğuk geçecek, ancak bu düşüş İstanbul'a kar getirmeye yetmeyecek. Marmara'nın doğusunda, özellikle Bolu çevresinde ise kar yağışı görülebilir.

Tek, konuyla ilgili 'İstanbul için kar yağışı beklentimiz yok ama Marmara'nın doğusu özellikle Bolu civarı kar yağışı olabilir' dedi.