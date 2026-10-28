Melisa Ilıcalı 13 Yaşına Girdi: Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Bir Araya Geldi!

Muhabirlikten başlayıp kendi medya imparatorluğunu kurmaya uzanan kariyeriyle büyük bir başarı hikayesine sahip olan Ilıcalı, özel hayatında ise tam bir kız babası!

Seda Başbuğ ile evliliğinden Banu, Zeynep Yılmaz ile evliliğinden Leyla ve Yasemin, Şeyma Subaşı ile ilişkisinden de Melisa adında dört kızı bulunan ünlü televizyoncu, çocuklarıyla kurduğu yakın ilişkiyle sık sık dikkat çekiyor.

Geçmişte yaptığı evlilikler ve yaşadığı ilişkilerle çok konuşulan Ilıcalı, şimdilerde hayatını Ayça Çağla Altunkaya ile sürdürüyor.