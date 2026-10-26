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Son Hali Dikkat Çekti: Hande Yener'in Sıra Dışı Sahne Kostümü Sosyal Medyanın Diline Fena Düştü!

Son Hali Dikkat Çekti: Hande Yener'in Sıra Dışı Sahne Kostümü Sosyal Medyanın Diline Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 20:39
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Sahne kostümleriyle gündeme gelmeye alışkın olan Hande Yener, bu kez de şaşırtmayı başardı! Yıllardır alışılmışın dışındaki tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, son sahne performansında tercih ettiği kıyafetle sosyal medyanın diline düştü. 

Siyah, kesik detaylı üstünü beyaz bir parçayla tamamlayan Yener'in kostümü, özellikle bel bölgesindeki tasarımıyla dikkat çekerken son hali de ayrıca gündem oldu. Kıyafetin neye benzediğini çözmeye çalışan sosyal medya kullanıcıları ise yorumlarını esirgemedi. 

Gelin, Hande Yener'in yine kendine has bir yorum kattığı sahne tarzına birlikte bakalım!

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Türk pop müziğinin en renkli isimlerinden Hande Yener, yalnızca şarkılarıyla değil, yıllardır sınır tanımayan sahne kostümleriyle de konuşuluyor.

Türk pop müziğinin en renkli isimlerinden Hande Yener, yalnızca şarkılarıyla değil, yıllardır sınır tanımayan sahne kostümleriyle de konuşuluyor.

Pop müzikte kendine has bir çizgi yakalayan Hande Yener'in modayla ilişkisi de en az müziği kadar iddialı. Bir dönem fütüristik tasarımlarla karşımıza çıkan, bir dönem de sahneye adeta başka bir gezegenden gelmiş gibi çıkan ünlü şarkıcı, kostüm konusunda risk almaktan pek çekinmiyor.

Renkli saçlarından sıra dışı aksesuarlarına kadar hemen her detayıyla dikkat çekmeyi seven Yener'in sahne kıyafetleri zaman zaman beğeni topluyor, zaman zaman da sosyal medyada tartışma konusu oluyor. Ancak kendisinin alışılmışın dışına çıkmayı sevdiği konusunda sanıyoruz ki herkes hemfikir!

Hande Yener'in son sahne kostümü de bu kez biraz farklı bir nedenle dikkat çekti.

Ünlü şarkıcının beline bağladığı izlenimi veren beyaz detay, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı!

Siyah, yırtık detaylı üstü, siyah çorabı ve beyaz parçanın öne çıktığı kostümüyle sahneye çıkan Yener, yine kendine özgü bir kombin tercih etti.

Ancak bu kez özellikle bel bölgesindeki tasarım, sosyal medyada çeşitli benzetmelere konu oldu. Bazı kullanıcılar kostümün bu bölümünü iç çamaşırına benzetirken bazıları da kıyafetin ne anlatmak istediğini çözmeye çalıştı.

Hande Yener'in sahnede sınırları zorlamasına alışığız ama bu sefer hem kombinin tasarımı hem de son hali şarkılarından biraz daha fazla konuşulmuş gibi görünüyor!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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