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Manifest'in Lidya Pınar'ının Yıllar Önceki Hali Ortaya Çıktı: Çocukluk Fotoğrafı Şaşırttı!

Manifest'in Lidya Pınar'ının Yıllar Önceki Hali Ortaya Çıktı: Çocukluk Fotoğrafı Şaşırttı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 23:29
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Son dönemin en popüler kız gruplarından Manifest, yalnızca şarkılarıyla değil üyelerinin özel hayatları ve geçmişleriyle de gündemden düşmüyor. Grubun dikkat çeken isimlerinden Lidya Pınar ise bu kez sahne performansıyla değil, yıllar öncesinden gelen bir fotoğrafıyla karşımızda! Şimdilerde sarı saçları ve kendine has tarzıyla tanıdığımız genç şarkıcının, henüz çocuk yaşlardayken arkadaşlarıyla çektirdiği bir kare ortaya çıktı. 

O dönemki kahverengi saçları ve doğal görünümüyle poz veren Pınar'ın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Gelin, Lidya Pınar'ın Manifest'ten çok önceki haline birlikte bakalım!

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Son dönemde müzik dünyasının en çok konuşulan gruplarından biri hiç şüphesiz Manifest!

Son dönemde müzik dünyasının en çok konuşulan gruplarından biri hiç şüphesiz Manifest!

Big5 Türkiye yarışmasının ardından bir araya gelen altı genç kadından oluşan grup, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Mina Solak, Hilal Yelekçi, Sueda Uluca, Zeynep Sude Oktay, Esin Bahat ve Lidya Pınar'dan oluşan Manifest, şarkıları kadar sahne performansları, dans koreografileri ve birbirinden farklı tarzlarıyla da dikkat çekiyor. 

Özellikle sosyal medyada her üyenin kendine ait bir hayran kitlesi oluşmuş durumda. Hal böyle olunca üyelerin yalnızca sahnedeki halleri değil, geçmişlerine dair ortaya çıkan fotoğrafları da hayranların yakın takibinde. Bu kez yıllar öncesine ait görüntüsüyle gündeme gelen isim ise Lidya Pınar oldu!

Manifest'in dikkat çeken üyelerinden Lidya Pınar, özellikle sahnedeki enerjisi, dans performansı ve kendine özgü tarzıyla grubun sevilen isimleri arasında yer alıyor.

Manifest'in dikkat çeken üyelerinden Lidya Pınar, özellikle sahnedeki enerjisi, dans performansı ve kendine özgü tarzıyla grubun sevilen isimleri arasında yer alıyor.

Sarı saçları, iddialı kostümleri ve farklı makyaj tercihleriyle görmeye alıştığımız genç şarkıcı, her yeni sahne görünümüyle hayranlarının ilgisini çekmeyi başarıyor. Manifest'le birlikte geniş kitleler tarafından tanınmaya başlayan Pınar'ın yıllar içinde geçirdiği değişim de zaman zaman merak konusu oluyor.

Şimdilerde profesyonel sahne hayatının getirdiği bambaşka bir imaja sahip olan genç şarkıcının, henüz müzik dünyasında tanınmadığı yıllarda nasıl göründüğünü merak edenler için eski bir fotoğrafı ortaya çıktı. 

Üstelik bu kare, Lidya'nın bugünkü görüntüsünden oldukça farklı bir dönemine ait!

Lidya Pınar'ın yıllar önce arkadaş grubuyla birlikte çektirdiği fotoğraf, sosyal medyada paylaşılmasının ardından dikkat çekti.

Lidya Pınar'ın yıllar önce arkadaş grubuyla birlikte çektirdiği fotoğraf, sosyal medyada paylaşılmasının ardından dikkat çekti.

Henüz çocuk yaşlarda olduğu görülen Pınar'ın, bugünkü sarı saçlarının aksine uzun, kahverengi saçlarıyla kameraya poz verdiği görülüyor. 

Kalabalık bir etkinlik alanında arkadaşlarıyla birlikte çekildiği anlaşılan karede genç şarkıcının oldukça sade ve doğal bir görünümü var. Bir zamanlar arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren küçük Lidya'nın bugün Türkiye'nin en popüler kız gruplarından birinin üyesi olması da fotoğrafa ayrı bir nostalji katıyor. 

Yıllar önceki görüntüsüyle bugünkü sahne halini yan yana koyduğumuzda ise değişimi gözlerden kaçmıyor. Peki siz Lidya Pınar'ı çocukluk fotoğrafında ilk bakışta tanıyabildiniz mi?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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