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Mehmed: Fetihler Sultanı Oyuncusunun 4 Bin 250 TL'lik Kirası Mahkemelik Oldu: Davada Karar Belli Oldu

Mehmed: Fetihler Sultanı Oyuncusunun 4 Bin 250 TL'lik Kirası Mahkemelik Oldu: Davada Karar Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 13:29
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Dizi ve sinema projeleriyle tanınan oyuncu Yılmaz Bayraktar, yıllardır oturduğu Beyoğlu'ndaki dairenin kirası yüzünden ev sahibiyle karşı karşıya geldi. 4 bin 250 TL olan aylık kirayı 25 bin TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, Bayraktar'ın kabul etmemesi üzerine mahkemenin yolunu tuttu. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen kira uyarlama davası ise geçtiğimiz günlerde karara bağlandı.

Kaynak: Sabah

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Almanya'da doğan Yılmaz Bayraktar, 2013'te Tatar Ramazan ile başladığı Türkiye'deki oyunculuk kariyerini tarihî dizilerle sürdürdü.

Almanya'da doğan Yılmaz Bayraktar, 2013'te Tatar Ramazan ile başladığı Türkiye'deki oyunculuk kariyerini tarihî dizilerle sürdürdü.

Bavyera'nın Memmingen kentinde 1984'te dünyaya gelen Bayraktar, Türkiye ekranlarıyla 2013'te Tatar Ramazan dizisindeki Fehmi Çelebi rolüyle tanıştı. Bu ilk adımın ardından Vatanım Sensin, Akıncı, Son Yaz ve Bir Küçük Gün Işığı gibi yapımlarda boy gösteren oyuncu, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı kadrosunda da yer aldı ve TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Bosna Kralı Stjepan rolüyle katıldığı duyuruldu. Sinemada ise 2024 yapımı Zaferin Rengi filminde Yüzbaşı Bennett karakterini canlandırdı. Ekran ve beyazperdedeki işlerinin yanında özel hayatıyla da yakın zamanda gündemdeydi; Sıla Özlem Önemli ile evlendiğini 5 Kasım'da sosyal medyadan duyuran oyuncu, bu kez Beyoğlu'ndaki evi nedeniyle konuşuluyor.

Ev sahibi 4 bin 250 TL'lik kirayı 25 bin TL'ye çıkarmak istedi, mahkeme talebi reddetti.

Ev sahibi 4 bin 250 TL'lik kirayı 25 bin TL'ye çıkarmak istedi, mahkeme talebi reddetti.

Yılmaz Bayraktar'ın kira davası, 2021'de Beyoğlu'ndaki daireye ev sahibi Jörg S. ile yaptığı sözleşmeyle taşınmasına dayanıyor. Sabah'ın haberine göre kira 2024'e gelindiğinde hâlâ 4 bin 250 TL'ydi ve ev sahibi bu bedele itiraz ederek aylık kiranın 25 bin TL olmasını istedi. Bayraktar yaklaşık altı katlık bu artışı kabul etmeyince Jörg S., sözleşme yapıldığında öngörülemeyen bir durum ortaya çıktığında bedelin yeniden belirlenmesini isteme hakkı veren kira uyarlama davasını açtı ve dilekçesinde dairenin emsal konutlara göre çok düşük bir bedelle kiralandığını savundu. Bayraktar'ın cevap dilekçesinde ise artış oranının gerçekçi olmadığı, talebi kabul etmesinin mümkün olmadığı vurgulandı. Tarafların avukatlarının katıldığı duruşmanın ardından İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi Jörg S.'nin talebini reddetti; haberde kararın gerekçesine ve kesinleşip kesinleşmediğine dair bir bilgi yer almıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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