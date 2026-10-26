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Milyonluk Servetini Kumarda Kaybedip Evsiz mi Kaldı? Jonah Hill'in Son Hali Gündem Oldu!

Milyonluk Servetini Kumarda Kaybedip Evsiz mi Kaldı? Jonah Hill'in Son Hali Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 18:03 Son Güncelleme: 26.10.2026 - 18:06
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Hollywood'un en sevilen komedi oyuncularından Jonah Hill, bu kez rol aldığı bir filmle değil, sosyal medyada dolaşıma giren görüntüleriyle gündemde! Para Avcısı ve Liseli Polis gibi yapımlarla tanıdığımız ünlü oyuncunun uzun sakallı, dövmeli ve alıştığımızdan oldukça farklı göründüğü fotoğrafı yeniden paylaşılmaya başladı. 

Üstelik 42 yaşındaki oyuncunun milyonlarca dolarlık servetini kumarda kaybederek evsiz kaldığı bile iddia edildi. Kısa sürede dikkat çeken görüntülerin ardındaki gerçek ise anlatılanlardan oldukça farklı çıktı. Peki Jonah Hill'e gerçekten ne oldu?

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Hollywood'un en tanınan yüzlerinden Jonah Hill, yıllar içindeki fiziksel değişimiyle sık sık gündeme gelen isimlerden.

Hollywood'un en tanınan yüzlerinden Jonah Hill, yıllar içindeki fiziksel değişimiyle sık sık gündeme gelen isimlerden.

Ancak bu kez sosyal medyada dolaşan bir fotoğrafı, oyuncunun hayatıyla ilgili oldukça şaşırtıcı iddiaları beraberinde getirdi!

Superbad, Liseli Polis ve Leonardo DiCaprio'yla başrolü paylaştığı Para Avcısı gibi filmlerle hafızalarımıza kazınan Jonah Hill, son yıllarda kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Özellikle kilo vermesinin ardından geçirdiği değişimle dikkat çeken oyuncunun sakallı, dövmeli ve yalınayak görüntülendiği bir fotoğrafı yeniden sosyal medyanın gündemine taşındı.

Fotoğrafla birlikte ortaya atılan iddia ise bir hayli çarpıcıydı. Hill'in milyonlarca dolarlık servetini kumarda kaybettiği, evsiz kaldığı ve sokaklarda yaşamaya başladığı öne sürüldü. Görüntüler kısa sürede yayılırken ünlü oyuncunun gerçekten böyle bir duruma düşüp düşmediği de merak edilmeye başladı.

Ancak Jonah Hill'in servetini kumarda kaybettiği ve sokakta yaşadığı yönündeki iddiaların herhangi bir dayanağı bulunmuyor.

Ancak Jonah Hill'in servetini kumarda kaybettiği ve sokakta yaşadığı yönündeki iddiaların herhangi bir dayanağı bulunmuyor.

Üstelik yeniymiş gibi paylaşılan fotoğrafın da aslında yıllar öncesine ait olduğu ortaya çıktı!

4 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan bir Upsocl haberine göre, Hill'in sosyal medyada yeniden dolaşıma giren görüntüsü Mayıs 2023'te Malibu'da çekilmişti. Oyuncunun 2015 yılındaki haliyle karşılaştırıldığı paylaşımlarda fotoğrafın 2026'ya aitmiş gibi sunulması da kafa karışıklığını artırdı.

Kısacası ortada ne doğrulanmış bir iflas haberi ne de ünlü oyuncunun kumar yüzünden evsiz kaldığını gösteren güvenilir bir açıklama var. Fotoğraftaki dağınık görünümün böyle bir hikayeye kanıt olarak sunulması ise sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ne kadar hızlı yayılabildiğini bir kez daha gösterdi.

Peki Jonah Hill şimdi ne yapıyor?

Peki Jonah Hill şimdi ne yapıyor?

Evsiz kaldığı iddia edilen oyuncu, aslında Hollywood kariyerine hem kamera önünde hem de yönetmen koltuğunda devam ediyor!

Hill, son dönemde Keanu Reeves ve Cameron Diaz'la birlikte rol aldığı, aynı zamanda yönetmenliğini üstlendiği Outcome filmiyle gündeme gelmişti. Bir diğer projesi Cut Off için kamera karşısına geçtiğinde ise değişen görünümü yeniden çok konuşulmuştu. Yani sosyal medyada anlatılanların aksine oyuncunun kariyerini bıraktığına dair bir durum söz konusu değil.

Üstelik Hill, yıllardır fiziksel görünümü hakkında yapılan yorumlardan rahatsız olduğunu açıkça dile getiriyor. 2021 yılında takipçilerinden kilosu ve bedeni hakkında olumlu ya da olumsuz yorum yapmamalarını rica etmişti. Kendi görünümüyle barışmak için uzun bir süreçten geçtiğini anlatan oyuncunun yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafının bugün bambaşka bir hikayeyle gündeme getirilmesi de dikkat çekici.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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