Kar Yağınca Masal Diyarına Dönüşüyorlar: Türkiye'de Kışın Gidilecek 10 Büyüleyici Yer
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Kar yağdığında bazı yerler bambaşka bir dünyaya dönüşüyor.
Karlı köyler, donmuş göller ve şömine başında geçen uzun akşamlar için illa yurt dışına çıkmak gerekmiyor. Peribacalarının üzerinden süzülen balonlardan buz tutmuş göllerdeki atlı kızaklara, kar altındaki Osmanlı konaklarından çam ormanlarıyla çevrili pistlere kadar Türkiye'de kışın masalsı yüzünü gösteren 10 rotayı derledik.
Kapadokya, Nevşehir
Kars
Çıldır Gölü, Ardahan
Sarıkamış, Kars
Palandöken, Erzurum
Erciyes, Kayseri
Ayder Yaylası, Rize
Uzungöl, Trabzon
Safranbolu, Karabük
Abant Gölü, Bolu
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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