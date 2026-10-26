Son Hali Dikkat Çekti: Hande Yener'in Sıra Dışı Sahne Kostümü Sosyal Medyanın Diline Fena Düştü!

Pop müzikte kendine has bir çizgi yakalayan Hande Yener'in modayla ilişkisi de en az müziği kadar iddialı. Bir dönem fütüristik tasarımlarla karşımıza çıkan, bir dönem de sahneye adeta başka bir gezegenden gelmiş gibi çıkan ünlü şarkıcı, kostüm konusunda risk almaktan pek çekinmiyor.

Renkli saçlarından sıra dışı aksesuarlarına kadar hemen her detayıyla dikkat çekmeyi seven Yener'in sahne kıyafetleri zaman zaman beğeni topluyor, zaman zaman da sosyal medyada tartışma konusu oluyor. Ancak kendisinin alışılmışın dışına çıkmayı sevdiği konusunda sanıyoruz ki herkes hemfikir!