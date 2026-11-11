Mehmed: Fetihler Sultanı Oyuncusunun 4 Bin 250 TL'lik Kirası Mahkemelik Oldu: Davada Karar Belli Oldu

Yılmaz Bayraktar'ın kira davası, 2021'de Beyoğlu'ndaki daireye ev sahibi Jörg S. ile yaptığı sözleşmeyle taşınmasına dayanıyor. Sabah'ın haberine göre kira 2024'e gelindiğinde hâlâ 4 bin 250 TL'ydi ve ev sahibi bu bedele itiraz ederek aylık kiranın 25 bin TL olmasını istedi. Bayraktar yaklaşık altı katlık bu artışı kabul etmeyince Jörg S., sözleşme yapıldığında öngörülemeyen bir durum ortaya çıktığında bedelin yeniden belirlenmesini isteme hakkı veren kira uyarlama davasını açtı ve dilekçesinde dairenin emsal konutlara göre çok düşük bir bedelle kiralandığını savundu. Bayraktar'ın cevap dilekçesinde ise artış oranının gerçekçi olmadığı, talebi kabul etmesinin mümkün olmadığı vurgulandı. Tarafların avukatlarının katıldığı duruşmanın ardından İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi Jörg S.'nin talebini reddetti; haberde kararın gerekçesine ve kesinleşip kesinleşmediğine dair bir bilgi yer almıyor.