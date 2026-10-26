Manifest'in Lidya Pınar'ının Yıllar Önceki Hali Ortaya Çıktı: Çocukluk Fotoğrafı Şaşırttı!

Son dönemin en popüler kız gruplarından Manifest, yalnızca şarkılarıyla değil üyelerinin özel hayatları ve geçmişleriyle de gündemden düşmüyor. Grubun dikkat çeken isimlerinden Lidya Pınar ise bu kez sahne performansıyla değil, yıllar öncesinden gelen bir fotoğrafıyla karşımızda! Şimdilerde sarı saçları ve kendine has tarzıyla tanıdığımız genç şarkıcının, henüz çocuk yaşlardayken arkadaşlarıyla çektirdiği bir kare ortaya çıktı.

O dönemki kahverengi saçları ve doğal görünümüyle poz veren Pınar'ın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Gelin, Lidya Pınar'ın Manifest'ten çok önceki haline birlikte bakalım!