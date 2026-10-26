Birsen Altuntaş'ın da Aralarında Bulunduğu 31 X Hesabına Erişim Engeli Kararı!
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Sosyal medya platformu X'te gazetecilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda hesap hakkında erişim engeli kararı alındı. Magazin ve televizyon dünyasından aktardığı kulis haberleriyle tanınan gazeteci Birsen Altuntaş da karardan etkilenen isimler arasında yer aldı.
İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) açıklamasına göre, en az 31 X hesabını kapsayan kararlar 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında alındı. Ancak platformun erişim engeli kararlarını henüz uygulamadığı bildirildi.
Kaynak: İFÖD
Sosyal medya platformu X'e yönelik erişim engeli kararlarına bir yenisi daha eklendi.
İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) açıklamasına göre; 26 Ekim'de en az 31 X hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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