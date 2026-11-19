Büyükçekmece'de Kiracı 2 Yıl Oturduğu Evin Duvarlarına, Eşyalarına ve Camlarına Aşkını Yazdı
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İstanbul Büyükçekmece'de bir kiracı, 2 yıl boyunca oturduğu evden çıkmadan önce evin duvarlarına, eşyalarına ve camlarına şiirler yazdı. Durum, aylardır kirasını ödemeyen kiracının evden tahliye edilmesiyle ortaya çıktı. Ev sahibinin avukatı ise kiracı hakkında başvuruda bulunacaklarını söyledi.
Tahliyeyle ortaya çıktı.
Ev sahibi hukuki yola gidiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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