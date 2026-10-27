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Dünyanın En İyi Sokak Lezzetleri Açıklandı: 3 Türk Yemeği Listeye Damga Vurdu!

Dünyanın En İyi Sokak Lezzetleri Açıklandı: 3 Türk Yemeği Listeye Damga Vurdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 17:58
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Dünyanın dört bir yanından birbirinden lezzetli sokak yemekleri bir kez daha karşı karşıya geldi! Gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi sokak lezzetlerini sıraladığı listesini güncelledi. Cezayir'den Meksika'ya, Yunanistan'dan Hindistan'a kadar pek çok ülkenin geleneksel yemekleri listede kendine yer bulurken Türk mutfağından da üç lezzet dikkat çekti. 

Üstelik bizim mutfağımızın vazgeçilmezlerinin kaçıncı sıraya yerleştiğini görünce biraz şaşırabilirsiniz!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim. 

Kaynak: Taste Atlas

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Dünyanın dört bir yanındaki geleneksel yemekleri mercek altına alan gastronomi platformu TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 100 Sokak Lezzeti" listesini 15 Ekim 2026 tarihinde güncelledi. Üstelik listenin zirvesine yerleşen yemek, pek çoğumuzun adını bile duymadığı bir lezzet oldu!

Dünyanın dört bir yanındaki geleneksel yemekleri mercek altına alan gastronomi platformu TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 100 Sokak Lezzeti" listesini 15 Ekim 2026 tarihinde güncelledi. Üstelik listenin zirvesine yerleşen yemek, pek çoğumuzun adını bile duymadığı bir lezzet oldu!

Dünya mutfaklarını tanıtması ve hazırladığı sıralamalarla sık sık gündeme gelen TasteAtlas, bu kez sokak yemeklerini karşı karşıya getirdi. Kullanıcıların verdiği puanlar doğrultusunda hazırlanan ve dünyanın farklı ülkelerinden 100 sokak lezzetinin sıralandığı listede, 98 bin 15 değerlendirme kaydedildi. Bunların 63 bin 434'ü geçerli kabul edilirken Cezayir, Yunanistan, Endonezya, Meksika ve Çin gibi ülkeler ilk sıralarda kendine yer buldu.

Listenin zirvesine Cezayir mutfağının geleneksel lezzetlerinden Karantika yerleşti. Nohut unu, su, yağ ve yumurtayla hazırlanan, fırında üzeri hafifçe kızarana kadar pişirilen bu yemek, içinin yumuşacık ve kremsi kıvamıyla dikkat çekiyor. Genellikle dilimlenerek ekmek arasında servis edilen Karantika, üzerine eklenen acı soslarla da Cezayir'in en sevilen sokak yemeklerinden biri. Açıkçası bizim dönerimiz, lahmacunumuz ve tantunimiz dururken zirveye nohut unundan yapılan bir yemeğin yerleşmesi biraz şaşırtıcı!

İşte TasteAtlas'ın güncellediği listeye göre dünyanın en iyi 10 sokak lezzeti:

1. Karantika – Cezayir: Nohut unuyla hazırlanan, fırında pişirildikten sonra ekmek arasında servis edilen bu geleneksel lezzet, listenin zirvesine yerleşti.

2. Kontosouvli – Yunanistan: Baharatlarla marine edilen büyük et parçalarının şişte ağır ağır pişirilmesiyle hazırlanan yemek, ikinci sırada.

3. Sate Kambing – Endonezya: Keçi veya koyun etinin özel soslarla marine edilip ızgarada pişirilmesiyle hazırlanan bu şiş kebap, üçüncü sıraya yerleşti.

4. Quesabirria – Meksika: Bol et ve erimiş peynirle doldurulan çıtır tortillaların et suyuna batırılarak tüketildiği bu lezzet, dördüncü oldu.

5. Guotie – Çin: Bir tarafı çıtır çıtır kızartılırken diğer tarafı buharda pişirilen Çin mantısı, beşinci sırada kendine yer buldu.

6. Taameya – Mısır: Nohut yerine baklayla hazırlanan, dışı çıtır içi yumuşacık Mısır usulü falafel, altıncı sıraya yerleşti.

7. Bánh Mì Heo Quay – Vietnam: Çıtır domuz eti, turşu, salatalık ve çeşitli soslarla hazırlanan Vietnam sandviçi, yedinci oldu.

8. Anticuchos de Corazón – Peru: Baharatlarla marine edilmiş dana yüreğinin şişte pişirilmesiyle hazırlanan geleneksel Peru lezzeti, sekizinci sırada.

