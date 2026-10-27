43 Yaşına Giren Kıvanç Tatlıtuğ'a Eşi Başak Dizer'den Aşk Dolu Doğum Günü Kutlaması!

Gümüş ile hayatımıza girip Aşk-ı Memnu dizisindeki Behlül karakteriyle hafızalara kazınan Kıvanç Tatlıtuğ, ardından Kuzey Güney, Cesur ve Güzel, Çarpışma ve Aile gibi yapımlarla oyunculuğunu defalarca kanıtladı. Bir zamanlar yakışıklılığıyla konuştuğumuz Tatlıtuğ, bugün canlandırdığı her karakterin hakkını vermesiyle de en sevilen oyuncular arasında.

Son olarak Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde Sarı Saruhan karakteriyle karşımıza çıkan Tatlıtuğ, yine kendisine hayran bırakan bir performans sergiledi. Saruhan'ın kendine has tavırlarını ve enerjisini izlemek, oyuncunun komedi tarafını da ne kadar iyi taşıdığını bir kez daha hatırlattı.

İşin bir de özel hayat kısmı var tabii! 2016 yılında Başak Dizer'le evlenen ve 2022'de oğlu Kurt Efe'yi kucağına alan Tatlıtuğ, yıllardır hem eşine olan sevgisi hem de babalığıyla takdir topluyor. Yani oyunculuk deseniz var, yakışıklılık deseniz zaten yıllardır tartışmaya kapalı, aile hayatı deseniz ayrı bir seviliyor... Kıvanç Tatlıtuğ'un bu kadar geniş bir hayran kitlesine sahip olmasına şaşırmamak gerek!