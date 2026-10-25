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Yeşilçam'ın 63 Yaşındaki Tescilli Güzeli Aydan Şener Güzelliğinin Sırrını Anlattı: Estetik Açıklaması Şaşırttı

Yeşilçam'ın 63 Yaşındaki Tescilli Güzeli Aydan Şener Güzelliğinin Sırrını Anlattı: Estetik Açıklaması Şaşırttı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
25.10.2026 - 23:51
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Bir dönemin güzellik kraliçesi, Çalıkuşu'nun unutulmaz Feride'si Aydan Şener, 63 yaşındaki görünümüyle dikkat çekmeye devam ediyor! Yıllardır güzelliğiyle adından söz ettiren usta oyuncunun genç görünümünü nasıl koruduğu da haliyle merak konusu. 

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde kızıyla birlikte Etiler'de görüntülenen Şener, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Günlük hayatından güzellik rutinine kadar pek çok konuda konuşan oyuncu, estetik müdahaleler hakkındaki düşüncelerini de paylaştı. Üstelik gelecekte estetik yaptırma ihtimaline verdiği yanıtla da dikkat çekti!

Kaynak: Habertürk / Eren Gürel

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Türk televizyon tarihinin unutulmaz güzellerinden Aydan Şener'i hatırlamayanımız yoktur herhalde!

Türk televizyon tarihinin unutulmaz güzellerinden Aydan Şener'i hatırlamayanımız yoktur herhalde!

1981 yılında Türkiye Güzeli seçilerek adını duyuran Şener, aynı yıl Miss World yarışmasında ülkemizi temsil etmiş, ardından oyunculuk kariyerine adım atmıştı. 1984 yapımı Küçük Ağa ile başlayan ekran yolculuğunda asıl çıkışını ise 1986 yılında Kenan Kalav'la başrollerini paylaştığı Çalıkuşu dizisiyle yaptı. Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan yapımda canlandırdığı Feride karakteri, yıllar geçse de hafızalardaki yerini korudu. 

Samanyolu, Yeniden Doğmak ve Fatih Harbiye gibi yapımlarda da izlediğimiz Şener, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de her dönem adından söz ettirmeyi başardı. 

Şimdilerde 63 yaşında olan usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi ve güzelliğini nasıl koruduğu da sık sık merak ediliyor. İşte Şener, bu kez tam da o merak edilen konu hakkında konuştu!

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Aydan Şener, geçtiğimiz günlerde kızı Ecem'le birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Aydan Şener, geçtiğimiz günlerde kızı Ecem'le birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Uzun süredir Sarıyer'de sakin bir hayat sürdüren oyuncu, alışveriş merkezlerine pek sık uğramadığını, o gün de kızıyla telefon almak için dışarı çıktıklarını anlattı. 

Günlük hayatından bahsederken genellikle geç uyandığını, kahvesini içtikten sonra telefonuyla ilgilendiğini ve evde bir şeyler izlediğini söyleyen Şener, hayvanlarıyla vakit geçirmekten de büyük keyif aldığını belirtti. Sosyal medyayla arasına zaman zaman mesafe koyduğunu anlatan oyuncu, özellikle karşısına çıkan üzücü haberlerden etkilendiği için bazı günler uygulamalara girmek istemediğini de itiraf etti. 

Yine de takipçilerinden gelen yorumları okumaya ve mümkün olduğunca yanıtlamaya çalıştığını söyledi. Anlayacağınız Şener, ekranlardan uzak kaldığı dönemde oldukça sakin ve kendi halinde bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Fakat konu yıllardır konuşulan güzelliğine gelince usta oyuncunun verdiği yanıtlar daha da dikkat çekici oldu!

Gelelim Aydan Şener'in güzelliğini nasıl koruduğuna ve estetik meselesine!

Gelelim Aydan Şener'in güzelliğini nasıl koruduğuna ve estetik meselesine!

63 yaşındaki oyuncu, genç görünümünün arkasında sanıldığı gibi saatler süren bakım rutinlerinin olmadığını anlattı. 'Özellikle çok kendimle uğraşan biri değilim, yemeye içmeye dikkat ediyorum, yürüyüşler yapıyorum ve cilt bakımıma özen gösteriyorum' sözleriyle günlük alışkanlıklarını sıraladı. Ancak asıl merak edilen soru, estetik müdahalelere başvurup başvurmadığıydı. 

Şener, 'Estetik yok ancak yaptırabilirim belki ilerleyen zamanda. Şu an için ufak dokunuşlarım ile ilerliyorum' diyerek konuya açıklık getirdi. Yani güzelliğini korumak için beslenmesine, hareket etmeye ve cilt bakımına önem verdiğini söyleyen oyuncu, estetik yaptırma ihtimaline de kapıyı tamamen kapatmadı. 

Şener'in bir yandan estetiği olmadığını söylerken diğer yandan ufak dokunuşlardan bahsetmesi ise açıklamasının en dikkat çekici kısmı oldu. Peki siz Aydan Şener'in estetik hakkındaki sözlerini nasıl buldunuz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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