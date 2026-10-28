Melisa Ilıcalı 13 Yaşına Girdi: Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Bir Araya Geldi!
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa Ilıcalı, 13 yaşına girdi! Kızına olan düşkünlüğüyle bilinen Acun Ilıcalı, Melisa'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğrafı ve sevgi dolu sözlerle kutladı. Şeyma Subaşı'nın da yer aldığı doğum günü buluşmasından gelen kareler dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Televizyon dünyasının en başarılı ve en çok konuşulan isimlerinden Acun Ilıcalı, yıllardır imza attığı projeler kadar özel hayatıyla da magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden biri.
Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Melisa Ilıcalı ise yıllardır gözümüzün önünde büyüyen ünlü çocuklarından biri!
2013 yılında dünyaya gelen Melisa Ilıcalı, 13. yaşına bastı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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