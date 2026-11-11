Mehmed: Fetihler Sultanı Oyuncusunun 4 Bin 250 TL'lik Kirası Mahkemelik Oldu: Davada Karar Belli Oldu
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Dizi ve sinema projeleriyle tanınan oyuncu Yılmaz Bayraktar, yıllardır oturduğu Beyoğlu'ndaki dairenin kirası yüzünden ev sahibiyle karşı karşıya geldi. 4 bin 250 TL olan aylık kirayı 25 bin TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, Bayraktar'ın kabul etmemesi üzerine mahkemenin yolunu tuttu. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen kira uyarlama davası ise geçtiğimiz günlerde karara bağlandı.
Kaynak: Sabah
Almanya'da doğan Yılmaz Bayraktar, 2013'te Tatar Ramazan ile başladığı Türkiye'deki oyunculuk kariyerini tarihî dizilerle sürdürdü.
Ev sahibi 4 bin 250 TL'lik kirayı 25 bin TL'ye çıkarmak istedi, mahkeme talebi reddetti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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