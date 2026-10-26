Milyonluk Servetini Kumarda Kaybedip Evsiz mi Kaldı? Jonah Hill'in Son Hali Gündem Oldu!

Hollywood'un en sevilen komedi oyuncularından Jonah Hill, bu kez rol aldığı bir filmle değil, sosyal medyada dolaşıma giren görüntüleriyle gündemde! Para Avcısı ve Liseli Polis gibi yapımlarla tanıdığımız ünlü oyuncunun uzun sakallı, dövmeli ve alıştığımızdan oldukça farklı göründüğü fotoğrafı yeniden paylaşılmaya başladı.

Üstelik 42 yaşındaki oyuncunun milyonlarca dolarlık servetini kumarda kaybederek evsiz kaldığı bile iddia edildi. Kısa sürede dikkat çeken görüntülerin ardındaki gerçek ise anlatılanlardan oldukça farklı çıktı. Peki Jonah Hill'e gerçekten ne oldu?

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.