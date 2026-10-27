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İbrahim Tatlıses'in Küçük Kızı Elif Ada Derbide Ortaya Çıktı! Son Haline "Aynı Babası" Yorumları Yağdı

İbrahim Tatlıses'in Küçük Kızı Elif Ada Derbide Ortaya Çıktı! Son Haline "Aynı Babası" Yorumları Yağdı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 17:16
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Özel hayatı, evlilikleri ve çocuklarıyla yaşadığı anlaşmazlıklarla sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu kez en küçük kızı Elif Ada ile dikkat çekti. Yıllar önce Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Elif Ada, babasıyla birlikte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemeye gitti. 

Baba-kızın maç keyfinden çok Elif Ada'nın yıllar içindeki değişimi konuşuldu. Küçük kızın son halini görenler, İbrahim Tatlıses'e benzerliğine yorum yağdırdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk müziğinin en çok konuşulan isimlerinden İbrahim Tatlıses, yıllardır yalnızca şarkıları ve sahne performanslarıyla değil, bir hayli hareketli özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Türk müziğinin en çok konuşulan isimlerinden İbrahim Tatlıses, yıllardır yalnızca şarkıları ve sahne performanslarıyla değil, bir hayli hareketli özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Bugüne kadar yaptığı evlilikler, yaşadığı aşklar ve çocuklarıyla olan ilişkileriyle sık sık manşetlere taşınan ünlü türkücünün aile hayatı da oldukça kalabalık. İlk evliliğini Adalet Durak ile yapan Tatlıses'in bu birlikteliğinden üç çocuğu dünyaya geldi. 

Ardından Perihan Savaş ile yaşadığı ilişkiden Melek Zübeyde, Derya Tuna ile birlikteliğinden ise İdo Tatlıses doğdu. Yıllar sonra kızı Dilan Çıtak'ın da hayatına dahil olmasıyla Tatlıses ailesi daha da genişledi.

Özellikle son dönemde Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak ile yaşadığı anlaşmazlıklarla gündemden düşmeyen sanatçının, çocuklarıyla arasındaki ilişkiler zaman zaman kamuoyu önünde yaşanan tartışmalara dönüştü. Birbirinden farklı dönemlerde yaşadığı ilişkiler ve aile içindeki kırgınlıklarla adından söz ettiren Tatlıses'in en küçük çocuğu ise bugün 13 yaşında olan Elif Ada!

İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada, ünlü türkücünün Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi. Üstelik Elif Ada doğduğunda Tatlıses tam 61 yaşındaydı!

İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada, ünlü türkücünün Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi. Üstelik Elif Ada doğduğunda Tatlıses tam 61 yaşındaydı!

2011 yılında, uğradığı silahlı saldırının ardından tedavi gördüğü dönemde Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturan Tatlıses, 9 Nisan 2013 tarihinde bir kez daha baba olmanın mutluluğunu yaşadı. 

Çift, kızlarına Elif Ada adını verdi. Ancak bu evlilik uzun ömürlü olmadı. Aynı yılın kasım ayında yollarını ayıran ikili boşandığında Elif Ada henüz yedi aylık bir bebekti.

Boşanmanın ardından annesi Ayşegül Yıldız ile büyüyen Elif Ada, zaman zaman babasıyla verdiği pozlarla gündeme geldi. Tatlıses de en küçük kızına olan düşkünlüğünü sosyal medya paylaşımlarında sık sık gösterdi. Hatta yıllar önce Elif Ada'nın doğum gününde eski eşi Ayşegül Yıldız ile bir araya gelerek kızlarının mutluluğuna ortak olmuştu.

Gelelim Elif Ada'nın son haline! İbrahim Tatlıses, bu kez en küçük kızıyla Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ortaya çıktı. Ancak tribündeki maç heyecanından çok, Elif Ada'nın ne kadar büyüdüğü konuşuldu!

Gelelim Elif Ada'nın son haline! İbrahim Tatlıses, bu kez en küçük kızıyla Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ortaya çıktı. Ancak tribündeki maç heyecanından çok, Elif Ada'nın ne kadar büyüdüğü konuşuldu!

26 Ekim'de RAMS Park'ta oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan derbiyi kızıyla birlikte izleyen Tatlıses, baba-kız geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Ünlü türkücü, paylaşımına 'Bugün kızım için RAMS Park'tayım, altın ufağım ne derse o olur' notunu düştü.

Bir zamanlar babasının kucağında gördüğümüz Elif Ada'nın 13 yaşındaki son hali ise kısa sürede sosyal medyanın dikkatini çekti. Yüz hatlarıyla İbrahim Tatlıses'e benzetilen Elif Ada için 'Aynı babası' ve 'Babasının kopyası' yorumları peş peşe geldi. 

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Elif Ada, derbi akşamının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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