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43 Yaşına Giren Kıvanç Tatlıtuğ'a Eşi Başak Dizer'den Aşk Dolu Doğum Günü Kutlaması!

43 Yaşına Giren Kıvanç Tatlıtuğ'a Eşi Başak Dizer'den Aşk Dolu Doğum Günü Kutlaması!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 23:02
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Yakışıklığıyla yıllardır gönüllerde taht kuran, oyunculuğuyla her projesinde kendine hayran bırakan Kıvanç Tatlıtuğ bugün 43 yaşına girdi! Yaş aldıkça daha da karizmatik hale gelen ünlü oyuncunun doğum gününü eşi Başak Dizer de romantik bir paylaşımla kutladı. Birbirlerine sarıldıkları aşk dolu karelere düşülen not ise yüzleri gülümsetti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Kıvanç Tatlıtuğ denince akla yalnızca yakışıklılığı gelmiyor artık. Yıllardır başarılı oyunculuğuyla, özel hayatındaki duruşuyla, eşine ve oğluna olan sevgisiyle gönüllerde bambaşka bir yer edinmiş durumda!

Kıvanç Tatlıtuğ denince akla yalnızca yakışıklılığı gelmiyor artık. Yıllardır başarılı oyunculuğuyla, özel hayatındaki duruşuyla, eşine ve oğluna olan sevgisiyle gönüllerde bambaşka bir yer edinmiş durumda!

Gümüş ile hayatımıza girip Aşk-ı Memnu dizisindeki Behlül karakteriyle hafızalara kazınan Kıvanç Tatlıtuğ, ardından Kuzey Güney, Cesur ve Güzel, Çarpışma ve Aile gibi yapımlarla oyunculuğunu defalarca kanıtladı. Bir zamanlar yakışıklılığıyla konuştuğumuz Tatlıtuğ, bugün canlandırdığı her karakterin hakkını vermesiyle de en sevilen oyuncular arasında.

Son olarak Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde Sarı Saruhan karakteriyle karşımıza çıkan Tatlıtuğ, yine kendisine hayran bırakan bir performans sergiledi. Saruhan'ın kendine has tavırlarını ve enerjisini izlemek, oyuncunun komedi tarafını da ne kadar iyi taşıdığını bir kez daha hatırlattı.

İşin bir de özel hayat kısmı var tabii! 2016 yılında Başak Dizer'le evlenen ve 2022'de oğlu Kurt Efe'yi kucağına alan Tatlıtuğ, yıllardır hem eşine olan sevgisi hem de babalığıyla takdir topluyor. Yani oyunculuk deseniz var, yakışıklılık deseniz zaten yıllardır tartışmaya kapalı, aile hayatı deseniz ayrı bir seviliyor... Kıvanç Tatlıtuğ'un bu kadar geniş bir hayran kitlesine sahip olmasına şaşırmamak gerek!

Takvimler bugün 27 Ekim'i gösteriyor ve Türk televizyon tarihinin en yakışıklı isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ tam 43 yaşına giriyor! Üstelik kendisi yaş aldıkça yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmediği gibi karizmasına karizma katmaya devam ediyor.

Takvimler bugün 27 Ekim'i gösteriyor ve Türk televizyon tarihinin en yakışıklı isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ tam 43 yaşına giriyor! Üstelik kendisi yaş aldıkça yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmediği gibi karizmasına karizma katmaya devam ediyor.

27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Tatlıtuğ, 2002 yılında Best Model of the World seçilerek başladığı kariyerinde çoktan bambaşka bir noktaya ulaştı.

Bir dönem uzun sarı saçlarıyla genç kızların sevgilisi olan oyuncu, yıllar içinde tarzını da değiştirdi. Kimi zaman sakallı, kimi zaman uzun saçlı, kimi zaman da bambaşka bir karakterin görünümüyle karşımıza çıktı ama sonuç hiç değişmedi!

Şimdi 43 yaşında ve kabul edelim, kendisine yaş almak epey yakışıyor. Özellikle son yıllardaki olgun ve karizmatik haliyle de hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor. Doğum gününde sevenlerinden gelen kutlamaların yanı sıra en özel mesaj ise elbette hayat arkadaşı Başak Dizer'den geldi!

Kıvanç Tatlıtuğ'un 43. yaş gününde eşi Başak Dizer, romantik bir paylaşımla aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

2016 yılından bu yana evli olan ve oğulları Kurt Efe'yle mutluluklarını büyüten çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de arada bir yaptıkları paylaşımlarla kalpleri eritmeye devam ediyor.

Başak Dizer, bu kez Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte verdikleri iki fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Güneşli bir günde çekilen karelerde Tatlıtuğ'un deri ceketi ve güneş gözlükleriyle yine karizmasından ödün vermediğini, Dizer'in ise uzun kabanıyla eşine sarılarak poz verdiğini görüyoruz.

Romantik karelerin üzerine de “İyi ki doğdun... 🤍🎂 Aşk✨” notunu düştü. Yıllardır birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta hissettiren ikilinin bu sade ama aşk dolu kutlaması da sevenlerinin yüzünü gülümsetti. Kıvanç Tatlıtuğ'u sarıp sarmalara öpmelere de doyamadı tabii. Kıvanç Tatlıtuğ'a bir kez daha mutlu yıllar dilerken insan içinden “Allah herkese Başak Dizer şansı versin!” demeden edemiyor doğrusu!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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