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Melisa Ilıcalı 13 Yaşına Girdi: Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Bir Araya Geldi!

Melisa Ilıcalı 13 Yaşına Girdi: Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Bir Araya Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 16:05
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa Ilıcalı, 13 yaşına girdi! Kızına olan düşkünlüğüyle bilinen Acun Ilıcalı, Melisa'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğrafı ve sevgi dolu sözlerle kutladı. Şeyma Subaşı'nın da yer aldığı doğum günü buluşmasından gelen kareler dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Televizyon dünyasının en başarılı ve en çok konuşulan isimlerinden Acun Ilıcalı, yıllardır imza attığı projeler kadar özel hayatıyla da magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden biri.

Televizyon dünyasının en başarılı ve en çok konuşulan isimlerinden Acun Ilıcalı, yıllardır imza attığı projeler kadar özel hayatıyla da magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden biri.

Muhabirlikten başlayıp kendi medya imparatorluğunu kurmaya uzanan kariyeriyle büyük bir başarı hikayesine sahip olan Ilıcalı, özel hayatında ise tam bir kız babası! 

Seda Başbuğ ile evliliğinden Banu, Zeynep Yılmaz ile evliliğinden Leyla ve Yasemin, Şeyma Subaşı ile ilişkisinden de Melisa adında dört kızı bulunan ünlü televizyoncu, çocuklarıyla kurduğu yakın ilişkiyle sık sık dikkat çekiyor. 

Geçmişte yaptığı evlilikler ve yaşadığı ilişkilerle çok konuşulan Ilıcalı, şimdilerde hayatını Ayça Çağla Altunkaya ile sürdürüyor.

Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Melisa Ilıcalı ise yıllardır gözümüzün önünde büyüyen ünlü çocuklarından biri!

Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Melisa Ilıcalı ise yıllardır gözümüzün önünde büyüyen ünlü çocuklarından biri!

Annesi Şeyma Subaşı'nın sosyal medya paylaşımlarında sık sık karşımıza çıkan Melisa, özellikle annesiyle birlikte yer aldığı eğlenceli videolardaki doğal halleri, tatlı tavırları ve sempatikliğiyle gönülleri kazanıyor. 

Yaşı büyüdükçe kendine has tarzıyla da dikkat çekmeye başlayan Melisa'nın kıyafet seçimleri ve annesiyle verdiği pozlar zaman zaman sosyal medyada konuşuluyor. 

Hem annesi hem de babasıyla kurduğu sıcacık ilişkiyi paylaşımlardan takip ettiğimiz Melisa, Ilıcalı ailesinin en sevilen üyelerinden biri haline gelmiş durumda.

2013 yılında dünyaya gelen Melisa Ilıcalı, 13. yaşına bastı!

2013 yılında dünyaya gelen Melisa Ilıcalı, 13. yaşına bastı!

Kızının doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Acun Ilıcalı, ailece çekildikleri fotoğrafa 'Yeni yaşın kutlu olsun canım kızım❤️ O gülen gözlerin bitmeyen enerjin ve kendine has tarzınla :) babanı hep mutlu ettin. Allah sana mutlu mutlu yaşlar nasip etsin, seni çok seviyorum ❤️' notunu düştü. 

Melisa'nın doğum günü, ailesi ve arkadaşlarının da yer aldığı keyifli bir buluşmayla kutlandı. Gecenin dikkat çeken ayrıntısı ise Acun Ilıcalı ile 2018 yılında boşandığı eski eşi Şeyma Subaşı'nın kızları için yeniden bir araya gelmesi oldu! 

İkilinin Melisa ile birlikte verdiği aile pozu sosyal medyada ilgi görürken, doğum günü kutlamasından gelen kareler de takipçilerinin yüzünü güldürdü.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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