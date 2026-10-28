article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Çağatay Ulusoy'un 8 Yaş Küçük Erkek Kardeşi Atalay Ulusoy Dikkat Çekti

Çağatay Ulusoy'un 8 Yaş Küçük Erkek Kardeşi Atalay Ulusoy Dikkat Çekti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 17:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yakışıklılığıyla yıllardır milyonların gönlünde taht kuran Çağatay Ulusoy'un ailesi de en az kendisi kadar dikkat çekiyor! Daha geçtiğimiz günlerde babası Aylin Ulusoy'la benzerliği konuşulan ünlü oyuncunun bu kez erkek kardeşi Atalay Ulusoy merak konusu oldu. 

Kameralardan uzak bir hayat süren Atalay'ın ortaya çıkan fotoğrafları, karizmanın Ulusoy ailesinde yalnızca Çağatay'a özgü olmadığını düşündürdü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Çağatay Ulusoy!

Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Çağatay Ulusoy!

2010 yılında Best Model of Turkey birinciliğiyle adını duyuran, ardından Adını Feriha Koydum dizisindeki Emir Sarrafoğlu karakteriyle genç kızların sevgilisi haline gelen Ulusoy, yıllar içerisinde yalnızca yakışıklılığıyla değil, oyunculuğuyla da kendisine sağlam bir yer edindi. 

Medcezir, İçerde, Hakan: Muhafız ve Terzi gibi birbirinden başarılı yapımlarda rol alan oyuncu, şimdilerde Eşref Rüya dizisindeki Eşref Tek karakteriyle ekranlarda fırtınalar estiriyor. 

Yıllardır değişen imajı, kendine has karizması ve yakışıklılığıyla gündemden düşmeyen Ulusoy'un aile üyeleri de zaman zaman merak konusu oluyor. Hatta daha birkaç hafta önce babası Aylin Ulusoy'la benzerliği sosyal medyada konuşulmuştu!

Özel hayatını ve ailesini mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz günlerde anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan'a gitmişti.

Özel hayatını ve ailesini mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz günlerde anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan'a gitmişti.

Baba tarafından Bulgaristan göçmeni, anne tarafından ise Boşnak kökenli olan oyuncu, annesi Refiye Ulusoy ve babası Aylin Ulusoy'la birlikte Razgrad bölgesindeki Belilom köyünü ziyaret etmişti. 

Ailesinin köklerinin bulunduğu köyde akrabalarıyla bir araya gelen Ulusoy'un ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları kısa sürede sosyal medyaya yayılmıştı. Ancak bu karelerde en çok dikkat çeken detay, oyuncunun babasıyla arasındaki benzerlik olmuştu. 

Çağatay Ulusoy'un yakışıklılığını kimden aldığına dair yorumlar peş peşe gelirken, baba oğulun yüz hatları da uzun uzun konuşulmuştu. Derken Ulusoy ailesinden bu kez başka bir isim gündeme geldi!

Çağatay Ulusoy'un kendisinden yaklaşık sekiz yaş küçük olan Atalay Ulusoy adında bir erkek kardeşi bulunuyor.

Çağatay Ulusoy'un kendisinden yaklaşık sekiz yaş küçük olan Atalay Ulusoy adında bir erkek kardeşi bulunuyor.

Ağabeyinin aksine magazin dünyasından uzak bir hayat süren Atalay Ulusoy'un sinema ve film alanında eğitim aldığına ilişkin bilgiler bulunsa da mesleki hayatına dair pek fazla detay bilinmiyor. 

Zaman zaman ağabeyiyle verdiği pozlarla karşımıza çıkan Atalay, 2025 yılında Eşref Rüya setine yaptığı ziyaretle de gündeme gelmişti. Çağatay Ulusoy'un kardeşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladığı kareler de hayranlarının ilgisini çekmişti. Şimdilerde ise Atalay Ulusoy'un fotoğrafları yeniden dikkat çekiyor. 

Ağabeyi gibi koyu saçları, belirgin yüz hatları ve karizmatik görünümüyle öne çıkan Atalay'ın yakışıklılığı da sosyal medyada konuşulmaya başladı. Daha yeni babasıyla benzerliğine şaşırdığımız Çağatay Ulusoy'un erkek kardeşini de görünce insanın aklına aynı şey geliyor: Bu ailede yakışıklılık gerçekten genetik olabilir!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın