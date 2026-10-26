Mirgün Cabas'ın 16 Yaşındaki Güzeller Güzeli Kızı Leyla Cabas Altın Portakal'dan Ödülle Döndü!
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Henüz 16 yaşında ama sinema dünyasında adından söz ettirmeye başladı bile! Ünlü gazeteci ve televizyoncu Mirgün Cabas'ın kızı Leyla Smyrna Cabas, oyunculuk kariyerinde önemli bir başarıya daha imza attı. Daha önce Altın Ayı ödüllü Sarı Zarflar filminde rol almasıyla dikkat çeken genç oyuncu, bu kez 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Genç Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.
Fidan filmiyle başladığı sinema yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen Cabas, ödül törenindeki konuşmasıyla da takdir topladı. Gelin, genç yaşında sinema dünyasının dikkatini çekmeyi başaran Leyla Cabas'ın hikayesine birlikte bakalım!
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Gazeteci ve televizyoncu Mirgün Cabas'ı yıllardır ekranlardan tanıyoruz. Ancak son dönemde Cabas ailesinden sinema dünyasında adından söz ettiren bir isim daha var: 16 yaşındaki Leyla Smyrna Cabas!
Leyla Smyrna Cabas'ın sinema yolculuğundaki son gelişme ise Antalya'dan geldi! Genç oyuncu, 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Genç Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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