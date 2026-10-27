Dünyanın En İyi Sokak Lezzetleri Açıklandı: 3 Türk Yemeği Listeye Damga Vurdu!

Dünya mutfaklarını tanıtması ve hazırladığı sıralamalarla sık sık gündeme gelen TasteAtlas, bu kez sokak yemeklerini karşı karşıya getirdi. Kullanıcıların verdiği puanlar doğrultusunda hazırlanan ve dünyanın farklı ülkelerinden 100 sokak lezzetinin sıralandığı listede, 98 bin 15 değerlendirme kaydedildi. Bunların 63 bin 434'ü geçerli kabul edilirken Cezayir, Yunanistan, Endonezya, Meksika ve Çin gibi ülkeler ilk sıralarda kendine yer buldu.

Listenin zirvesine Cezayir mutfağının geleneksel lezzetlerinden Karantika yerleşti. Nohut unu, su, yağ ve yumurtayla hazırlanan, fırında üzeri hafifçe kızarana kadar pişirilen bu yemek, içinin yumuşacık ve kremsi kıvamıyla dikkat çekiyor. Genellikle dilimlenerek ekmek arasında servis edilen Karantika, üzerine eklenen acı soslarla da Cezayir'in en sevilen sokak yemeklerinden biri. Açıkçası bizim dönerimiz, lahmacunumuz ve tantunimiz dururken zirveye nohut unundan yapılan bir yemeğin yerleşmesi biraz şaşırtıcı!

İşte TasteAtlas'ın güncellediği listeye göre dünyanın en iyi 10 sokak lezzeti: