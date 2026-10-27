İbrahim Tatlıses'in Küçük Kızı Elif Ada Derbide Ortaya Çıktı! Son Haline "Aynı Babası" Yorumları Yağdı
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Özel hayatı, evlilikleri ve çocuklarıyla yaşadığı anlaşmazlıklarla sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu kez en küçük kızı Elif Ada ile dikkat çekti. Yıllar önce Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Elif Ada, babasıyla birlikte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemeye gitti.
Baba-kızın maç keyfinden çok Elif Ada'nın yıllar içindeki değişimi konuşuldu. Küçük kızın son halini görenler, İbrahim Tatlıses'e benzerliğine yorum yağdırdı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türk müziğinin en çok konuşulan isimlerinden İbrahim Tatlıses, yıllardır yalnızca şarkıları ve sahne performanslarıyla değil, bir hayli hareketli özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.
İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada, ünlü türkücünün Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi. Üstelik Elif Ada doğduğunda Tatlıses tam 61 yaşındaydı!
Gelelim Elif Ada'nın son haline! İbrahim Tatlıses, bu kez en küçük kızıyla Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ortaya çıktı. Ancak tribündeki maç heyecanından çok, Elif Ada'nın ne kadar büyüdüğü konuşuldu!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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