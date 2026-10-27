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Yeşilçam'ın Güzelliğiyle Büyüleyen Yıldızıydı! Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in Son Hali Gündem Oldu

Yeşilçam'ın Güzelliğiyle Büyüleyen Yıldızıydı! Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in Son Hali Gündem Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 18:56 Son Güncelleme: 27.10.2026 - 19:01
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Yeşilçam'ın altın yıllarında güzelliğiyle izleyenleri kendine hayran bırakan Meral Zeren'i hatırlamayan var mı? Özellikle Kemal Sunal'la kamera karşısına geçtiği Salako filmindeki Emine rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündeme geldi. Gençliğindeki güzelliği bugün bile konuşulan Zeren'in son halini görenler nostaljik bir yolculuğa çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Yeşilçam'ın birbirinden güzel kadın oyuncuları arasında kendine çok özel bir yer edinen Meral Zeren, bir dönem yalnızca oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de izleyenleri kendine hayran bırakıyordu.

Yeşilçam'ın birbirinden güzel kadın oyuncuları arasında kendine çok özel bir yer edinen Meral Zeren, bir dönem yalnızca oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de izleyenleri kendine hayran bırakıyordu.

1956 yılında dünyaya gelen Meral Zeren, sanat dünyasına henüz çok genç yaşlarda adım atan isimlerden biri. Önce şarkıcılıkla başladığı kariyerinde, dönemin önemli yönetmenlerinden Atıf Yılmaz ve Memduh Ün tarafından keşfedilmesinin ardından yolu sinemayla kesişti. 1971 yapımı Önce Sev Sonra Vur filmiyle beyazperdeye adım atan Zeren, kısa sürede Yeşilçam'ın dikkat çeken yüzlerinden biri haline geldi.

İri gözleri, yüz hatları, duru güzelliği ve kendine has tavırlarıyla dönemin en beğenilen oyuncuları arasında gösterilen Zeren, özellikle 70'li yıllarda pek çok unutulmaz yapımda rol aldı. Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire, Hanzo ve Banker Bilo gibi filmlerle izleyicinin karşısına çıkan güzel oyuncu, en çok da Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Salako filmindeki Emine karakteriyle hafızalara kazındı. 

Hani şu Salako'nun uğruna türlü maceralara atıldığı Emine! Yeşilçam'ın eski fotoğraflarına bakınca Zeren'in neden dönemin güzellikleri arasında anıldığını anlamak hiç de zor değil.

Meral Zeren'in kariyeri yalnızca sinemayla sınırlı kalmadı. Güzel oyuncu, yıllar boyunca müzik ve tiyatro dünyasında da kendine yer buldu.

Meral Zeren'in kariyeri yalnızca sinemayla sınırlı kalmadı. Güzel oyuncu, yıllar boyunca müzik ve tiyatro dünyasında da kendine yer buldu.

Sinemadaki başarısının yanı sıra şarkıcılığıyla da tanınan Zeren, Selami Şahin'den Türk Sanat Müziği dersleri aldı. Zeki Müren ve Ajda Pekkan gibi dönemin yıldız isimleriyle aynı sahneyi paylaşan oyuncu, gazino yıllarında da adından söz ettirdi. 

1979 yılında bir 45'lik plak çıkaran Zeren, 80'li yıllarda ise müzikallerde ve tiyatro sahnesinde boy gösterdi. Özel hayatında da bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Zeren'in Selami Şahin'le yaşadığı ilişki uzun süre konuşulmuştu. 

Ancak yıllar ilerledikçe kameraların önünden uzaklaşmayı tercih eden usta isim, eski Yeşilçam yıldızlarının bugün ne yaptığını merak edenlerin zaman zaman yeniden gündemine gelmeye devam etti.

Bir dönemin güzelliğiyle baş döndüren Yeşilçam yıldızı Meral Zeren, şimdi ise yıllar içindeki değişimiyle konuşuluyor!

Bir dönemin güzelliğiyle baş döndüren Yeşilçam yıldızı Meral Zeren, şimdi ise yıllar içindeki değişimiyle konuşuluyor!

6 Haziran 1956 doğumlu olan ve bugün 70 yaşına giren Meral Zeren, uzun zamandır ekranlardan uzak, daha sakin bir hayat sürüyor. Bebek'te yaşamını sürdüren ve geçmiş yıllarda kedileriyle vakit geçirdiği, denize girmeyi sevdiği anlatılan usta oyuncunun yıllar sonra paylaşılan görüntüleri, onu eski filmlerinden hatırlayanları bir kez daha şaşırttı.

Özellikle gençliğindeki fotoğraflarıyla bugünkü görüntüsü yan yana getirildiğinde yılların getirdiği değişim dikkat çekiyor. Bir zamanlar güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran oyuncunun son halini görenler, eski halinden eser kalmadığını düşünmeden edemiyor! 

Elbette aradan yarım asırdan fazla zaman geçti ama Yeşilçam'ın güzeller güzeli Emine'sini hatırlayanlar için Meral Zeren'in yeri hala ayrı. Peki siz usta oyuncuyu son haliyle tanıyabilir miydiniz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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