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Mirgün Cabas'ın 16 Yaşındaki Güzeller Güzeli Kızı Leyla Cabas Altın Portakal'dan Ödülle Döndü!

Mirgün Cabas'ın 16 Yaşındaki Güzeller Güzeli Kızı Leyla Cabas Altın Portakal'dan Ödülle Döndü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 23:16 Son Güncelleme: 26.10.2026 - 23:18
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Henüz 16 yaşında ama sinema dünyasında adından söz ettirmeye başladı bile! Ünlü gazeteci ve televizyoncu Mirgün Cabas'ın kızı Leyla Smyrna Cabas, oyunculuk kariyerinde önemli bir başarıya daha imza attı. Daha önce Altın Ayı ödüllü Sarı Zarflar filminde rol almasıyla dikkat çeken genç oyuncu, bu kez 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Genç Başarı Ödülü'nün sahibi oldu. 

Fidan filmiyle başladığı sinema yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen Cabas, ödül törenindeki konuşmasıyla da takdir topladı. Gelin, genç yaşında sinema dünyasının dikkatini çekmeyi başaran Leyla Cabas'ın hikayesine birlikte bakalım!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Gazeteci ve televizyoncu Mirgün Cabas'ı yıllardır ekranlardan tanıyoruz. Ancak son dönemde Cabas ailesinden sinema dünyasında adından söz ettiren bir isim daha var: 16 yaşındaki Leyla Smyrna Cabas!

Gazeteci ve televizyoncu Mirgün Cabas'ı yıllardır ekranlardan tanıyoruz. Ancak son dönemde Cabas ailesinden sinema dünyasında adından söz ettiren bir isim daha var: 16 yaşındaki Leyla Smyrna Cabas!

Mirgün Cabas ve Evrim Sümer'in kızı olan Leyla Smyrna Cabas, daha önce babasıyla katıldığı galadaki görüntüleriyle dikkat çekmişti. Ancak genç oyuncunun sinemayla kurduğu bağ, yalnızca ünlü bir ismin kızı olmasından çok daha fazlasını anlatıyor.

2010 yılında dünyaya gelen Leyla, oyunculuğa Ayçıl Yeltan'ın yazıp yönettiği Fidan filmiyle adım attı. Başrolünde yer aldığı yapım, 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kurgu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerini kazanırken Leyla da Roma'daki Cinema D'iDEA Kadın Filmleri Festivali'nde yönetmeni Ayçıl Yeltan ve rol arkadaşı Ayça Bingöl'le birlikte Özel Ödül'e layık görüldü.

Ardından İlker Çatak'ın yönettiği Sarı Zarflar filminde Ezgi karakterini canlandıran genç oyuncu, bu kez uluslararası bir başarıya ortak oldu. Özgü Namal ve Tansu Biçer'in başrollerini paylaştığı film, 76. Berlin Film Festivali'nde en büyük ödül olan Altın Ayı'yı kazandı.

Üstelik Leyla, oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgileniyor. Türkçe, İngilizce ve Almanca konuşan genç isim, piyano, gitar ve keman eğitimiyle de sanatın farklı alanlarına ilgi duyuyor. Kısacası Leyla Cabas, henüz yolun başında olmasına rağmen oldukça dikkat çekici bir kariyer oluşturmaya başladı!

Leyla Smyrna Cabas'ın sinema yolculuğundaki son gelişme ise Antalya'dan geldi! Genç oyuncu, 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Genç Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

Leyla Smyrna Cabas'ın sinema yolculuğundaki son gelişme ise Antalya'dan geldi! Genç oyuncu, 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Genç Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

24 Ekim'de gerçekleştirilen festivalin açılış töreninde ödülünü alan 16 yaşındaki Leyla, gecenin dikkat çeken genç isimleri arasında yer aldı. Aynı ödüle oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da layık görülürken Leyla'nın henüz iki filmle böylesine önemli bir başarı elde etmesi ayrıca dikkat çekti.

Ödülünü yönetmen Derviş Zaim ve oyuncu Tilbe Saran'ın elinden alan Leyla'nın sahnede yaptığı konuşma da en az başarısı kadar anlamlıydı.

Genç oyuncu, kendisine sunulan fırsatların değerini bildiğini ve bunları en iyi şekilde değerlendirmek istediğini belirtti. Kız çocuklarının ve kadınların haklarına ulaşmakta zorlandığı bir dünyada kendisini şanslı hissettiğini söyleyen Leyla, bütün genç kızların hayallerini gerçekleştirebildiği bir gelecek diledi.

Henüz 16 yaşında böylesine anlamlı bir konuşmayla ödülünü kucaklayan Leyla Cabas, hem başarısıyla hem de sözleriyle koca bir alkışı hak etti!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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