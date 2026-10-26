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Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay Trafik Kazasında Gence Yardımcı Oldu

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay Trafik Kazasında Gence Yardımcı Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 22:16
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Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Havuç karakteriyle hafızalarımıza kazınan Furkan Kızılay'dan korkutan haber geldi. Bir süre önce İstanbul'daki hayatını geride bırakıp eşiyle birlikte Sapanca'ya yerleşen ünlü oyuncu, Sakarya'daki bir trafik kazasıyla gündeme geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Çocuklar Duymasın'ın Havuç'unu hatırlamayanımız yoktur herhalde!

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Çocuklar Duymasın'ın Havuç'unu hatırlamayanımız yoktur herhalde!

Haluk ve Meltem'in oğlu Emre'ye hayat veren Furkan Kızılay, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyeriyle neredeyse hepimizin gözü önünde büyüdü. Yıllar içinde müzik çalışmalarıyla da adından söz ettiren Kızılay'ı Survivor yarışmasındaki performansıyla da izlemiştik. 

Son dönemde ise özel hayatında yeni bir sayfa açan oyuncu, İstanbul'un kalabalığını geride bırakarak eşiyle birlikte Sakarya'nın Sapanca ilçesine yerleşmişti. Daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Kızılay, bu kez ne oyunculuğuyla ne de özel hayatıyla, bir trafik kazasıyla gündeme geldi.

Sakarya'da otomobiliyle seyir halinde olan Furkan Kızılay, bir motosiklet sürücüsünün düşme anına şahitlik etti.

Otomobiliyle seyir halindeyken bir düşme anına şahit olan Furkan Kızılay, yaralı sürücünün yardımına koştu. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar motosikletli gencin başından ayrılmayan oyuncunun ilk müdahaleyi de kendisinin yaptığı öğrenildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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