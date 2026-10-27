43 Yaşına Giren Kıvanç Tatlıtuğ'a Eşi Başak Dizer'den Aşk Dolu Doğum Günü Kutlaması!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yakışıklığıyla yıllardır gönüllerde taht kuran, oyunculuğuyla her projesinde kendine hayran bırakan Kıvanç Tatlıtuğ bugün 43 yaşına girdi! Yaş aldıkça daha da karizmatik hale gelen ünlü oyuncunun doğum gününü eşi Başak Dizer de romantik bir paylaşımla kutladı. Birbirlerine sarıldıkları aşk dolu karelere düşülen not ise yüzleri gülümsetti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kıvanç Tatlıtuğ denince akla yalnızca yakışıklılığı gelmiyor artık. Yıllardır başarılı oyunculuğuyla, özel hayatındaki duruşuyla, eşine ve oğluna olan sevgisiyle gönüllerde bambaşka bir yer edinmiş durumda!
Takvimler bugün 27 Ekim'i gösteriyor ve Türk televizyon tarihinin en yakışıklı isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ tam 43 yaşına giriyor! Üstelik kendisi yaş aldıkça yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmediği gibi karizmasına karizma katmaya devam ediyor.
Kıvanç Tatlıtuğ'un 43. yaş gününde eşi Başak Dizer, romantik bir paylaşımla aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın