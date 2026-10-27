Yeşilçam'ın Güzelliğiyle Büyüleyen Yıldızıydı! Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in Son Hali Gündem Oldu

1956 yılında dünyaya gelen Meral Zeren, sanat dünyasına henüz çok genç yaşlarda adım atan isimlerden biri. Önce şarkıcılıkla başladığı kariyerinde, dönemin önemli yönetmenlerinden Atıf Yılmaz ve Memduh Ün tarafından keşfedilmesinin ardından yolu sinemayla kesişti. 1971 yapımı Önce Sev Sonra Vur filmiyle beyazperdeye adım atan Zeren, kısa sürede Yeşilçam'ın dikkat çeken yüzlerinden biri haline geldi.

İri gözleri, yüz hatları, duru güzelliği ve kendine has tavırlarıyla dönemin en beğenilen oyuncuları arasında gösterilen Zeren, özellikle 70'li yıllarda pek çok unutulmaz yapımda rol aldı. Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire, Hanzo ve Banker Bilo gibi filmlerle izleyicinin karşısına çıkan güzel oyuncu, en çok da Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Salako filmindeki Emine karakteriyle hafızalara kazındı.

Hani şu Salako'nun uğruna türlü maceralara atıldığı Emine! Yeşilçam'ın eski fotoğraflarına bakınca Zeren'in neden dönemin güzellikleri arasında anıldığını anlamak hiç de zor değil.