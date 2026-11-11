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Kadir İnanır YouTube Yayınları İçin Dava Açmıştı: Yeşilçam Filmlerinin Telifi Mahkemelik Oldu!

Kadir İnanır YouTube Yayınları İçin Dava Açmıştı: Yeşilçam Filmlerinin Telifi Mahkemelik Oldu!

Yeşilçam Kadir İnanır
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 08:00 Son Güncelleme: 11.11.2026 - 08:02
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Yeşilçam oyuncuları ve mirasçıları, yıllardır televizyonlarda ve YouTube'da dönen eski filmlerin yapımcılarıyla telif hakkı yüzünden mahkeme koridorlarında karşı karşıya geliyor. Haziran 2026'da hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın üç filmi için açtığı dava da bu tartışmanın en çok konuşulan örneklerinden biri oldu. Yeşilçam filmlerinin telif hakkının kimde olduğu sorusu ise onlarca yıl önce imzalanan sözleşmelerin ayrıntılarına uzanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kadir İnanır, İsyan, Seyyid ve 72. Koğuş filmlerinin yapımcılarına açtığı davayı kazanmıştı.

Kadir İnanır, İsyan, Seyyid ve 72. Koğuş filmlerinin yapımcılarına açtığı davayı kazanmıştı.

Kadir İnanır, Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan ve Kara Gözlüm gibi filmlerle Yeşilçam'ın en sevilen jönlerinden biri olmuş, kariyeri boyunca 182 filmde rol almıştı. Haziran 2026'da 77 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu, yıllar önce çevirdiği filmlerin televizyon kanallarında ve dijital platformlarda yıllarca gösterilmesine rağmen kendisine telif ödenmediğini savunuyordu.

İnanır'ın İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde Arzu Film ve Topkapı Film'e karşı açtığı davada 1977 yapımı İsyan, 1986 yapımı Seyyid ve 1988 yapımı 72. Koğuş yer alıyordu. Şubat 2026'da duyurulan karara göre mahkeme, üç filmin yapımcılar tarafından haksız biçimde yayınlandığına hükmetti ve filmlerin YouTube dahil hiçbir platformda yapımcılar üzerinden yayınlanmaması gerektiğini belirtti. İnanır karar sonrası T24'e 'Emeğin ve mücadelenin değerini anlamak için iyi bir sonuç aldık' demişti. Kararın kesinleşip kesinleşmediği ise haberlerde yer almıyor. İnanır'ın dosyası, Yeşilçam'da yıllardır süren telif davalarının yalnızca son halkası olarak öne çıkarken, bu zincirin başında Kemal Sunal'ın mirasçıları duruyor.

Kemal Sunal'ın mirasçılarının davalarında Yargıtay'ın verdiği karar emsal niteliğinde yol gösterici sayılıyor.

Kemal Sunal'ın mirasçılarının davalarında Yargıtay'ın verdiği karar emsal niteliğinde yol gösterici sayılıyor.

Bu zincirin en bilinen halkasını Kemal Sunal'ın mirasçıları oluşturuyor. 2006'da dava açan aile süreci kazandı, ardından üç yapım şirketindeki 45 film için yeni davalar açıldı. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre Yargıtay'ın bu dosyada verdiği karar bağlayıcı olmasa da emsal niteliğinde yol gösterici sayılıyor. Müjde Ar'ın kazandığı bir dava ile Cüneyt Arkın'ın mirasçılarının altı şirkete açtığı dava da aynı sürecin parçaları arasında yer alıyor.

Tartışmanın merkezinde onlarca yıl önce imzalanan sözleşmeler duruyor. Oyuncular bu sözleşmelerin yalnızca sinema salonlarındaki gösterim için yapıldığını, televizyon ve internet yayınları için ayrıca izin gerektiğini savunurken, yapımcılar yatırımı kendilerinin yaptığını ve hakların kendilerinde olduğunu söylüyor. Oyuncuların 1995'te Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda icracı sanatçı olarak tanımlanıp bazı bağlantılı haklar kazanmasının ardından 2001'deki değişiklik bu düzenlemeyi geriye dönük hale getirdi.

Telif hukuku profesörü Mustafa Ateş, mevcut hukukta oyuncuların elinin güçlü olduğunu belirtiyor ve Yargıtay'ın 1995 öncesi sözleşmelerle gelecekteki hakların devredilemeyeceğini söylediğini aktarıyor. Yeşilçam tarihçisi Savaş Arslan ise o dönemde film satılmadan ödeme yapılmadığını, bono sisteminin kullanıldığını ve filmin telif hakkı ya da ikincil satış hakkı düşüncesinin yaygın olmadığını anlatıyor. Bugün oyuncuların çoğu haklarını süresiz ve sınırsız biçimde yapımcıya devrediyor, bazı ünlü isimlerin ise yurt dışı satışlardan yüzde 10'a kadar pay almak üzere anlaşmalar yaptığı belirtiliyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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