Yeşilçam'ın 63 Yaşındaki Tescilli Güzeli Aydan Şener Güzelliğinin Sırrını Anlattı: Estetik Açıklaması Şaşırttı
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Bir dönemin güzellik kraliçesi, Çalıkuşu'nun unutulmaz Feride'si Aydan Şener, 63 yaşındaki görünümüyle dikkat çekmeye devam ediyor! Yıllardır güzelliğiyle adından söz ettiren usta oyuncunun genç görünümünü nasıl koruduğu da haliyle merak konusu.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde kızıyla birlikte Etiler'de görüntülenen Şener, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Günlük hayatından güzellik rutinine kadar pek çok konuda konuşan oyuncu, estetik müdahaleler hakkındaki düşüncelerini de paylaştı. Üstelik gelecekte estetik yaptırma ihtimaline verdiği yanıtla da dikkat çekti!
Kaynak: Habertürk / Eren Gürel
Türk televizyon tarihinin unutulmaz güzellerinden Aydan Şener'i hatırlamayanımız yoktur herhalde!
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Aydan Şener, geçtiğimiz günlerde kızı Ecem'le birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.
Gelelim Aydan Şener'in güzelliğini nasıl koruduğuna ve estetik meselesine!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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