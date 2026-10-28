Çağatay Ulusoy'un 8 Yaş Küçük Erkek Kardeşi Atalay Ulusoy Dikkat Çekti
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Yakışıklılığıyla yıllardır milyonların gönlünde taht kuran Çağatay Ulusoy'un ailesi de en az kendisi kadar dikkat çekiyor! Daha geçtiğimiz günlerde babası Aylin Ulusoy'la benzerliği konuşulan ünlü oyuncunun bu kez erkek kardeşi Atalay Ulusoy merak konusu oldu.
Kameralardan uzak bir hayat süren Atalay'ın ortaya çıkan fotoğrafları, karizmanın Ulusoy ailesinde yalnızca Çağatay'a özgü olmadığını düşündürdü!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Çağatay Ulusoy!
Özel hayatını ve ailesini mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz günlerde anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan'a gitmişti.
Çağatay Ulusoy'un kendisinden yaklaşık sekiz yaş küçük olan Atalay Ulusoy adında bir erkek kardeşi bulunuyor.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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