Barış Yurtçu'yla Olaylı Boşanan Deniz Baysal'dan Dikkat Çeken İtiraf: Gönderme mi Yaptı?

Hayatının son iki yılında inancıyla kurduğu ilişkinin değiştiğini anlatan oyuncu, yaşadığı bir rüyanın ardından hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi: “İnsanın Allah'ı bulmasının ne demek olduğunu bu 2 senede öğrendim. Bir rüya gördüm ve sonrasında sonsuz sevgiyi hissettim. Benim için hayat daha kolay olmaya başladı.”

Baysal'ın özellikle son iki yıla vurgu yapması ve yaşadığı değişimin ardından hayatının kolaylaştığını söylemesi, geçtiğimiz ay sona eren evliliğini akıllara getirdi. Öyle ki oyuncunun boşanma sürecinde yaşadıkları düşünüldüğünde, bu sözlerin Barış Yurtçu'ya ya da geride bıraktığı ilişkiye dolaylı bir gönderme olup olmadığı da merak konusu oldu.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Deniz Baysal, açıklamasında eski eşinin adını anmadı ve manevi değişimini doğrudan boşanmasına bağlamadı. Dolayısıyla sözlerinin Yurtçu'ya yönelik olduğunu söylemek mümkün değil. Yine de yedi yıllık evliliğini henüz geride bırakmış bir isimden gelen bu açıklamalar, zamanlamasıyla dikkat çekti.

Peki sizce Deniz Baysal'ın sözleri yalnızca kendi iç dünyasında yaşadığı değişimi mi anlatıyor, yoksa geçmişte bıraktığı ilişkiye de bir gönderme olabilir mi?