Serenay Sarıkaya'nın 11 Milyon Takipçili Hesabında Yaşadığı Küçük Çaplı Kriz Güldürdü!

Oyuncu da sonunda şarkı eklemekten vazgeçip yaşadığı minik krizi 11 milyon takipçisine anlatmayı tercih etti! Sarıkaya'nın paylaştığı listede Mustafa Topaloğlu'nun 'Benim İşim Var', İbrahim Tatlıses'in 'Ben Ne Biçim Serseriyim', Nick Hustles'ın 'I Ain't Worried About Shit Today', Kool & The Gang'in 'Fresh' ve Necdet Demirhan'ın 'Susun Bugün Pazartesi' parçaları yer alıyordu.

Siyah-beyaz, oldukça havalı bir videoya müzik ararken Mustafa Topaloğlu'yla İbrahim Tatlıses arasında kalmak da Serenay'ın şansıymış artık! Oyuncu, önerilerin ekran görüntüsünü de ekleyerek 'Önerilen şarkıları görünce şarkı koymaktan vazgeçtim...' notunu düştü.

Ama bizce meselenin en eğlenceli tarafı şarkılar kadar Serenay'ın bunu paylaşma rahatlığı! Instagram'da yalnızca yakın çevremizin takip ettiği, aklımıza geleni düşünmeden paylaştığımız özel hesaplarımız olur ya... Serenay Sarıkaya da 11 milyon takipçili hesabını zaman zaman tam olarak öyle kullanıyor. Bir şarkı seçemeyince bile dönüp takipçilerine anlatması, sanki hepimiz aynı arkadaş grubundaymışız hissi yaratıyor.

İtiraf edelim, 11 milyon kişinin önünde bu kadar rahat takılabilmek de ayrı bir seviye! Peki siz Serenay Sarıkaya'nın yerinde olsanız listedeki hangi şarkıyı seçerdiniz?