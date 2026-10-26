Son Hali Dikkat Çekti: Hande Yener'in Sıra Dışı Sahne Kostümü Sosyal Medyanın Diline Fena Düştü!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sahne kostümleriyle gündeme gelmeye alışkın olan Hande Yener, bu kez de şaşırtmayı başardı! Yıllardır alışılmışın dışındaki tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, son sahne performansında tercih ettiği kıyafetle sosyal medyanın diline düştü.
Siyah, kesik detaylı üstünü beyaz bir parçayla tamamlayan Yener'in kostümü, özellikle bel bölgesindeki tasarımıyla dikkat çekerken son hali de ayrıca gündem oldu. Kıyafetin neye benzediğini çözmeye çalışan sosyal medya kullanıcıları ise yorumlarını esirgemedi.
Gelin, Hande Yener'in yine kendine has bir yorum kattığı sahne tarzına birlikte bakalım!
Türk pop müziğinin en renkli isimlerinden Hande Yener, yalnızca şarkılarıyla değil, yıllardır sınır tanımayan sahne kostümleriyle de konuşuluyor.
Hande Yener'in son sahne kostümü de bu kez biraz farklı bir nedenle dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın