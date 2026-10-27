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Serenay Sarıkaya'nın 11 Milyon Takipçili Hesabında Yaşadığı Küçük Çaplı Kriz Güldürdü!

Serenay Sarıkaya'nın 11 Milyon Takipçili Hesabında Yaşadığı Küçük Çaplı Kriz Güldürdü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 20:32
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Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabını takip edenler bilir, ünlü oyuncu bazen öyle paylaşımlar yapıyor ki 11 milyon kişinin değil de birkaç yakın arkadaşının izlediğini sanırsınız! 

Son olarak siyah-beyaz bir videosunu paylaşan Sarıkaya'nın küçücük bir mesele yüzünden yaşadığı kararsızlık ve bunu takipçileriyle paylaşma şekli yüzümüzü güldürdü. Hele karşısına çıkan şarkı önerilerini görünce kendisine hak vermemek elde değildi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Serenay Sarıkaya'yı yalnızca rol aldığı diziler, reklam kampanyaları ya da kırmızı halı görünümleriyle değil, sosyal medyadaki kendine has halleriyle de takip etmeyi seviyoruz.

Serenay Sarıkaya'yı yalnızca rol aldığı diziler, reklam kampanyaları ya da kırmızı halı görünümleriyle değil, sosyal medyadaki kendine has halleriyle de takip etmeyi seviyoruz.

Bir bakıyoruz birbirinden iddialı pozlarıyla gündemde, bir bakıyoruz hepimizin günlük hayatta takıldığı küçücük bir meseleyi milyonlarca insanla paylaşmış. Üstelik bunu yaparken de ne uzun uzun açıklama yazıyor ne de paylaşımını olduğundan daha önemli göstermeye çalışıyor.

Son olarak Instagram hesabından siyah-beyaz, saçlarıyla oynayıp kameraya poz verdiği kısa bir video paylaşan Sarıkaya, videonun üzerine eklediği notla yine gülümsetti. 

Meğer oyuncu videosuna uygun bir şarkı ararken karşısına çıkan öneriler yüzünden bütün hevesini kaybetmiş!

Serenay Sarıkaya'nın videosuna şarkı seçme macerası, Instagram'ın önerdiği birbirinden alakasız parçalarla beklenmedik bir hal aldı.

Oyuncu da sonunda şarkı eklemekten vazgeçip yaşadığı minik krizi 11 milyon takipçisine anlatmayı tercih etti! Sarıkaya'nın paylaştığı listede Mustafa Topaloğlu'nun 'Benim İşim Var', İbrahim Tatlıses'in 'Ben Ne Biçim Serseriyim', Nick Hustles'ın 'I Ain't Worried About Shit Today', Kool & The Gang'in 'Fresh' ve Necdet Demirhan'ın 'Susun Bugün Pazartesi' parçaları yer alıyordu.

Siyah-beyaz, oldukça havalı bir videoya müzik ararken Mustafa Topaloğlu'yla İbrahim Tatlıses arasında kalmak da Serenay'ın şansıymış artık!  Oyuncu, önerilerin ekran görüntüsünü de ekleyerek 'Önerilen şarkıları görünce şarkı koymaktan vazgeçtim...' notunu düştü.

Ama bizce meselenin en eğlenceli tarafı şarkılar kadar Serenay'ın bunu paylaşma rahatlığı! Instagram'da yalnızca yakın çevremizin takip ettiği, aklımıza geleni düşünmeden paylaştığımız özel hesaplarımız olur ya... Serenay Sarıkaya da 11 milyon takipçili hesabını zaman zaman tam olarak öyle kullanıyor. Bir şarkı seçemeyince bile dönüp takipçilerine anlatması, sanki hepimiz aynı arkadaş grubundaymışız hissi yaratıyor.

İtiraf edelim, 11 milyon kişinin önünde bu kadar rahat takılabilmek de ayrı bir seviye! Peki siz Serenay Sarıkaya'nın yerinde olsanız listedeki hangi şarkıyı seçerdiniz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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