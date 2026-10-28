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Jülide Kural, Kadir İnanır'ın Gerçek Mirasını İlk Kez Açıkladı: "İddialar Tamamen Uydurma!"

Jülide Kural, Kadir İnanır'ın Gerçek Mirasını İlk Kez Açıkladı: "İddialar Tamamen Uydurma!"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 18:39
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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatının ardından ortaya çıkan vasiyeti, ailesi arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. 

Usta oyuncunun mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasıyla başlayan tartışmalar sürerken Kural, T24'ten Sibel Yükler'e yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu. İnanır'ın geride bıraktığı gerçek mal varlığını ilk kez tek tek açıklayan Kural, servet iddialarını reddederken kendisine yöneltilen suçlamalara da yanıt verdi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim. 

Kaynak: T24 / Sibel Yükler

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Türk sinemasının en önemli isimlerinden biri olan, yıllarca canlandırdığı karakterlerle milyonların gönlünde taht kuran Kadir İnanır, 27 Haziran 2026'da 77 yaşında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğmuştu.

Türk sinemasının en önemli isimlerinden biri olan, yıllarca canlandırdığı karakterlerle milyonların gönlünde taht kuran Kadir İnanır, 27 Haziran 2026'da 77 yaşında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğmuştu.

Usta oyuncunun vefatının ardından ise bu kez geride bıraktığı miras gündeme gelmişti. İnanır'ın 2015 yılında hazırlattığı vasiyetini iptal ederek 2022 yılında yeni bir vasiyetname düzenlediği, mal varlığını, telif ve isim haklarını 20 yılı aşkın süredir hayatını paylaştığı Jülide Kural'a bıraktığı ortaya çıkmıştı. 

Ancak bu karar aile içerisinde tartışmalara neden olmuştu. İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, dayısının sağlık sorunları nedeniyle vasiyetini hazırlarken iradesinin etkilenmiş olabileceğini öne sürerek hukuki yollara başvuracaklarını açıklamıştı. 

Bir diğer yeğeni Gül Bakar ise Kadir İnanır'ın kararına saygı duyduğunu belirterek Jülide Kural'ın usta oyuncuya gösterdiği sevgi ve fedakarlığa bizzat tanıklık ettiğini söylemişti. 

Vasiyet tartışmaları devam ederken İnanır'ın geride bıraktığı servete ilişkin ortaya atılan iddialar da gündemi iyice hareketlendirmişti.

Haftalardır devam eden tartışmaların ardından Jülide Kural, T24'ten gazeteci Sibel Yükler'e yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu.

Haftalardır devam eden tartışmaların ardından Jülide Kural, T24'ten gazeteci Sibel Yükler'e yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu.

Kadir İnanır'ın sanıldığı gibi büyük bir servete sahip olmadığını söyleyen Kural, usta oyuncunun gerçek mal varlığını ilk kez açıkladı. 

İnanır'dan geriye birlikte yaşadıkları ev, üç eski otomobil ve bankada bulunan bir miktar birikim kaldığını belirten Kural, özellikle gündeme gelen 25 Rolex saat iddiasını kesin bir dille yalanladı. İnanır'ın kurbağa koleksiyonunun da maddi değil, manevi değeri olan küçük eşyalardan oluştuğunu anlattı. 

Kural, 'Sözü edilen 25 Rolex saat ve benzeri iddialar tamamen uydurmadır' sözleriyle tartışmalara yanıt verdi. Açıklamasında İnanır'la neden evlenmediklerine de değinen oyuncu, evliliğe sıcak bakmayan tarafın kendisi olduğunu belirtti. 

İlişkilerinin resmi bir bağdan çok sevgi ve güven üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Kural, İnanır'ın vasiyetini doktor raporu, noter ve iki tanık huzurunda hazırlattığını da hatırlattı.

Açıklamasının devamında kendisine yöneltilen suçlamalara da tepki gösteren Jülide Kural, asıl meselenin mirastan çok kendi emeğiyle ayakta duran bir kadının itibarsızlaştırılmaya çalışılması olduğunu savundu.

Açıklamasının devamında kendisine yöneltilen suçlamalara da tepki gösteren Jülide Kural, asıl meselenin mirastan çok kendi emeğiyle ayakta duran bir kadının itibarsızlaştırılmaya çalışılması olduğunu savundu.

Kadir İnanır'ın sağlığında maddi ve manevi destek verdiği bazı kişilerin, bu yardımların kesilmesini kabullenemediğini öne süren Kural, yıllardır hayatlarında bulunmayan insanların İnanır'ın hastalığının ve vefatının ardından söz sahibi olmaya çalıştığını söyledi. 

Yaşadığı büyük kaybın ardından yaptığı kısa bir sağlık merkezi ziyaretinin bile tartışma konusu haline getirilmesine tepki gösteren oyuncu, hakkındaki gerçek dışı iddialar nedeniyle avukatı Bişar Alinak aracılığıyla hukuki süreç başlatacağını da duyurdu. 

Yirmi yılı aşkın birlikteliklerinin yalnızca maddi bir miras üzerinden değerlendirilmesine karşı çıkan Kural, hayat arkadaşına verdikleri, ne olursa olsun yeniden ayağa kalkacaklarına dair sözü hatırlattı. 

Açıklamasını ise 'Ah Kadir, sen gideli dünya fena... Çok fena!' sözleriyle noktaladı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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