Jülide Kural, Kadir İnanır'ın Gerçek Mirasını İlk Kez Açıkladı: "İddialar Tamamen Uydurma!"
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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatının ardından ortaya çıkan vasiyeti, ailesi arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.
Usta oyuncunun mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasıyla başlayan tartışmalar sürerken Kural, T24'ten Sibel Yükler'e yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu. İnanır'ın geride bıraktığı gerçek mal varlığını ilk kez tek tek açıklayan Kural, servet iddialarını reddederken kendisine yöneltilen suçlamalara da yanıt verdi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kaynak: T24 / Sibel Yükler
Türk sinemasının en önemli isimlerinden biri olan, yıllarca canlandırdığı karakterlerle milyonların gönlünde taht kuran Kadir İnanır, 27 Haziran 2026'da 77 yaşında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğmuştu.
Haftalardır devam eden tartışmaların ardından Jülide Kural, T24'ten gazeteci Sibel Yükler'e yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu.
Açıklamasının devamında kendisine yöneltilen suçlamalara da tepki gösteren Jülide Kural, asıl meselenin mirastan çok kendi emeğiyle ayakta duran bir kadının itibarsızlaştırılmaya çalışılması olduğunu savundu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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