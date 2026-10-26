Mirgün Cabas'ın 16 Yaşındaki Güzeller Güzeli Kızı Leyla Cabas Altın Portakal'dan Ödülle Döndü!

Mirgün Cabas ve Evrim Sümer'in kızı olan Leyla Smyrna Cabas, daha önce babasıyla katıldığı galadaki görüntüleriyle dikkat çekmişti. Ancak genç oyuncunun sinemayla kurduğu bağ, yalnızca ünlü bir ismin kızı olmasından çok daha fazlasını anlatıyor.

2010 yılında dünyaya gelen Leyla, oyunculuğa Ayçıl Yeltan'ın yazıp yönettiği Fidan filmiyle adım attı. Başrolünde yer aldığı yapım, 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kurgu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerini kazanırken Leyla da Roma'daki Cinema D'iDEA Kadın Filmleri Festivali'nde yönetmeni Ayçıl Yeltan ve rol arkadaşı Ayça Bingöl'le birlikte Özel Ödül'e layık görüldü.

Ardından İlker Çatak'ın yönettiği Sarı Zarflar filminde Ezgi karakterini canlandıran genç oyuncu, bu kez uluslararası bir başarıya ortak oldu. Özgü Namal ve Tansu Biçer'in başrollerini paylaştığı film, 76. Berlin Film Festivali'nde en büyük ödül olan Altın Ayı'yı kazandı.

Üstelik Leyla, oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgileniyor. Türkçe, İngilizce ve Almanca konuşan genç isim, piyano, gitar ve keman eğitimiyle de sanatın farklı alanlarına ilgi duyuyor. Kısacası Leyla Cabas, henüz yolun başında olmasına rağmen oldukça dikkat çekici bir kariyer oluşturmaya başladı!