Kadir İnanır YouTube Yayınları İçin Dava Açmıştı: Yeşilçam Filmlerinin Telifi Mahkemelik Oldu!
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Yeşilçam oyuncuları ve mirasçıları, yıllardır televizyonlarda ve YouTube'da dönen eski filmlerin yapımcılarıyla telif hakkı yüzünden mahkeme koridorlarında karşı karşıya geliyor. Haziran 2026'da hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın üç filmi için açtığı dava da bu tartışmanın en çok konuşulan örneklerinden biri oldu. Yeşilçam filmlerinin telif hakkının kimde olduğu sorusu ise onlarca yıl önce imzalanan sözleşmelerin ayrıntılarına uzanıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kadir İnanır, İsyan, Seyyid ve 72. Koğuş filmlerinin yapımcılarına açtığı davayı kazanmıştı.
Kemal Sunal'ın mirasçılarının davalarında Yargıtay'ın verdiği karar emsal niteliğinde yol gösterici sayılıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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