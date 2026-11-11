Kadir İnanır YouTube Yayınları İçin Dava Açmıştı: Yeşilçam Filmlerinin Telifi Mahkemelik Oldu!

Bu zincirin en bilinen halkasını Kemal Sunal'ın mirasçıları oluşturuyor. 2006'da dava açan aile süreci kazandı, ardından üç yapım şirketindeki 45 film için yeni davalar açıldı. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre Yargıtay'ın bu dosyada verdiği karar bağlayıcı olmasa da emsal niteliğinde yol gösterici sayılıyor. Müjde Ar'ın kazandığı bir dava ile Cüneyt Arkın'ın mirasçılarının altı şirkete açtığı dava da aynı sürecin parçaları arasında yer alıyor.

Tartışmanın merkezinde onlarca yıl önce imzalanan sözleşmeler duruyor. Oyuncular bu sözleşmelerin yalnızca sinema salonlarındaki gösterim için yapıldığını, televizyon ve internet yayınları için ayrıca izin gerektiğini savunurken, yapımcılar yatırımı kendilerinin yaptığını ve hakların kendilerinde olduğunu söylüyor. Oyuncuların 1995'te Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda icracı sanatçı olarak tanımlanıp bazı bağlantılı haklar kazanmasının ardından 2001'deki değişiklik bu düzenlemeyi geriye dönük hale getirdi.

Telif hukuku profesörü Mustafa Ateş, mevcut hukukta oyuncuların elinin güçlü olduğunu belirtiyor ve Yargıtay'ın 1995 öncesi sözleşmelerle gelecekteki hakların devredilemeyeceğini söylediğini aktarıyor. Yeşilçam tarihçisi Savaş Arslan ise o dönemde film satılmadan ödeme yapılmadığını, bono sisteminin kullanıldığını ve filmin telif hakkı ya da ikincil satış hakkı düşüncesinin yaygın olmadığını anlatıyor. Bugün oyuncuların çoğu haklarını süresiz ve sınırsız biçimde yapımcıya devrediyor, bazı ünlü isimlerin ise yurt dışı satışlardan yüzde 10'a kadar pay almak üzere anlaşmalar yaptığı belirtiliyor.