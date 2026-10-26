Manifest'in Lidya Pınar'ının Yıllar Önceki Hali Ortaya Çıktı: Çocukluk Fotoğrafı Şaşırttı!
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Son dönemin en popüler kız gruplarından Manifest, yalnızca şarkılarıyla değil üyelerinin özel hayatları ve geçmişleriyle de gündemden düşmüyor. Grubun dikkat çeken isimlerinden Lidya Pınar ise bu kez sahne performansıyla değil, yıllar öncesinden gelen bir fotoğrafıyla karşımızda! Şimdilerde sarı saçları ve kendine has tarzıyla tanıdığımız genç şarkıcının, henüz çocuk yaşlardayken arkadaşlarıyla çektirdiği bir kare ortaya çıktı.
O dönemki kahverengi saçları ve doğal görünümüyle poz veren Pınar'ın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Gelin, Lidya Pınar'ın Manifest'ten çok önceki haline birlikte bakalım!
Son dönemde müzik dünyasının en çok konuşulan gruplarından biri hiç şüphesiz Manifest!
Manifest'in dikkat çeken üyelerinden Lidya Pınar, özellikle sahnedeki enerjisi, dans performansı ve kendine özgü tarzıyla grubun sevilen isimleri arasında yer alıyor.
Lidya Pınar'ın yıllar önce arkadaş grubuyla birlikte çektirdiği fotoğraf, sosyal medyada paylaşılmasının ardından dikkat çekti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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