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Birsen Altuntaş'ın da Aralarında Bulunduğu 31 X Hesabına Erişim Engeli Kararı!

Birsen Altuntaş'ın da Aralarında Bulunduğu 31 X Hesabına Erişim Engeli Kararı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 21:49
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Sosyal medya platformu X'te gazetecilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda hesap hakkında erişim engeli kararı alındı. Magazin ve televizyon dünyasından aktardığı kulis haberleriyle tanınan gazeteci Birsen Altuntaş da karardan etkilenen isimler arasında yer aldı. 

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) açıklamasına göre, en az 31 X hesabını kapsayan kararlar 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında alındı. Ancak platformun erişim engeli kararlarını henüz uygulamadığı bildirildi.

Kaynak: İFÖD

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Sosyal medya platformu X'e yönelik erişim engeli kararlarına bir yenisi daha eklendi.

Sosyal medya platformu X'e yönelik erişim engeli kararlarına bir yenisi daha eklendi.

Türkiye'de gazetecilerin ve çeşitli sosyal medya kullanıcılarının hesaplarını kapsayan yeni karar, ifade özgürlüğü ve dijital platformlara erişim konusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

Magazin ve televizyon dünyasının yakından takip ettiği, özellikle dizi ve oyuncu haberleriyle tanınan gazeteci Birsen Altuntaş da erişim engeli kararı verilen hesapların arasında yer aldı.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) açıklamasına göre; 26 Ekim'de en az 31 X hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) açıklamasına göre; 26 Ekim'de en az 31 X hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı.

Kararların 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında verildiği belirtildi.

Öte yandan X'in söz konusu kararları henüz uygulamadığı ve hesapların Türkiye'den görüntülenmeye devam ettiği aktarıldı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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