Barış Yurtçu'yla Olaylı Boşanan Deniz Baysal'dan Dikkat Çeken İtiraf: Gönderme mi Yaptı?
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Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu'yla yedi yıllık evliliğini geçtiğimiz ay noktalayan Deniz Baysal, bu kez özel hayatındaki değişimi anlattığı sözlerle gündemde! Çekişmeli başlayan boşanma sürecinde yaşananlar, yakın çevresinden gelen manidar paylaşımlar ve karşılıklı iddialar uzun süre konuşulmuştu.
ABtalks'a konuk olan ünlü oyuncunun son iki yılda yaşadığı manevi değişime ilişkin açıklamaları ise akıllara ister istemez eski evliliğini getirdi. Peki, Baysal'ın sözleri Barış Yurtçu'ya bir gönderme miydi?
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Son dönemde Taşacak Bu Deniz dizisindeki Esme karakteriyle ekranlarda fırtınalar estiren Deniz Baysal, hem başarılı oyunculuğuyla hem de özel hayatında yaşadığı gelişmelerle magazin gündeminden düşmüyor.
Deniz Baysal ve Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, 2016 yılında başlayan aşklarını 2019'da evlilikle taçlandırmıştı. Ancak yedi yıllık evlilikleri sona ererken ortaya atılan iddialar ve sosyal medya göndermeleri ortalığı bir hayli karıştırdı.
Bütün bu olaylı boşanma sürecinin ardından Deniz Baysal, bu kez ABtalks programına konuk oldu ve son iki yılda yaşadığı manevi değişimle ilgili oldukça kişisel açıklamalarda bulundu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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