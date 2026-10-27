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Barış Yurtçu'yla Olaylı Boşanan Deniz Baysal'dan Dikkat Çeken İtiraf: Gönderme mi Yaptı?

Barış Yurtçu'yla Olaylı Boşanan Deniz Baysal'dan Dikkat Çeken İtiraf: Gönderme mi Yaptı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 22:18
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Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu'yla yedi yıllık evliliğini geçtiğimiz ay noktalayan Deniz Baysal, bu kez özel hayatındaki değişimi anlattığı sözlerle gündemde! Çekişmeli başlayan boşanma sürecinde yaşananlar, yakın çevresinden gelen manidar paylaşımlar ve karşılıklı iddialar uzun süre konuşulmuştu. 

ABtalks'a konuk olan ünlü oyuncunun son iki yılda yaşadığı manevi değişime ilişkin açıklamaları ise akıllara ister istemez eski evliliğini getirdi. Peki, Baysal'ın sözleri Barış Yurtçu'ya bir gönderme miydi?

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son dönemde Taşacak Bu Deniz dizisindeki Esme karakteriyle ekranlarda fırtınalar estiren Deniz Baysal, hem başarılı oyunculuğuyla hem de özel hayatında yaşadığı gelişmelerle magazin gündeminden düşmüyor.

Son dönemde Taşacak Bu Deniz dizisindeki Esme karakteriyle ekranlarda fırtınalar estiren Deniz Baysal, hem başarılı oyunculuğuyla hem de özel hayatında yaşadığı gelişmelerle magazin gündeminden düşmüyor.

Televizyon izleyicisinin Fazilet Hanım ve Kızları, Söz ve Teşkilat gibi yapımlardan yakından tanıdığı Deniz Baysal, canlandırdığı birbirinden farklı karakterlerle yıllardır ekranların sevilen isimlerinden biri.

Özellikle son dönemde Taşacak Bu Deniz dizisinde hayat verdiği Esme karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, kariyerinde oldukça hareketli bir dönemden geçiyor. Ancak Baysal'ın son aylarda konuşulmasının tek nedeni oyunculuğu değil. Uzun yıllar boyunca mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen çiftlerden biri olduğu Barış Yurtçu'yla yollarını ayırması, magazin dünyasında epey ses getirmişti.

Üstelik ikilinin boşanma süreci, sessiz sedasız tamamlanan ayrılıklardan biri de olmadı!

Deniz Baysal ve Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, 2016 yılında başlayan aşklarını 2019'da evlilikle taçlandırmıştı. Ancak yedi yıllık evlilikleri sona ererken ortaya atılan iddialar ve sosyal medya göndermeleri ortalığı bir hayli karıştırdı.

Deniz Baysal ve Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, 2016 yılında başlayan aşklarını 2019'da evlilikle taçlandırmıştı. Ancak yedi yıllık evlilikleri sona ererken ortaya atılan iddialar ve sosyal medya göndermeleri ortalığı bir hayli karıştırdı.

Bir dönem birbirlerine duydukları aşkla sık sık gündeme gelen çiftin evliliğinde sorunlar yaşandığı haberleri, geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Deniz Baysal'ın temmuz ayında fikir ayrılıkları ve ilgisizlik gibi gerekçelerle boşanma davası açtığı öğrenilmiş, başlangıçta anlaşmalı ilerlemesi beklenen sürecin tarafların uzlaşamaması nedeniyle çekişmeli hale geldiği belirtilmişti.

Bu süreçte Barış Yurtçu'nun boşanmak için yüksek miktarda para talep ettiği öne sürülürken, bir de aldatma iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Yurtçu cephesi, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada aldatma iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. Derken işin içine sosyal medya göndermeleri de girdi! Baysal'ın ablası ve yakın çevresindeki bazı isimlerin paylaştığı 'cringe' ve 'Biraz gururlu ol' ifadeleri, Barış Yurtçu'ya yönelik göndermeler olarak yorumlandı. Paylaşımlarda doğrudan isim verilmemesine rağmen zamanlamaları dikkat çekmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından çift, 25 Eylül'de İstanbul Adliyesi'nde görülen yaklaşık 10 dakikalık duruşmada anlaşarak boşandı. Birsen Altuntaş'ın haberinde, tarafların maddi konularda uzlaşmaya vardığı ve Baysal'ın bir ödeme yaptığı da iddia edildi. Boşanmanın ardından Deniz Baysal'ın Instagram hesabından Yurtçu soyadını kaldırması ve eski eşiyle fotoğraflarını silmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Bütün bu olaylı boşanma sürecinin ardından Deniz Baysal, bu kez ABtalks programına konuk oldu ve son iki yılda yaşadığı manevi değişimle ilgili oldukça kişisel açıklamalarda bulundu.

Hayatının son iki yılında inancıyla kurduğu ilişkinin değiştiğini anlatan oyuncu, yaşadığı bir rüyanın ardından hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi: “İnsanın Allah'ı bulmasının ne demek olduğunu bu 2 senede öğrendim. Bir rüya gördüm ve sonrasında sonsuz sevgiyi hissettim. Benim için hayat daha kolay olmaya başladı.”

Baysal'ın özellikle son iki yıla vurgu yapması ve yaşadığı değişimin ardından hayatının kolaylaştığını söylemesi, geçtiğimiz ay sona eren evliliğini akıllara getirdi. Öyle ki oyuncunun boşanma sürecinde yaşadıkları düşünüldüğünde, bu sözlerin Barış Yurtçu'ya ya da geride bıraktığı ilişkiye dolaylı bir gönderme olup olmadığı da merak konusu oldu.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Deniz Baysal, açıklamasında eski eşinin adını anmadı ve manevi değişimini doğrudan boşanmasına bağlamadı. Dolayısıyla sözlerinin Yurtçu'ya yönelik olduğunu söylemek mümkün değil. Yine de yedi yıllık evliliğini henüz geride bırakmış bir isimden gelen bu açıklamalar, zamanlamasıyla dikkat çekti.

Peki sizce Deniz Baysal'ın sözleri yalnızca kendi iç dünyasında yaşadığı değişimi mi anlatıyor, yoksa geçmişte bıraktığı ilişkiye de bir gönderme olabilir mi?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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