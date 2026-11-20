Doğu Ekspresi'nin son durağı Kars, kışın gerçek bir karlar diyarına dönüşüyor. Rus döneminden kalan Baltık mimarisi yapılar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nin karla örtülü kalıntıları, sofrada da kaz eti ve Kars gravyeri sizi bekliyor. Ankara'dan trenle bir günü aşan yolculuk, pek çok kişi için tatilin kendisi kadar akılda kalıyor.