Jülide Kural, Kadir İnanır'ın Gerçek Mirasını İlk Kez Açıkladı: "İddialar Tamamen Uydurma!"

Usta oyuncunun vefatının ardından ise bu kez geride bıraktığı miras gündeme gelmişti. İnanır'ın 2015 yılında hazırlattığı vasiyetini iptal ederek 2022 yılında yeni bir vasiyetname düzenlediği, mal varlığını, telif ve isim haklarını 20 yılı aşkın süredir hayatını paylaştığı Jülide Kural'a bıraktığı ortaya çıkmıştı.

Ancak bu karar aile içerisinde tartışmalara neden olmuştu. İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, dayısının sağlık sorunları nedeniyle vasiyetini hazırlarken iradesinin etkilenmiş olabileceğini öne sürerek hukuki yollara başvuracaklarını açıklamıştı.

Bir diğer yeğeni Gül Bakar ise Kadir İnanır'ın kararına saygı duyduğunu belirterek Jülide Kural'ın usta oyuncuya gösterdiği sevgi ve fedakarlığa bizzat tanıklık ettiğini söylemişti.

Vasiyet tartışmaları devam ederken İnanır'ın geride bıraktığı servete ilişkin ortaya atılan iddialar da gündemi iyice hareketlendirmişti.