İbrahim Tatlıses'in Küçük Kızı Elif Ada Derbide Ortaya Çıktı! Son Haline "Aynı Babası" Yorumları Yağdı

Bugüne kadar yaptığı evlilikler, yaşadığı aşklar ve çocuklarıyla olan ilişkileriyle sık sık manşetlere taşınan ünlü türkücünün aile hayatı da oldukça kalabalık. İlk evliliğini Adalet Durak ile yapan Tatlıses'in bu birlikteliğinden üç çocuğu dünyaya geldi.

Ardından Perihan Savaş ile yaşadığı ilişkiden Melek Zübeyde, Derya Tuna ile birlikteliğinden ise İdo Tatlıses doğdu. Yıllar sonra kızı Dilan Çıtak'ın da hayatına dahil olmasıyla Tatlıses ailesi daha da genişledi.

Özellikle son dönemde Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak ile yaşadığı anlaşmazlıklarla gündemden düşmeyen sanatçının, çocuklarıyla arasındaki ilişkiler zaman zaman kamuoyu önünde yaşanan tartışmalara dönüştü. Birbirinden farklı dönemlerde yaşadığı ilişkiler ve aile içindeki kırgınlıklarla adından söz ettiren Tatlıses'in en küçük çocuğu ise bugün 13 yaşında olan Elif Ada!