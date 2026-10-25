Yeşilçam'ın 63 Yaşındaki Tescilli Güzeli Aydan Şener Güzelliğinin Sırrını Anlattı: Estetik Açıklaması Şaşırttı

Uzun süredir Sarıyer'de sakin bir hayat sürdüren oyuncu, alışveriş merkezlerine pek sık uğramadığını, o gün de kızıyla telefon almak için dışarı çıktıklarını anlattı.

Günlük hayatından bahsederken genellikle geç uyandığını, kahvesini içtikten sonra telefonuyla ilgilendiğini ve evde bir şeyler izlediğini söyleyen Şener, hayvanlarıyla vakit geçirmekten de büyük keyif aldığını belirtti. Sosyal medyayla arasına zaman zaman mesafe koyduğunu anlatan oyuncu, özellikle karşısına çıkan üzücü haberlerden etkilendiği için bazı günler uygulamalara girmek istemediğini de itiraf etti.

Yine de takipçilerinden gelen yorumları okumaya ve mümkün olduğunca yanıtlamaya çalıştığını söyledi. Anlayacağınız Şener, ekranlardan uzak kaldığı dönemde oldukça sakin ve kendi halinde bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Fakat konu yıllardır konuşulan güzelliğine gelince usta oyuncunun verdiği yanıtlar daha da dikkat çekici oldu!