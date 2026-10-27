Dünyanın En İyi Sokak Lezzetleri Açıklandı: 3 Türk Yemeği Listeye Damga Vurdu!
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Dünyanın dört bir yanından birbirinden lezzetli sokak yemekleri bir kez daha karşı karşıya geldi! Gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi sokak lezzetlerini sıraladığı listesini güncelledi. Cezayir'den Meksika'ya, Yunanistan'dan Hindistan'a kadar pek çok ülkenin geleneksel yemekleri listede kendine yer bulurken Türk mutfağından da üç lezzet dikkat çekti.
Üstelik bizim mutfağımızın vazgeçilmezlerinin kaçıncı sıraya yerleştiğini görünce biraz şaşırabilirsiniz!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kaynak: Taste Atlas
Dünyanın dört bir yanındaki geleneksel yemekleri mercek altına alan gastronomi platformu TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 100 Sokak Lezzeti" listesini 15 Ekim 2026 tarihinde güncelledi. Üstelik listenin zirvesine yerleşen yemek, pek çoğumuzun adını bile duymadığı bir lezzet oldu!
Gelelim bizim lezzetlerimize! Türk mutfağının dünyaya açılan kapılarından biri olan döner, listenin 29. sırasında kendine yer buldu. Ama kabul edelim, döneri ilk 10'da görsek hiç şaşırmazdık!
Listenin 55. sırasında ise Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden lahmacun var! İncecik hamuru ve bol malzemesiyle gönüllerimizde taht kuran lahmacunun bu kadar geride kalmasına biraz içerledik desek yeridir.
Listenin 58. sırasına yerleşen son Türk lezzeti ise Mersin mutfağının göz bebeği tantuni oldu! Açıkçası tantuninin de çok daha üst sıralarda olması gerektiğini düşünenlerdeniz.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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