9. Siu Mei – Çin: Farklı et çeşitlerinin özel yöntemlerle kızartılarak hazırlandığı Çin mutfağının sevilen lezzeti, dokuzuncu oldu.

10. Amritsari Kulcha – Hindistan: Patates, soğan ve baharatlarla doldurulan, tandırda pişirilen çıtır Hint ekmeği, ilk 10'u tamamladı.

Gelelim bizim lezzetlerimize! Türk mutfağının dünyaya açılan kapılarından biri olan döner, listenin 29. sırasında kendine yer buldu. Ama kabul edelim, döneri ilk 10'da görsek hiç şaşırmazdık!

Gelelim bizim lezzetlerimize! Türk mutfağının dünyaya açılan kapılarından biri olan döner, listenin 29. sırasında kendine yer buldu. Ama kabul edelim, döneri ilk 10'da görsek hiç şaşırmazdık!

Dikey şişte ağır ağır pişen eti, ekmek arası ve dürüm çeşitleriyle döner, yalnızca Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülkesinde de oldukça seviliyor. Özellikle Avrupa'da başlı başına bir sokak yemeği kültürüne dönüşen dönerin, dünyanın en iyi sokak lezzetleri arasında yer alması şaşırtıcı değil.

Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok ülkesinde neredeyse her köşe başında bir dönerciye rastlamak mümkün. Hatta döner, yıllar içinde Türk mutfağının yurt dışındaki en güçlü temsilcilerinden biri haline geldi. Hal böyle olunca dünyanın en iyi sokak lezzetleri arasında yalnızca 29. sırada yer alması bize biraz düşük geldi doğrusu. Sizce de çok daha üst sıraları hak etmiyor mu?

Listenin 55. sırasında ise Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden lahmacun var! İncecik hamuru ve bol malzemesiyle gönüllerimizde taht kuran lahmacunun bu kadar geride kalmasına biraz içerledik desek yeridir.

Listenin 55. sırasında ise Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden lahmacun var! İncecik hamuru ve bol malzemesiyle gönüllerimizde taht kuran lahmacunun bu kadar geride kalmasına biraz içerledik desek yeridir.

Baharatlı kıymalı harcı, çıtır çıtır hamuru ve yanında olmazsa olmaz maydanozu, limonu ve bol yeşilliğiyle lahmacun, ülkemizin en sevilen sokak yemeklerinden biri. Özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa mutfaklarında kendine özgü çeşitleriyle öne çıkan bu lezzet, yıllardır sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında.

Üstelik lahmacun yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da giderek daha fazla tanınıyor. İncecik hamurun üzerine yayılan bol malzemeli harcıyla dünyanın pek çok yerinde kendine hayran bırakan lahmacunun 55. sırada kalması ise bize biraz haksızlık gibi geldi. Hele bir de yanında buz gibi ayran varsa, bizim gözümüzde zirveyi zorlamaması için hiçbir sebep yok!

Listenin 58. sırasına yerleşen son Türk lezzeti ise Mersin mutfağının göz bebeği tantuni oldu! Açıkçası tantuninin de çok daha üst sıralarda olması gerektiğini düşünenlerdeniz.

Listenin 58. sırasına yerleşen son Türk lezzeti ise Mersin mutfağının göz bebeği tantuni oldu! Açıkçası tantuninin de çok daha üst sıralarda olması gerektiğini düşünenlerdeniz.

İncecik doğranmış etin sacda pişirilmesi, baharatlarla buluşması ve ardından soğan, maydanoz ve domatesle lavaşa sarılmasıyla hazırlanan tantuni, özellikle Mersin denince akla gelen ilk lezzetlerden. Etli ve tavuklu çeşitleriyle ülkemizin dört bir yanında sevilerek tüketilen tantuni, üzerine sıkılan limon ve yanında servis edilen turşuyla da lezzetini katlıyor.

Özellikle gece acıkmalarının ve ayaküstü yemek molalarının vazgeçilmezlerinden biri olan tantuni, Türk sokak lezzetleri arasında oldukça özel bir yere sahip. Buna rağmen dünyanın en iyi sokak yemekleri listesinde 58. sırada kalması bize biraz düşük geldi.

Döner, lahmacun ve tantuni arasında seçim yapmak zaten yeterince zorken üçünün de ilk 20'nin dışında kalması ayrıca tartışılır! Peki sizce bu üç lezzetten hangisi listenin zirvesinde olmayı hak ediyordu?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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