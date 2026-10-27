Serenay Sarıkaya'nın 11 Milyon Takipçili Hesabında Yaşadığı Küçük Çaplı Kriz Güldürdü!
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Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabını takip edenler bilir, ünlü oyuncu bazen öyle paylaşımlar yapıyor ki 11 milyon kişinin değil de birkaç yakın arkadaşının izlediğini sanırsınız!
Son olarak siyah-beyaz bir videosunu paylaşan Sarıkaya'nın küçücük bir mesele yüzünden yaşadığı kararsızlık ve bunu takipçileriyle paylaşma şekli yüzümüzü güldürdü. Hele karşısına çıkan şarkı önerilerini görünce kendisine hak vermemek elde değildi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Serenay Sarıkaya'yı yalnızca rol aldığı diziler, reklam kampanyaları ya da kırmızı halı görünümleriyle değil, sosyal medyadaki kendine has halleriyle de takip etmeyi seviyoruz.
Serenay Sarıkaya'nın videosuna şarkı seçme macerası, Instagram'ın önerdiği birbirinden alakasız parçalarla beklenmedik bir hal aldı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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