Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay Trafik Kazasında Gence Yardımcı Oldu
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Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Havuç karakteriyle hafızalarımıza kazınan Furkan Kızılay'dan korkutan haber geldi. Bir süre önce İstanbul'daki hayatını geride bırakıp eşiyle birlikte Sapanca'ya yerleşen ünlü oyuncu, Sakarya'daki bir trafik kazasıyla gündeme geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Çocuklar Duymasın'ın Havuç'unu hatırlamayanımız yoktur herhalde!
Sakarya'da otomobiliyle seyir halinde olan Furkan Kızılay, bir motosiklet sürücüsünün düşme anına şahitlik etti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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